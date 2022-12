Oroscopo Paolo Fox domani 20 dicembre 2022

ARIETE

C’è una maggiore consapevolezza delle proprie relazioni personali e/o familiari. Cerca di avere un tono più spirituale, amorevole e caritatevole nei confronti delle persone intorno a te. I problemi subconsci possono influenzare tali relazioni, ma è facile comprendere ed elaborare tali energie. Anche un po’ di meditazione e di tempo da solo ti gioveranno.

TORO

Venere, il suo governatore, riceve un aspetto facilitato da Nettuno. La tua sensibilità alle relazioni umane è accresciuta. Sarai più empatico e aperto con le persone intorno a te, fratelli, parenti, vicini e persino estranei. Cerca di donare un po’ più di te stesso generosamente. Amore sostenuto da cause più grandi, nobili e collettive.

GEMELLI

C’è una grande sensibilità da parte tua ora riguardo ai beni materiali. Proverai il piacere e la gioia di goderti il ​​meglio della vita. È anche più generoso, condividendo questa gioia con i propri cari. Il tuo senso del valore è strettamente legato all’accoglienza e all’amore incondizionato e questo diventa più visibile al mondo esterno.

CANCRO

Venere transita nel tuo segno (solare o ascendente) e ti rende più affettuoso, socievole, affascinante ed empatico. L’aspetto facilitato di Nettuno migliora notevolmente questi tratti, oltre a portarti una maggiore fiducia in te stesso e nel tuo potenziale come essere che dà e riceve amore. Cerca di fluire con questa fede e vivi il meglio di te stesso e delle tue emozioni.

LEONE

Ora c’è un grande potenziale emotivo e affettivo nella tua vita. Ma è un livello di amore sublime, spirituale e profondo. C’è facilità nell’accedere a livelli più sottili e nell’essere aperti all’esperienza dell’amore universale. Le questioni emotive, sessuali e affettive devono essere trascese, riciclate e ripensate, portando una maggiore integrazione.

VERGINE

Troverai ora maggiore apertura e affetto nei rapporti umani. Bisogno di amare amici, gruppi e cause con uno sguardo più ampio, trascendente e anche spirituale. L’amore romantico ti chiede un misto di resa, accettazione, razionalità e libertà. Evita di idealizzare le relazioni, ma allenati ad accettare l’altro così com’è.

BILANCIA

Venere, il suo governatore, riceve un aspetto facilitato da Nettuno. Stai vivendo la tua carriera e il tuo mestiere con molto più piacere e dedizione in questo periodo. Ottimo per dedicarsi intensamente e ottenere risultati. Il tuo intuito sarà un forte alleato e ti aiuterà a capire come ti muovi nel mondo. La tua dedizione al lavoro tende a manifestarsi nel mondo esterno durante questo periodo.

SCORPIONE

Vibri ora un’energia intensa e amorevole nel campo della fede e questo si riflette in cambiamenti e trasformazioni facilitati in te stesso e nella tua espressione. Stai vedendo il meglio della vita, il divino e le possibilità, che ti portano ad agire di più con il tuo cuore, con gioia e coraggio. Espressione amorevole in se stessi dai propri ideali.

SAGITTARIO

Ora c’è una forte motivazione allo scambio affettivo, profondo e/o sessuale. C’è una sublimazione emotiva che ti rende più generoso e aperto a stare con le persone. Anche le questioni ereditarie richiedono un po’ più di distacco e generosità. Valorizzare le energie trasformatrici e rinnovatrici della vita, operando con generosità.

CAPRICORNO

Siete molto più aperti e ricettivi l’uno con l’altro ora.L’amore romantico può ispirare molto le vostre parole e idee in questo momento. Comunicazione più amorevole e accogliente in aumento. Buon momento per allineare relazioni e collaborazioni attraverso buone conversazioni e supporto emotivo. Maggiore apertura a mettersi nei panni dell’altro e aiutare.

ACQUARIO

Ora c’è una forte dose di amore che porta al lavoro pratico e al servizio. Potresti dover lasciare un po’ di te stesso da parte e aiutare chi è nel bisogno, ma sappi come farlo entro limiti ragionevoli. Facilità di attrarre risorse, ma deve essere ricettivo, lasciarlo fluire e confidare nell’abbondanza e nel flusso della vita. Donare beni e lavorare per buone cause.

PESCI

Nettuno, il suo governatore, riceve un aspetto facilitato da Venere. Stai vivendo questo periodo con molta intensità emotiva e ora esprimerai il lato emotivo più bello. Sono più disposti a vivere storie d’amore, giocare, avventurarsi, creare, divertirsi con i propri figli. In ogni caso, esprimerà il meglio di ciò che ha da offrire con gioia e generosità.