Oroscopo Paolo Fox domani 26 ottobre 2022: gli astri migliori Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 26 ottobre Sagittario

Abbi cura della tua pace spirituale. Asciuga le tue lacrime di amarezza e sofferenza. Supera traumi o sensi di colpa che ti sei trascinato per anni. Non continuare a portare sanzioni che non hanno più senso con la tua realtà attuale. Manda benedizioni a chi ti ha tradito o offeso.

PAROLA SANTA: Cambia

NUMERI FORTUNATI: 14, 6, 20

Oroscopo Paolo Fox 26 ottobre Capricorno

Resta in contatto con i tuoi parenti che sono all’estero. Offri loro il tuo aiuto morale e, se possibile, finanziario. Qualcuno vicino a te farà causa alla tua azienda, non negarglielo in questo momento. La tua indipendenza e autosufficienza serviranno da esempio a molti.

PAROLA SACRA: Offerta

NUMERI FORTUNATI: 18, 20, 5

Oroscopo Paolo Fox 26 ottobre Acquario

Non lasciarli giocare con i tuoi sentimenti. Chiedi spiegazioni prima di qualsiasi dubbio tu abbia. Ciò che è correlato al lavoro o alla professione è ben previsto. Cerca di materializzare ogni idea che scorre nella tua mente. Prendi i rischi che ritieni necessari per raggiungere l’obiettivo che ti sei prefissato.

Oroscopo Paolo Fox 26 ottobre Pesci

Illumina te stesso e gli altri con la luce della verità. Non farti coinvolgere da estranei. Sii un messaggero di pace e guadagnerai il rispetto e l’ammirazione di tutti. Elimina dalla tua vita gli intrighi, il falso, l’oscurità. Non fungere da ponte verso commenti che potrebbero danneggiare qualcuno che consideri un buon amico.