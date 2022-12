Sapete chi è Chi è Drupi? Età, moglie, figli, vero nome e patrimonio

Drupi, le canzoni e gli album migliori

Drupi, noto cantante, è nato il 10 agosto 1947, sotto il segno zodiacale del Leone, e ha quindi 74 anni. È originario di Pavia, ma non ci sono dettagli sulla sua altezza e sul suo peso. Non si sa molto della sua vita privata, poiché è rimasto lontano dalle luci della ribalta per molto tempo ed è noto per essere molto riservato. È noto che è sposato con Dorina Dato, ma non hanno mai avuto figli insieme.