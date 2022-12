Oroscopo Branko settimanale previsioni fino al 30 dicembre

ARIETE

Che anno! Potresti crescere professionalmente, ricevere un incarico di spicco, oppure incontrare una persona destinata a occupare un posto speciale nel tuo cuore. Tra fine estate e inizio autunno, evita di esasperare una banale discussione di coppia. Le soluzioni esistono e le troverete insieme. Desideri stuzzicanti in aumento a dicembre.

TORO

Non meravigliarti se sentirai il bisogno di cambiare l’aspetto esteriore. Potrebbe essere una delle manifestazioni dei transiti 2023, che lavoreranno la tua anima come fosse creta! Possibili novità professionali a gennaio, febbraio o dicembre. Valuta bene eventuali richieste di amici o familiari e aiuta chi ha davvero bisogno, non chi approfitta.

GEMELLI

Iniziare l’anno con grinta non ha prezzo! Potrai infatti stabilire correttamente le tue priorità e mettere ordine nei rapporti (affettivi e non), tra chiarezza, confronti sinceri e belle conferme. Rispetto alle previsioni per il tuo Segno, il tuo Ascendente potrebbe rivelarsi più spendaccione. Del resto, la vita va goduta e su questo non avrai dubbi!

CANCRO

Voglia di nuovi amici, di allargare gli orizzonti, di dimenticare i periodi difficili? Da maggio fioccano le occasioni per dedicarti al piacere e non solo al dovere. Non dimenticare la prudenza però: insieme a novità positive, aumenterà la serenità e potresti rilassarti troppo. Fiducia sì, ma corredata da realismo. In ogni frangente.

LEONE

Fascino killer! E le stelle non si riferiscono solo alla seduzione, quanto a un misterioso potere attrattivo che ti aiuterà a ottenere quello che vuoi in famiglia, dal partner e perfino negli affari. Specie tra giugno e ottobre, farai davvero faville. Nella coppia, si alleggerisce il clima, complice un atteggiamento più positivo e disponibile.

VERGINE

Inizierai l’anno pensando alla professione e lo chiuderai con l’intenzione di rendere stabile il rapporto di coppia o di mettere ordine nella tua vita. Nel frattempo, succederanno eventi entusiasmanti, che potrebbero riguardare un interesse personale o il denaro, e altre circostanze che ti lasceranno con il fiato sospeso (ma per poco).

BILANCIA

Per il cuore, questo 2023 promette meraviglie meravigliose! Vivrai emozioni intense, e potresti scoprire un potenziale affettivo inedito. Non cancellare mai la tua capacità di stupirti e di provare curiosità: sperimentare situazioni nuove aiuta a rimanere sempre giovani. Estate calda, in ogni senso. Autunno ok per il lavoro.

SCORPIONE

Colpo di fulmine o colpo di… Fattore C? Che si tratti di amore o di denaro, sempre fortuna sarà! Elasticità e disponibilità saranno le qualità chiave richieste dagli astri e dal destino per incoraggiare la materializzazione di eventi positivi nella tua vita. Mettiti in gioco sempre e comunque! Autunno caldo per il cuore.

SAGITTARIO

L’intero 2023 si annuncia come un anno movimentato. Situazioni calde per l’amore, novità promettenti per il lavoro, estate godibilissima, perfetta perfino per viaggiare e concederti una vacanza. Tuttavia, anche il quadro familiare appare un po’ troppo dinamico, con cambiamenti che potresti non gradire, possibili verso l’ultima parte dell’anno.

CAPRICORNO

Ottime occasioni immobiliari nella prima parte dell’anno! Dunque affrettati se continui a cercare la casetta dei tuoi sogni. La seconda metà del 2023 invece sembra promettere gioie amorose e incontri speciali. Nella professione il tuo impegno sarà inappuntabile come sempre, ma non sacrificare tutto il tuo tempo solo per questo…

ACQUARIO

Presto entrerai in una nuova fase, fondamentale per la tua identità e per mettere a fuoco bisogni e sogni inediti. Alcune avvisaglie di quello che ti attende nei prossimi anni potresti riceverle tra il mese di marzo e giugno, quando Plutone sfiorerà l’inizio dell’Acquario. Fanne tesoro per impostare correttamente la rotta!

PESCI

Rigore, serietà, razionalità: molto probabilmente proverai il bisogno crescente di sentire i piedi per terra, tanto più quanto maggiormente hai dato spazio all’immaginazione e all’idealismo (e alla confusione, fonte di ansia…). In ogni ambito di vita potresti sentire il bisogno di mettere ordine e pianificare con scrupolo.