Oroscopo Branko weekend 22 e 23 ottobre 2022, le previsioni complete

Ariete

Realizzerai un progetto che era in pericolo e che ti metterà in prima linea con i tuoi superiori per miglioramenti economici. Innamorato, fai attenzione a quello che dici di fronte a questa persona speciale con cui stai iniziando una relazione perché puoi ferirlo e spaventarlo.

Toro

Sul posto di lavoro stanno arrivando cambiamenti molto favorevoli per te, solo tu devi avere molta pazienza. Le tue finanze sono migliorate perché hai imparato la lezione del risparmio per il futuro. Innamorato, un incontro inaspettato con una persona molto speciale del passato ti farà vibrare il cuore. Goditi quel momento perché sarà per poco tempo.

Gemelli

Nel team di lavoro arriva qualcuno di nuovo con il quale creerai un buon collegamento e avvierai le attività che sono state interrotte. Attenzione alle spese. Innamorato, non lasciarti trasportare dai pettegolezzi e dai commenti degli altri sulla tua relazione. Ricorda che i problemi di coppia, le terze parti non esistono.

Cancro

La cooperazione e la solidarietà che imprimete nel vostro lavoro fanno sì che i vostri superiori vi vedano con occhi buoni. Stai per firmare un documento che porterà successo nella tua vita. Innamorato, hai davanti a te giorni meravigliosi con il tuo partner, quindi approfittane e divertiti.

Leone

Al lavoro, attenti ai movimenti e alle decisioni dei superiori che possono danneggiare l’armonia della squadra che sta lottando duramente per realizzare un progetto. Innamorato, riceverai una chiamata da qualcuno che ti inviterà a un incontro. Accetta, puoi ricevere una bella sorpresa.

Vergine

Ti fanno un’offerta di lavoro che sarà difficile rifiutare. Hai chiaro che dove sei, stai andando molto bene, ma devi crescere di più e l’opportunità è dietro l’angolo. In amore, anche se per ora il tuo cuore non è pronto per una nuova relazione, non smettere di accettare inviti e permettere il corteggiamento.

Bilancia

Hai una meravigliosa opportunità per cambiare le tue finanze. Investi in quell’attività che hai in mente da molto tempo. Farai benissimo. Innamorato, non lasciare che gli altri decidano per te cosa vuoi fare. Se questa è la persona che ti piace, allora dai al tuo cuore il permesso di agire.

Scorpione

Cerca di evitare qualsiasi discussione o divergenza con i tuoi superiori. La premessa dovrebbe essere quella di mantenere la calma ed essere pazienti perché le cose buone stanno arrivando per te. In amore riceverai il sostegno di una persona speciale che ti aiuterà a uscire da quella tristezza che non permette al tuo cuore di aprirsi ad altre opportunità.

Sagittario

Questo non è il momento di prendere decisioni e cambiare lavoro perché puoi finire con niente nelle tue mani. Resisti il ​​più a lungo possibile perché il tempo ti darà la svolta necessaria. Innamorato, abbassa il tuo ego e cammina su un terreno solido perché sei molto impulsivo e con un carattere che nessuno può sopportare e quindi non darai al tuo cuore la possibilità di battere forte per qualcuno di speciale.

Capricorno

Le cose sul lavoro stanno andando molto bene, quindi cogli l’occasione per rafforzare la tua squadra e applicare strategie per aumentare le finanze. Innamorato, concediti l’opportunità di tornare da quella persona e testare se è davvero cambiata. Tutto quello che devi fare è chiarire cosa entrambi volete per il futuro.

Acquario

L’aereo professionale sta per prendere una svolta a 360 gradi che potrebbe cambiare in meglio le tue finanze e la promozione che speravi. Devi solo avere un po’ di pazienza. Innamorato, sei nel momento migliore per socializzare, uscire e divertirti. Non lasciare che la solitudine guadagni terreno.

Pesci

Pensa molto attentamente alla decisione che prenderai quando proporranno un cambiamento nel tuo lavoro. Segui il tuo intuito e starai bene. Innamorato, non aspettare che la persona con cui vuoi stare prenda l’iniziativa. È troppo timido per farlo, quindi sta a te fare il grande passo.