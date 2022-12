Oroscopo Paolo Fox settimanale previsioni fino al 30 dicembre

ARIETE

Potrebbe rivelarsi un anno molto appassionato. Metterai entusiasmo nelle attività ordinarie, ma sarà in quelle straordinarie, legate a tempo libero e progetti familiari, che ti dimostrerai una forza della natura! In amore spazio a temperature del cuore oltre la media: un anno bollente specie per i single e soprattutto tra primavera ed estate.

TORO

Nuovi amici all’orizzonte, progetti da mettere a punto, gran fermento in famiglia: il 2023 partirà con il freno a mano tirato ma una volta che le tue iniziative si metteranno in moto, il progresso sarà inarrestabile! Qualche divergenza di opinione, possibile a inizio estate, potrebbe però creare risentimenti in famiglia. Servirà tanta tolleranza.

GEMELLI

La professione concentrerà molte delle tue energie da marzo in poi. Nutri ambizioni precise, ma raggiungerai prima l’obiettivo se ti muoverai navigando a vista, assecondando quindi le situazioni con fluidità. Stabilisci una meta insomma, ma non programmare nel dettaglio e lasciati stupire. Dolci novità affettive a dicembre.

CANCRO

Anno fortunato e vantaggioso anche per le tasche, complessivamente, ma per il tuo Ascendente l’estate potrebbe rivelarsi parecchio dispendiosa. Consigliabile impostare un budget e rispettarlo. Confronti animati ma costruttivi in coppia: state forse progettando qualcosa di importante? L’autunno vi porta risposte positive!

LEONE

Amplia i tuoi orizzonti e non aver timore di salpare per nuove avventure! Che si tratti di lavoro, amore o famiglia, qualcosa di bello si troverà dietro l’angolo. E se tra te e la felicità ci fossero ostacoli, aspettati che la mano del destino li spazzi via inaspettatamente. Compreso un partner poco attento alle tue esigenze… Ti meriti il meglio!

VERGINE

Troppi sogni in amore a volte si trasformano in illusioni. Il disincanto su una persona potrebbe bruciare il cuore ma non tarpare le ali alla tua voglia di passione. Se girerai pagina, non preoccuparti: per una porta chiusa, si spalancheranno nuove opportunità, molto più appaganti per le tue esigenze. Strada in salita ma arriverai in cima!

BILANCIA

Grinta, entusiasmo, concretezza e fantasia potrebbero disegnare i contorni di situazioni inedite. Forse ti lancerai nella libera impresa, andrai a convivere o cambierai casa e residenza. Oppure accoglierai un nuovo amore o un lavoro interessante. Il tuo 2023 nasce e si conclude sotto il segno della trasformazione. Ti aspetta un anno dinamico.

SCORPIONE

Un altro figlio, un nuovo amore o semplicemente una fase più serena e stabile della tua esistenza? Qualunque sia la risposta, dovrai solo nutrire un pizzico di fiducia in più a inizio anno, quando tutto ciò ti sembrerà un sogno irraggiungibile. Ma dalla primavera in poi il tuo quadro astrale diviene vantaggioso, fortunato, movimentato.

SAGITTARIO

Voglia di viaggi speciali? In estate potresti provare il desiderio di volare in paradisi tropicali, di esplorare paesi lontanissimi, di vivere un’esperienza straordinaria. Un sogno che realizzerai, a patto di non lasciarti prendere dai facili entusiasmi e di valutare ogni aspetto in gioco. Crescita professionale costante e vantaggiosa.

CAPRICORNO

La casetta dei tuoi sogni. Un figlio. Un amore straordinario. La pubblicazione del tuo libro. Il benessere, finalmente. Qualunque sia il tuo desiderio, questo 2023 promette fortuna, equilibrio, stabilità e traguardi a portata di mano. Un periodo sereno, che ti permetterà di tirare il fiato dopo gli eventuali pesanti anni precedenti.

ACQUARIO

Muta la personalità, cambia l’aspetto esteriore. Questo 2023 potrebbe rivelarsi un anno di trasformazione, in cui forse cambierai direzione ai tuoi sogni e ai tuoi progetti, forse cambierai atteggiamento, modificherai i rapporti familiari o ti riprenderai da un problema di salute. In ogni caso, lo dichiarerai al mondo con un cambio look sorprendente.

PESCI

Vuoi cambiare auto, migliorare i rapporti con fratelli e sorelle, aggiornare le tue competenze professionali con un corso indovinato? Ecco l’anno che fa per te! Il 2023 ti riserverà opportunità pure per allargare la cerchia delle conoscenze. La tua comunicativa risulterà efficace e ti permetterà di cavartela bene in ogni circostanza.