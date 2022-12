Oroscopo Paolo Fox domani 22 dicembre 2022, le previsioni complete

Oroscopo Paolo Fox 22 dicembre Ariete

La tua mente si rivolge verso l’interno, verso la soggettività e questo sarà importante per affrontare i cambiamenti che avvengono nelle vecchie strutture. I cambiamenti di status, professione e posizione sociale richiedono uno sguardo più interiore; cerca le tue vere motivazioni nelle tue radici da ricostruire. I problemi con le figure autoritarie richiedono una ricerca interiore e la razionalizzazione delle emozioni.

Oroscopo Paolo Fox 22 dicembre Toro

La tua mente è molto attiva in questo periodo, ma si trova di fronte alla necessità di rinnovare la tua fede nella vita. Le vecchie idealizzazioni, principi o leggi da cui eri guidato potrebbero sgretolarsi e questo è importante per te per cambiare idea e avere più flessibilità e adattabilità nella vita. Cerca la verità prima di acquistare o diffondere idee. Cerca di vedere le situazioni da una prospettiva più ampia e fedele al tuo istinto.

Oroscopo Paolo Fox 22 dicembre Gemelli

Mercurio, il suo sovrano, è direttamente influenzato da Plutone. I tuoi valori e il tuo posizionamento si confrontano con gli altri, specialmente quelli con cui condividi l’intimità. I problemi di autostima devono essere rivisitati; sappi mediare bene in che misura ricevi e dai. Anche le questioni sessuali richiedono una conversazione aperta e onesta.

Oroscopo Paolo Fox 22 dicembre Cancro

Mercurio nel tuo segno (solare o ascendente) ti porta un grande bisogno di comprendere te stesso nella tua soggettività ed emozioni. L’opposizione a Plutone mobilita, in particolare, le difficoltà e le profondità delle relazioni e dell’amore romantico. Sarà necessario essere aperti al dialogo, ma senza reattività emotiva. Esprimi i tuoi sentimenti in modo razionale e sii aperto all’ascolto e ai cambiamenti nelle relazioni.

Oroscopo Paolo Fox 22 dicembre Leone

La tua vita materiale, il tuo lavoro, la tua salute e la tua routine stanno subendo profondi cambiamenti da anni. C’è un invito dalla vita a uscire dalle routine robotiche e senza vita. La tua mente permea gli angoli più soggettivi, inconsci e spirituali del tuo essere, salvando nuove possibilità. Osa trasformare i tuoi sogni in realtà. Anche se ci vuole tempo, trasforma ciò che è necessario.

Oroscopo Paolo Fox 22 dicembre Vergine

Mercurio, il suo sovrano, è direttamente influenzato da Plutone. Le tue relazioni di gruppo, l’amicizia, i progetti e tutto ciò che coinvolge gli altri sono molto mobilitati. Tuttavia, è chiamato a confrontarsi con il proprio potere personale. Impari a potenziarti di più e a prendere posizione davanti agli altri, anche quando ci sono conflitti. Saper dire sì e no secondo coscienza senza dover rinunciare alla vita sociale.

Oroscopo Paolo Fox 22 dicembre Bilancia

La tua mente si rivolge alla carriera, al lavoro e all’autorità. Tuttavia, le emozioni profonde mettono in discussione il tuo ruolo nel mondo, il tuo senso dei limiti e la direzione nella vita. Ignorare le emozioni non sarà una soluzione; deve cercare di capire razionalmente e maturamente cosa sta succedendo dentro di lui. Anche le questioni familiari richiedono maggiore freddezza e obiettività.

Oroscopo Paolo Fox 22 dicembre Scorpione

La tua mente è attualmente alla ricerca di espansione, piani futuri e libertà. Tuttavia, non può ignorare ciò che sta accadendo nel momento presente e le sfide del presente. La tua mente attraversa trasformazioni, rompendo vecchi schemi induriti. Sii flessibile per imparare e concediti più cambiamento e adattabilità. Cerca una visione ampia e obiettività nei rapporti con fratelli, familiari e conoscenti.

Oroscopo Paolo Fox 22 dicembre Sagittario

La tua mente è in contatto con le tue profondità emotive e questo ti aiuta a cambiare paradigmi, valori cristallizzati e questioni materiali e finanziarie. Per quanto tu possa provare conforto nelle questioni condivise, questo è un momento che ti chiede di rafforzare il tuo senso di autostima. Fatti una banca, ma sii anche generoso da questa ricostruzione dell’autostima.

Oroscopo Paolo Fox 22 dicembre Capricorno

Plutone nel vostro segno (solare o ascendente) vi ha portato profonde trasformazioni, motivandovi ad essere più voi stessi e a prendervi cura di voi stessi. Ora sarà necessario utilizzare questo rinnovato senso di sé per comunicare con l’altro. Consenti a te stesso di far capire all’altro chi sei e qual è il tuo senso del limite. Ma permettiti anche di ascoltare.

Oroscopo Paolo Fox 22 dicembre Acquario

La tua mente è ora occupata da questioni materiali, dal progresso della vita pratica, dalla routine e dalla salute. Tuttavia, ci sono questioni psicologiche e/o spirituali che richiedono attenzione. Consenti a te stesso questa trasformazione per trovare più significato nella sfera materiale. Ogni trasformazione emotiva ha bisogno di una buona cura a livello materiale per essere elaborata nel miglior modo possibile.

Oroscopo Paolo Fox 22 dicembre Pesci

La tua mente ora permea il tuo senso di individualità e creatività. Tuttavia, ha bisogno di affrontare i cambiamenti che avvengono a livello di relazioni e di gruppi. Esprimi le tue opinioni, ma sii aperto a imparare dagli altri punti di vista e possibilità alternative. Cerca anche di vederti con più freddezza e obiettività.