Programmi Tv Stasera lunedì 19 dicembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Le Mans ‘66 – La grande sfida Mortificata da una serie di trionfi della scuderia Ferrari, la Ford decide di tentare il tutto per tutto per aggiudicarsi l’edizione 1966 della prestigiosa 24 ore di Le Mans, in Francia. Si mette all’opera il progettista ed ex pilota Carroll Shelby (Matt Damon, 51) con il pilota Ken Miles (Christian Bale, 48).

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Un bacio prima di Natale L’immobiliarista Ethan (James Denton, 59) è sposato con Joyce (Teri Hatcher, 57) e ha due figli. Prima di Natale, scopre che non avrà una promozione. Grazie a una magia, però, il desiderio di una vita diversa si concretizza: non è più sposato, non ha figli ed è l’amministratore delegato della sua azienda.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Report Un’altra serata in compagnia di Sigfrido Ranucci (61), con le sue inchieste e gli approfondimenti su politica, economia e società. Ranucci è al timone del programma dal 2017. Romano, laureato in lettere alla Sapienza, ha iniziato la sua carriera lavorando a «Paese Sera». Nel 1989 è approdato al Tg3.

Stasera su Rete 4 alle 21.25 Il marchese del Grillo Roma, primi dell’800. Il marchese Onofrio del Grillo (Alberto Sordi, 1920-2003), guardia nobile personale di Papa Pio VII, passa il tempo a inventare scherzi che mettono in imbarazzo la sua famiglia. Un giorno, decide persino di sostituirsi a un povero carbonaio sempre ubriaco, che gli somiglia come una goccia d’acqua.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Grande Fratello Vip Puntata sotto l’albero per il reality condotto da Alfonso Signorini (58). Non mancherà la buonanotte a passo di danza offerta da Carmen Russo, che ormai è un elemento fisso. Veterana di questo genere, non solo in Italia (ha vinto “L’isola dei famosi” in Spagna), Carmen ha partecipato al “Gf Vip” nel 2021.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Die Hard – Un buon giorno per… John McClane (Bruce Willis, 67) va a Mosca per rintracciare il figlio Jack (Jai Courtney) che non vede da anni. Scopre così che il ragazzo è in realtà un agente della Cia sotto copertura con un’importante missione da compiere: proteggere Komarov (Sebastian Koch), un informatore del governo russo.

Stasera su La 7 alle 21.15 GREY’S ANATOMY (18ª st., ep. 18) «Più forte dell’odio» con Ellen Pompeo Maggie e Winston sono a casa di Meredith per preparare una cena in onore di Nick. Al pronto soccorso arriva una donna asiatica, che è stata aggredita da un razzista. Seguono due episodi.

Stasera su TV 8 alle 21.30 SOTTO ASSEDIO – WHITE HOUSE DOWN (Usa 2012) con J. Foxx, C. Tatum Alcuni paramilitari entrano nella Casa Bianca e prendono in ostaggio il presidente Sawyer. L’agente di polizia John Cal, che si trova lì per caso con la figlia, darà loro filo da torcere.

Stasera su Nove alle 21.25 È GIÀ IERI (It. ‘04) con Antonio Albanese, Fabio De Luigi Filippo, giornalista spocchioso e maniacale, viene spedito alle Canarie per un servizio. Lì, però, si ritrova vittima di una sorta di incantesimo, che lo porta a rivivere all’infinito la stessa giornata…

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 DOWNSIZING – VIVERE ALLA GRANDE (Usa ‘17) di Alexander Payne con Matt Damon Paul e Audrey, coniugi in cerca di un futuro migliore, accettano di farsi rimpicciolire per andare a vivere in una cittadina in miniatura. All’ultimo momento, però, lei rinuncia.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 HANSEL & GRETEL – CACCIATORI DI STREGHE (Ger./Usa ‘13) con J. Renner, G. Arterton Hansel e Gretel, immuni ai poteri delle streghe, devono catturare la perfida Muriel. L’arpia vuole sacrificare dodici bambini nella notte della Luna di Sangue per ottenere l’immortalità.

Stasera su Iris alle 21.00 CODICE MAGNUM (Usa 1986) di John Irvin con Arnold Schwarzenegger Mark Kaminsky, radiato dall’Fbi per i suoi metodi violenti, accetta di aiutare un ex collega a vendicare la morte del figlio, un agente federale ucciso da un gangster.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 I MAGNIFICI SETTE (Usa 1960) di John Sturges con Yul Brynner, Eli Wallach Gli abitanti di un villaggio messicano chiedono aiuto a un paio di pistoleri per contrastare una banda di malviventi. La coppia assolda subito altri cinque colleghi e…

Stasera su Italia 2 alle 21.25 I GRIFFIN (11ª st., ep. 7) «Lois esce dal suo guscio» Lois entra in crisi dopo che Peter le fa notare che sta invecchiando. Per reazione, comincia a vestirti e a comportarsi come una ragazzina. Peter, all’inizio ne è affascinato, ma a lungo andare… Seguono due episodi.

Stasera su La 5 alle 21.10 THE CHRISTMAS FLOWER (Usa 2018) di Jake Helgren con Nicky Whelan Poppy Benson, proprietaria di una fioreria, partecipa a una gara per vincere il premio e salvare il suo negozio. Tuttavia, Poppy inizia a provare dei sentimenti per il suo rivale in affari.

Stasera su Cine 34 alle 21.15 INDOVINA CHI VIENE A NATALE? (It. ‘13) con D. Abatantuono, A. Finocchiaro La famiglia Sereni si riunisce per il Natale nella casa del padre defunto. In quell’occasione, il primogenito Giulio e la moglie Marina scoprono che la figlia si è fidanzata con un disabile…

Stasera su Rai 5 alle 21.15 IL DIRITTO ALLA FELICITÀ (Italia ‘21) di Claudio Rossi Massimi con Remo Girone Libero ha un negozio di libri usati. L’uomo ne presta alcuni a Essien, un ragazzino immigrato in Italia. La loro amicizia cresce alimentata dalle emozioni che ciascun romanzo può regalare.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 AMORE ALLE FIJI (Austr./Usa ‘21) di Christine Luby con Liam McIntyre, Saskia Hampele Laura, brillante avvocato, sta per diventare socia. Ma c’è un piccolo inconveniente: deve convincere il suo amico Chip a sostituire il nonno miliardario alla guida dell’azienda da lui creata.

Stasera su Real Time alle 21.20 VITE AL LIMITE Le due figlie di Tammy fanno di tutto per dedicarsi alla madre, ma sembra che la donna non abbia la forza di reagire. Il dottor Now interviene per aiutare Tammy ad affrontare i suoi problemi e le difficoltà che la legano al cibo.

Stasera su Giallo alle 21.10 I MISTERI DI MURDOCH (10ª st., ep. 5) «Una pillola amara da ingoiare» con Y. Bisson, H. Joy Murdoch e Odgen indagano sull’avvelenamento di un uomo d’affari, famoso per essere un donnaiolo. La dottoressa James intanto ha dei dubbi su un suicidio… Segue ep. 6.

Stasera su Top Crime alle 21.10 CSI: MIAMI (3ª st., ep. 21) «Abuso minorile» con David Caruso Una bambina di otto anni potrebbe aver subito violenza in famiglia. Durante le indagini sul padre, Horatio scopre che la madre della piccola sta nascondendo qualcosa… A seguire, l’episodio 22.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 AMBULANCE (Usa 2022) con Jake Gyllenhaal Will, alla ricerca del denaro per le cure mediche di sua moglie, chiede aiuto al fratello Danny, noto criminale, che gli propone la più grande rapina in banca: disperato, Will accetta l’offerta…

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 LA PRIMA COSA BELLA (It. ‘10) di Paolo Virzì con Stefania Sandrelli, Claudia Pandolfi Bruno, insegnante a Milano, torna a Livorno per riabbracciare sua madre Anna, malata terminale. Ma il rientro in famiglia riaprirà vecchie ferite e rancori mai superati.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 KING UN CUCCIOLO DA SALVARE (Fr./Belgio 2022) con Lou Lambrecht Un cucciolo di leone, destinato al traffico clandestino di animali esotici, fugge dall’aeroporto trovando rifugio a casa di Inés e Alex. I due faranno di tutto per riportarlo nel suo habitat.

Stasera su Sky Cinema Action alle 20.00 THE CREW – MISSIONE IMPOSSIBILE (Russia 2016) con Vladimir Mashkov Durante un volo in Asia, un giovane pilota riceve un sos da un’isola vulcanica. Prende, così, la decisione di tentare una missione di soccorso. Sarà la scelta giusta?

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 AL DI LÀ DELLE APPARENZE (Usa 2020) con Zach Avery Sam Pivnic, trasferitosi a Parigi dopo l’assassinio della fidanzata, scopre l’esistenza di un’attrice identica a lei. Tornato a Los Angeles per chiarire il mistero, la sua vita prende una piega folle e imprevista.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 ALESSANDRO BORGHESE – CELEBRITY CHEF Alessandro Borghese mette a disposizione di Giorgio Mastrota e Costanza Caracciolo la cucina del suo ristorante milanese. Con l’aiuto della brigata, i due vip si sfidano tra battute, pezzi di pancetta e una polenta ben riuscita.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 THE WHITE LOTUS 2 con Haley Lu Richardson, Leo Woodall Portia ha appreso verità schiaccianti da Jack. Intanto le gelosie e le bugie stanno aumentando: Ethan, sempre più sconvolto e tormentato dai sospetti su Harper e Cameron, potrebbe compiere azioni avventate.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 THE NIGHT SHIFT – TURNO DI NOTTE (2ª st., ep. 13) «Ritorno a Kandahar» con Eoin Macken TC e Topher sono in Afghanistan per stabilizzare un amico di quest’ultimo, prima di trasportarlo negli Stati Uniti. A seguire, ep. 14 «La quiete dopo la tempesta».

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 ELEMENTARY (7ª st., ep. 12) «La caduta» con Jonny Lee Miller, Lucy Liu, Aidan Quinn Il ricco Odin Reichenbac, sospettato di aver commesso un reato, fornisce senza volerlo un indizio utile a Holmes e Watson per provare la sua colpevolezza. Segue ep. 13 «L’ultimo saluto».

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 THE BEE GEES: HOW CAN YOU MEND A BROKEN HEART (Usa 2020) La storia dei Bee Gees, la leggendaria band formata dai fratelli Maurice, Robin e Barry Gibb. Nelle interviste, tra gli altri: Eric Clapton, Noel Gallagher, Mark Ronson, Chris Martin.

