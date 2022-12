Oroscopo Paolo Fox settimanale fino al 26 dicembre 2022, le previsioni complete

ARIETE

I tuoi sforzi per migliorare carriera o qualità della vita inizieranno a produrre risultati interessanti. Te ne potresti accorgere da una lieve crescita economica, dalla predisposizione al sorriso e a goderti la vita, dai rapporti più scorrevoli in casa e con il partner. Qualche incertezza, facilmente superabile, a inizio anno e a settembre.

TORO

In aumento il desiderio di coccolare chi ami, di donare un ambiente confortevole e cure premurose. Tra giugno e ottobre Venere potrebbe regalarti ottime occasioni per acquistare una casa, per migliorare l’arredamento oppure la comodità degli ambienti. Eros e amore favoriti, in modo particolare in estate e a metà autunno.

GEMELLI

La prima parte dell’anno potrebbe regalarti ottime occasioni per stringere nuove conoscenze. I progetti lavorativi riceveranno un importante sostegno da parte di collaboratori fidati o colleghi competenti. Farai squadra anche in famiglia, complice un sorriso smagliante in grado di conquistare perfino i cuori più diffidenti.

CANCRO

Le possibili incertezze e le tensioni rimarranno confinate a inizio anno. Da marzo, recupererai grinta e fiducia e ti muoverai nella direzione voluta. Pure la fortuna t’accompagnerà da metà maggio, sponsor di occasioni lavorative, acquisti indovinati o amori inaspettati. Saluta la tristezza e accogli il benessere che ti meriti.

LEONE

Venere rimarrà sul tuo Ascendente tra giugno e ottobre. Un periodo eccellente per prenderti cura dell’aspetto esteriore, della salute e per spassartela: potrai contare su una predisposizione emotiva fiduciosa e disponibile, oltre che su tanto fascino. Novità nella carriera da maggio. Ancora in coppia? È amore vero e Saturno lo confermerà.

VERGINE

Le nuove storie potrebbero partire con il botto e spingerti a chiedere conferme o promettere mari e monti. Sì al romanticismo ma resta con i piedi per terra. Saturno in Pesci chiede stabilità, ma va guadagnata nel tempo e con l’esperienza. La stagione estiva potrebbe ispirarti il desiderio di una vacanza speciale. Chissà, forse è l’anno giusto…

BILANCIA

Il tuo interesse per il benessere potrebbe aiutarti ad allargare gli orizzonti. Potresti, per esempio, scoprire cure naturali, interessarti a discipline interiori che promettono serenità e controllo delle emozioni negative. Cresce la complicità con il partner che potrebbe confidarti qualcosa di così bello che vorresti fissare l’attimo per sempre.

SCORPIONE

Non ne puoi più della solitudine? Ecco l’anno perfetto per te! Il Cielo prospetta incontri interessanti, passione, fascino e sorprese. Una combinazione potenzialmente esplosiva, tanto che potresti iniziare l’anno tra lamenti e rimpianti e chiuderlo con una promessa o un bebè. Lavoro: occhi aperti in estate. L’ispirazione giusta ti aspetta.

SAGITTARIO

Il cuore si allarga, la fiducia si espande, forse anche il conto corrente inizia a promettere bene! Un anno positivo, ma dovrai fare attenzione ad altre forme di espansione, a livello di vita e fianchi… Si sa, quando ti senti bene, hai voglia di festeggiare in compagnia! Per il tuo Ascendente, tutto l’anno sarà incoraggiante in amore ma evita l’irruenza.

CAPRICORNO

Carriera e denaro in primo piano. Potresti ricevere una buona occasione, specie da marzo in poi, quando il tuo Cielo diverrà una fucina in grado di fabbricare idee geniali, situazioni fortunate e circostanze che si incastrano alla perfezione. Il cuore? Forse un po’ incerto all’inizio ma poi sicuro dei desideri e dei passi da compiere.

ACQUARIO

Orizzonti inaspettati aperti da nuovi interessi, amici stimolanti, letture, video o intuizioni. Il 2023 promette di appagare la tua curiosità e mantenere vispa la tua mente. Se cerchi la casetta dei tuoi sogni, prima o seconda che sia, potresti trovare ottime occasioni da maggio in poi. L’estate invece coccola il cuore di chi è single e di chi è in coppia.

PESCI

Che sguardo torvo! Inizi l’anno con qualche tensione familiare, ma ben presto ritroverai il sorriso. Anche perché il Cielo ti porgerà ottime occasioni per divertirti, allargare le tue frequentazioni, trovare un buon lavoro o permettere al cuore di prendere impegni per il futuro. C’è profumo di promesse nell’aria, di cicogna e di novità!