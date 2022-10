Oroscopo Branko settimanale dal 27 ottobre al 3 novembre 2022, le previsioni

ARIETE



Oggi ti porta la piena consapevolezza della necessità di interagire con gli altri, cercando l’amore, il romanticismo, l’amicizia e l’interattività sociale. Cerca di essere chiaro e onesto nelle relazioni, nelle collaborazioni e nell’amore. Ti viene ricordato che non sei un’isola, ma un essere che si costruisce attraverso percorsi sociali. La bellezza della relazione è alta in questo momento.

TORO



Venere, il tuo sovrano, incontra il Sole nel segno della Bilancia. Oggi ti porta una luce e uno splendore speciali in ogni modo e soprattutto nel campo della routine, del lavoro e della salute. Ci sarà una buona chiarezza nelle interazioni di lavoro e mostrerai il meglio e il più bello da offrire. Porta più armonia ed equilibrio alla tua routine e all’ambiente circostante.

GEMELLI



La congiunzione di Sole e Venere avviene nel tuo settore personale e creativo. Stai trasudando energie attraenti, bellezza e piacere. Alta energia creativa e femminile. I romanzi tendono ad esprimersi con forza, così come uno slancio per avventurarsi nel regno dell’amore. Buon rapporto con i bambini e le arti. Cerca di esprimere la bellezza della tua essenza oggi.

CANCRO



Oggi ti porta la consapevolezza del meglio e del più bello in termini di vita personale, emotiva e/o familiare. È concentrato sull’avere relazioni armoniose con le persone a lui più vicine, oltre a gestire le sue emozioni. Buon momento per rendere la tua casa un luogo più bello e accogliente. Facilità di esprimere affetto in modo armonioso.

LEONE



L’energia di oggi ti porta chiarezza e armonia nel campo mentale. Il Sole, il tuo sovrano, incontra Venere e ne aumenta il carisma, il magnetismo e la dolcezza, soprattutto quando comunica e si relaziona. Le sue parole tendono ad aiutare nella giustizia, nella conciliazione e nella pace. Sii consapevole dell’amore che ti circonda e della gentilezza nelle normali relazioni quotidiane.

VERGINE



Oggi ti porta molta chiarezza e obiettività nell’affrontare le finanze e la vita materiale. Sei consapevole del tuo senso di autostima con equilibrio e questo ti rende più facile ragionare bene. Cerca di vivere i piaceri materiali in armonia. È anche facilitato sviluppare e utilizzare i tuoi talenti. Un bagliore che arriva attraverso il piacevole e prezioso trattare con la matericità.

BILANCIA



Venere, il tuo sovrano, incontra il Sole nel tuo segno (solare o ascendente), migliorando notevolmente le tue qualità di Bilancia. Stai brillando e sei concentrato sul fare il meglio che puoi. Il suo carisma, socialità, bellezza ed energia femminile sono in aumento. Cerca la consapevolezza del tuo amore per te stesso in modo da poter condividere questa luce anche con gli altri.

SCORPIONE



Stai terminando il periodo di riciclaggio dell’energia prima del tuo compleanno e questo transito porta un climax positivo. C’è chiarezza sul fatto che il meglio del tuo subconscio sta venendo alla ribalta, così come la tua compassione, amore universale e capacità di dare. Ottima giornata per meditazioni, preghiere, terapie e riflessioni; tutto questo tende a condurti in un luogo di pace.

SAGITTARIO



La vibrazione di oggi ti porta una grande chiarezza sulla tua vita collettiva. Risplende dalla necessità di condividere il meglio con tutti. Le amicizie tendono al lato onesto e armonioso. Anche la coesione con i gruppi e le cause sarà positiva. Cerca di condividere la tua luminosità, amore, bellezza e leggerezza, sperimentando la gioia di donare di più per il collettivo.

CAPRICORNO



La congiunzione di Sole e Venere ti favorisce molto, soprattutto nella tua carriera e negli impegni. Vibra un’immagine collaborativa, valorosa e degna di fiducia. Buoni rapporti e notorietà con figure autorevoli. È un buon momento per impegnarsi di più, assumendo più autorità, in una relazione o vivendo i propri impegni con gioia e piacere.

ACQUARIO



Oggi ti porta una grande chiarezza dei tuoi ideali e visioni del mondo. Sei impegnato in una tale visione e risplendi brillantemente mentre condividi quelle visioni con gli altri. Anche nel campo della fede risplende e sperimenta il piacere di arrendersi al divino. Ottimo per lunghi viaggi, per conoscere nuove persone o per collaborazioni nel campo degli studi superiori.

PESCI



La vibrazione di oggi ti porta profondità emotiva, ma con chiarezza, armonia ed equilibrio. L’esperienza della sessualità si arricchisce di reciprocità, consegna e amore. Anche quando devi ripensare o riciclare questa energia, tutto è potenziato per il meglio. Chiarezza della necessità di condividere i beni e dare il meglio di sé.