Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 21 al 28 ottobre 2022, le previsioni

Ariete

Devi essere all’altezza dell’impegno che i tuoi superiori hanno messo nelle tue mani, dipenderà dal fatto che avanzi professionalmente o meno. In amore, ti senti sentimentalmente stagnante, ma ciò non ti impedirà di lasciare la routine e socializzare.

Toro

Il tuo atteggiamento positivo è contagioso per tutto il team, consentendo a tutte le cose che fanno di portare a termine il lavoro con un grande successo. Innamorati, esci dalla routine, cerca i tuoi amici e goditi una notte di festa e balli.

Gemelli

Devi organizzarti perché c’è molto lavoro arretrato ed è stata una disattenzione. Pianifica bene e dai la priorità a ciò che pensi possa darti finanze migliori. In amore, devi darti l’opportunità di uscire con quella persona che è stata dietro di te per molto tempo. Finirai con la freccia.

Cancro

Ci sono soldi che pensavi persi, perché pensavi che non si sarebbero conformati. Ma no, arriva nelle tue mani e devi pensare molto attentamente a dove investirlo. In amore, sarai sensuale, audace e stimolante, quindi cogli l’occasione per sedurre il tuo partner e passare una notte di passione. Hanno bisogno di divertirsi.

Leone

Non prendere decisioni senza analizzare i pro ei contro di queste nuove offerte di lavoro, non è conveniente in questo momento cambiare lavoro. Abbi un po’ di pazienza. In amore, sei attratto da una persona dal tuo ambiente di lavoro, ma non osi promuovere un approccio. Fallo tu, non sbaglierai.

Vergine

Devi organizzare le tue finanze perché ci sono alcune spese che sono urgenti da fare a beneficio della famiglia. Nel tuo lavoro tutto andrà molto bene se ti sforzi di più. In amore, sei in una fase di stabilità e tranquillità con il tuo partner, quindi cogli l’occasione per parlare e darti una carezza l’un l’altro.

Bilancia

Oggi è un giorno molto speciale per te perché ricevi la piacevole notizia di una promozione. Ti apprezzano per tutti i tuoi sforzi e per come sono andate bene le cose nel tuo lavoro. In amore, la tua vita sociale darà un cambiamento dal cielo alla terra. Ti meriti di divertirti, ne hai tutto il diritto.

Scorpione

Non lasciare che i problemi degli altri interferiscano professionalmente con i tuoi progetti. Concentrati e risoluti per andare avanti ciò che è necessario. In amore, quella persona con cui sei finito in pessimi rapporti cerca di avvicinarsi di nuovo. Fai molta attenzione a tornare su una decisione già superata.

Sagittario

Devi risolvere alcuni problemi in sospeso sul lavoro in modo che voci e pettegolezzi non influenzino l’atmosfera della squadra. In amore, devi dedicare tempo alla famiglia, hanno bisogno che tu sia vicino per aiutarli a risolvere una situazione difficile che influisce sull’armonia di tutti.

Capricorno

Finalmente riesci a diventare indipendente e avviare quell’attività per la quale hai combattuto così duramente. Sei in una buona corsa e le finanze miglioreranno così tanto che non ci crederai. In amore, ricevi sostegno dal tuo partner per risolvere un problema familiare, accettalo. Si sente impegnato con te.

Acquario

Devi darti una tregua per pensare a cosa vuoi fare, se cambiare lavoro o rimanere un po ‘più a lungo dove sei. Rifletti e decidi. In amore, il tuo partner ha bisogno di te in questo momento perché sta attraversando un momento difficile. Sostienilo, non lasciarlo solo.

Pesci

Cambiamenti e nuove sfide ti vengono presentati sul posto di lavoro, dove dovrai mettere tutto di te stesso per andare avanti con i progetti. In amore, qualcuno in famiglia sta attraversando un momento difficile, sostenerlo è il tuo dovere. Il tuo partner sarà lì per tutto ciò di cui hai bisogno.