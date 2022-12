Oroscopo Paolo Fox domani 19 dicembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 19 dicembre Ariete

Ti aspetta una giornata piena di attività e molto movimentata, in cui potrai incanalare la tua energia in modo positivo e svolgere le attività che più desideri, o almeno starai vicino ad essa. Sarai anche più socievole e aperto del solito per te e più favorevole a coltivare le tue amicizie e a intrattenerle.

Oroscopo Paolo Fox 19 dicembre Toro

La Luna e gli altri pianeti saranno ben configurati oggi e questo ti renderà più facile vivere una giornata felice o piacevole sotto molti aspetti, in cui le cose tendono ad andare come desideri. Un momento eccellente per stare con la tua famiglia o il tuo partner, anche per riconciliarti con una persona cara.

Oroscopo Paolo Fox 19 dicembre Gemelli

Sei tra la fine di una relazione sentimentale, o semplicemente un’illusione, e l’arrivo di un’altra. Una nuova speranza arriva a sostituire un momento di tristezza o di crisi e poco a poco le emozioni positive prenderanno il sopravvento su di te anche se non puoi evitare di essere dominato da una certa sfiducia. È una bella giornata.

Oroscopo Paolo Fox 19 dicembre Cancro

Oggi ti sentirai particolarmente sensibile e sarai in mezzo a persone che ti vogliono bene, il che ti permetterà di vivere una giornata in armonia, anche se in molti momenti non potrai evitare di lasciarti trasportare da quelle paure e insicurezze che sempre ti perseguitano, soprattutto verso il pomeriggio o la sera, alla fine della giornata. Una giornata ideale per stare con la famiglia.