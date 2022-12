Oroscopo Paolo Fox 2023, previsioni per amore anno nuovo

Ariete

A chi vive una condizione disagiata, i transiti suggeriscono di mostrare coraggio: il che vorrà dire mettersi in gioco, guardare la realtà senza paura di ammettere eventuali torti (è sempre più facile vedere solo i difetti altrui…), sforzarsi di fare il primo passo, di andare oltre alle abitudini, dimenticando regole e ruoli prestabiliti. Insomma, ci vorrà impegno, tanto, tantissimo, e forse qualcuno potrebbe arrivare alla conclusione che non ne vale davvero la pena. Qualunque sia la scelta che asseconderai, perché di questo si tratta, ricorda che oltre ai transiti già raccontati in precedenza, potrai affidarti alle sapienti mani di Venere che tra giugno e inizio ottobre esploderà in un incendio di sensazioni e desideri. Questo potrebbe essere il momento giusto per provare ad assaggiare quella famosa spremuta di cuore, che saprà di imperfezione è vero, ma se sarà sincera, autentica, forte, permetterà ai progetti di coppia di crescere nella direzione desiderata. Non vergognarti di mostrare la tua vulnerabilità, gli errori, le pecche e le incertezze, ma condividi sempre i tuoi sogni con il partner. Si procede mano nella mano, nelle situazioni belle e in quelle meno belle, nell’errore e nell’imprecisione, perché la vita, quella vera, non è mai solo un cammino trionfale di sorrisi e vittorie da mostrare in foto.

Toro

Segnali di cambiamenti felici, di novità eccitanti: una casa tutta tua, una convivenza, un figlio, un periodo stabile e costruttivo. In primavera inizia la rinascita della tua relazione, come racconteranno Venere in Toro e Marte in Cancro da metà a fine marzo. Non meravigliarti se ti dovesse capitare di provare una voglia insolita di libertà e leggerezza, il desiderio di nuove emozioni e seduzione. Chiari indizi di un cuore in ripresa! Le iniziative concrete verranno accolte a braccia aperte dalla fortuna. Scendi in campo con i tuoi progetti, condividi le intenzioni, accetta opinioni contrarie ed esprimi chiaramente e subito emozioni ed eventuali risentimenti. Il suggerimento arriva da Venere, in Leone tra giugno e ottobre, che porterà in primo piano famiglia e questioni domestiche. In merito, decidi in accordo con il partner senza concedere abusi in nome della pace (altrui). Se giugno e parte di luglio potrebbero risultare un po’ ostici (Marte in Leone), nella seconda metà dell’estate potrai contare su fascino e desideri bollenti. Condividere i tuoi desideri risulterà molto più interessante. In autunno, il dialogo funzionerà bene e ti aiuterà a stabilire un’eccellente complicità mentale. A dicembre, che ne diresti di una sorpresa per celebrare un anno così costruttivo?

Gemelli

Potresti così rendere più profonda la complicità e ravvivare l’intesa erotica. Passione e romanticismo ti sembrano una favola? Sì, ma aggiornata! Nelle fiabe moderne, entrambi i partner lottano contro un drago cattivo che minaccia la serenità del loro amore: si chiama quotidiano, budget mensile, suddivisione dei compiti domestici. Fastidi normali in ogni relazione ma occhio, perché finito l’appoggio rasserenante di Venere in autunno, Saturno in Pesci avrà campo libero per seminare zizzania. Questa parte dell’anno non scorrerà facilmente ma, se potrai contare su un rapporto solido, riuscirai ad affrontare ogni imprevisto con la certezza di ricevere il sostegno della persona che ami. In caso contrario, dubbi e inquietudini potrebbero travolgere le tue convinzioni con perdita dei tuoi punti di riferimento come un palloncino sfuggito dalle mani del suo distratto padroncino. Se aumenteranno le divergenze su obiettivi comuni, famiglia, professione, mantieni dritto il timone e non cadere preda dei pensieri. Così ne uscirai, con tanto distacco dalle tue emozioni

Cancro

Se a questi passaggi fondamentali aggiungi anche quello di Giove (in Toro da metà maggio), avrai il quadro completo delle potenzialità del 2023. Dunque tira a lucido la passione, metti in tiro la fantasia e allena la capacità di stupire: le stelle ti vietano di riposare sugli allori, aspettando che una fata sfiori il rapporto di coppia con la sua bacchetta magica per trasformarlo in un battibaleno. Accade nei film: nella realtà, ci vuole impegno, nutrito dalla certezza e dalla fiducia che le occasioni non mancheranno. Questi transiti promettono situazioni più lineari, ti daranno l’Assist per segnare il goal che ti sta a cuore, ma il calcio al pallone per mandarlo in rete dovrai darlo tu. Tra estate e autunno, potresti, per esempio, deciderti per una convivenza, allargare la famiglia con un figlio o, nel caso la felicità sia un lontano ricordo, capire che non serve sperare nell’impossibile, ma bisogna trovare il coraggio di girare pagina. Gioca bene le tue carte, perché la fortuna sorriderà alle tue scelte. Viaggi verso la stabilità, così come promette Saturno in Pesci. Nel tuo cuore, troverai apertura, fiducia, entusiasmo, disponibilità emotiva, sensualità, un ricco corredo di emozioni positive!

Leone

La primavera promette un importante cambio della guardia: Saturno (evviva!) esce dall’Acquario e Plutone ne prenderà il posto (fino a giugno). Anche questo pianeta ti punterà i fari addosso, come in un interrogatorio. Lo scopo non sarà spingerti a confessare chissà quali malefatte, ma aiutarti a comprendere cosa funziona e cosa no e se l’impegno, da parte di entrambi, è sufficiente. Occhio a gelosia e possessività. La primavera proseguirà tra alti e bassi, con Giove che da metà maggio passa in Toro, dove transita pure Urano, indice di possibili disaccordi a tema lavoro, finanze o futuro. Come risolvere? Semplice: ascolta le emozioni e ti porteranno verso la giusta direzione. Un suggerimento confermato da Venere che s’attarderà a lungo nel tuo Segno (tra giugno e ottobre), sottolineando una fase in cui il cuore vorrà l’ultima parola. Discorsi che potrebbero infiammarsi di passione tra giugno e luglio (pure Marte in Leone!) o divenire sensuali e morbidi tra fine agosto e metà ottobre (Marte in Bilancia). Subito dopo potresti attraversare una fase nervosa, da affrontare con cautela e fiducia. Dicembre? Contradditorio ma caldo!

Vergine

Preparati a giocare una partita complessa ma densa di opportunità. Da fine marzo a metà aprile (Venere e Marte alleati), potresti vivere una fase vivace per l’eros e magica per il cuore. Il dialogo funzionerà e ti permetterà di comunicare chiaramente le tue esigenze, di comprendere le richieste del partner, di avviare progetti facilmente e senza troppe discussioni. Belli, e possibili trampolini di lancio per tante iniziative amorose appaganti (dall’eros alla cicogna), anche nella parte centrale di maggio, tra luglio e agosto, ottobre e parte di novembre. Nettuno e Saturno in Pesci, però, indicano possibili momenti di confusione, di paura del futuro, passeggere sensazioni di rabbia e sconforto. Perciò, non dare troppo peso alle emozioni negative e aspetta che la bufera emotiva passi prima di decidere ogni scelta importante. Così, permetterai a quel multiforme Cielo al tuo attivo (con te, Giove, Plutone e Urano!) di guidarti verso un oggi soddisfacente, slegato da rimpianti del passato e paure del domani.

Bilancia

Dunque affronta serenamente gli eventuali imprevisti, forse dovuti a una spesa inaspettata (Giove in Ariete fino a metà maggio), o forse a una scelta delicata che riguarda la famiglia, i genitori o i figli di eventuali relazioni precedenti. A marzo Saturno cambia posizione ma al suo posto arriverà Plutone con un doppio vantaggio: smetterla di tormentare il settore familiare e domestico e aumentare passione fisica e intensità emotiva. Se sogni di allargare la coppia e di accogliere un bebè, il pianeta, in Acquario tra marzo e giugno, promette grandi novità. Tra fine maggio e giugno prima Marte poi Venere traslocheranno in Leone. Transiti che profumano di complicità, di progetti condivisi (una volta tanto… Tutti e due d’accordo!), in qualche caso di decisioni importanti. Venere rimarrà tua alleata fino a ottobre, con Marte che accenderà la passione in modo particolare fino a luglio, tra fine agosto e metà ottobre e di nuovo da fine novembre in poi. Per cui, tirando le somme, godrai di una lunga, lunghissima, stagione estiva, bruciante e autentica, e di un autunno soddisfacente e costruttivo.

Scorpione

Qui viaggia pure Urano, la tua spina nel fianco, croce delle novità indesiderate ma delizia dei cambiamenti inaspettati e risolutivi. Il pianeta infatti agisce come un trattore sui campi, trasforma il terreno che trova sul suo cammino e vi depone semi preziosi, che germineranno in seguito. Non è mai semplice capire subito cosa crescerà. La primavera potrebbe procedere tra alti e bassi, tra discussioni e decisioni prese di fretta o rimandate per prudenza. Qualunque sia l’oggetto del contendere, non vivere ogni osservazione come un attacco alla tua persona. Un suggerimento che dovrai ricordare soprattutto in estate e a inizio autunno (Venere dissonante tra giugno e ottobre). Questo periodo potrebbe comportare gelosia, sospetti e dubbi. Se già tendi alla possessività, recita ogni mattino la tua preghiera a Santa Fiducia. Può darsi che le discussioni vertano solo su famiglia e andamento domestico, magari per motivi economici. In questo caso, i tuoi santi protettori saranno Santa Tolleranza, Santa Pazienza, e i Santi Saturno e Nettuno in Pesci, che ti incoraggiano a rimanere con i piedi per terra e a trovare soluzioni geniali, ispirate e pratiche nello stesso tempo. Passata questa fase, il resto dell’autunno scorrerà più sereno.

Sagittario

Se invece l’unione è datata, dovresti osservare il solco scavato dal tempo tra te e la passione e capire che ogni sforzo dovrà confrontarsi con gli anni in cui, entrambi, avete lasciato campo libero alla routine. Durante questo percorso, le stelle rimarranno al tuo fianco. Nei primi mesi potresti alternare momenti positivi ad altri meno. Giove e Saturno aiutano le tue iniziative, peccato per Marte che continuerà a creare un clima nervoso fino a marzo, mese importante anche per altri transiti: Saturno passa in Pesci e Plutone in Acquario (tra marzo e giugno). Emergeranno tensioni familiari e una voglia insopprimibile di passione e tenerezza. Cuore chiama, e Cielo risponde con una doppietta da favola in Leone: Marte tra fine maggio e luglio, Venere tra giugno e ottobre. Non permettere che rimanga una chiamata persa! Ascolta le sensazioni, non vergognarti di mostrare la tua vulnerabilità, il bisogno di emozionarti, e lasciati andare. Incoraggerai il partner a superare la barriera delle abitudini, nemiche di romanticismo e sensualità. Già, le abitudini, come quella dannosa di dare tutto per scontato. Recupera l’autenticità e vivrai appassionate vampate di eros e dolcezza anche tra fine agosto e metà ottobre e verso fine anno.

Capricorno

Venere (in Ariete tra fine febbraio e metà marzo) darà mano forte a Giove, presagio di momentanei contrasti o difficoltà in ambito immobiliare e domestico. Poi, ecco arrivare Marte, che tra marzo e maggio ti guarderà storto dal Cancro minacciando scontri. Cruciali, il prezioso sostegno di Mercurio tra aprile e metà giugno e di Giove, da metà maggio in Toro come Urano. Un quadro complesso e ricco, che potrebbe rappresentare il trampolino di lancio per i tuoi sogni ma ricordarti pure quale ingrediente fondamentale manchi alla ricetta: la passione. Al netto del quotidiano e degli impegni, questi transiti vogliono vederti felice, stimolarti a curare i moti del cuore tanto quanto il budget mensile. Lasciarti andare ai desideri, introdurre novità stuzzicanti e magari coltivare un’intimità speciale? Potrebbe richiedere del tempo, un fattore per te spesso essenziale. In estate Marte ti lancerà uno sguardo più sereno (in Vergine tra luglio e fine agosto). Ed ecco che potrebbero crearsi i presupposti per una fase meravigliosamente romantica, sensuale e appagante. L’autunno (da metà ottobre) ti sorprende, pure se nei tuoi sogni vedi un bebè.

Acquario

Saluta la rigidità e accogli la passione! Tuttavia, in primavera inizia una stagione complessa per motivi familiari e domestici, per cui mantieni separati rapporto amoroso e parenti, se puoi. In qualche caso infatti risulterà impossibile, perciò dovrai praticare la complessa ma indispensabile arte del compromesso. I responsabili di questo clima instabile? Da metà maggio Giove piazza le tende in Toro, dove si trova per tutto l’anno Urano e dove tra fine marzo e giugno sfileranno anche Venere e Mercurio. Difficile dialogare, difficile comprendere, difficile pazientare: se partner o ex pretendono troppo, meglio rompere le righe! Del resto, l’Acquario non è il ribelle dello Zodiaco? Mantieni però la massima calma, pur senza permettere a niente e nessuno di interferire con la tua storia d’amore, tranne se lo vuoi tu. Non potrai nemmeno tirare un respiro di sollievo che arriverà il vento caldo dell’estate a soffiare bufera: in Leone, prima Marte (tra fine maggio e luglio) e quindi Venere (tra giugno e ottobre). Che barba! Tieni duro, non perdere la testa: forse il partner manifesterà gelosia, forse tu vorrai qualcosa di diverso, ma magari troverai dentro te il super potere di ribaltare la situazione e trasformare questa energia ribollente in passione. A ogni modo, l’autunno porta un vento lieve come una carezza sulla tua pelle. Lasciati coccolare: te lo sei meritato!

Pesci

Per te, vorrà dire un clima eccitante, gran fermento per iniziative legate al futuro, a casa o famiglia, ai figli o a un viaggio. Potresti accogliere la cicogna, decidere di andare a convivere, divorziare per scappare tra le braccia della persona che ami da tempo, risolvere un problema legato a un ex (tuo o del tuo attuale partner). Dimenticherai eventuali difficoltà che potrebbero aver oscurato la serenità e impedito di godere dell’amore. L’effervescenza di questi transiti potrebbe resuscitare la passione anche nelle coppie ormai tramortite da tempo e abitudini. Goditela e non dire di no a nulla di quanto il destino ti porgerà! In estate, qualche ombra potrebbe incrinare il clima positivo. Marte, sempre lui, in Vergine tra luglio e agosto, rappresenta momenti di nervosismo: gelosia? Frustrazione per qualcosa che non riesci a cambiare? O forse si tratta di paure esasperate, ansia e pensieri ricorrenti che non riesci a domare? Sia come sia, muoviti con cautela. Arriverà l’autunno, con un carico di passione e sorprese, contraddizioni e conquiste, novità e conferme. Un flusso ininterrotto di emozioni che non ti permetterà di fermarti a riflettere. Tu ogni tanto chiediti cosa vuoi e se ti trovi sulla strada giusta: al netto delle incertezze, con Urano e Giove in Toro i sogni non rimarranno solo desideri!