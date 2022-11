Programmi Tv Stasera domanica 6 novembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Mina Settembre 2 «With a little help» L’aver contattato la madre di Viola costa molto caro a Mina (Serena

Rossi, 37), che viene sospesa e costretta a

lasciare il consultorio. Domenico prova a farle

riavere il lavoro, mentre Titti e Irene provano

a convincere l’Ordine degli assistenti sociali a

riabilitare l’amica. Segue «Andare a vedere».

Stasera su Rai 2 alle 21.00 NCIS: Los Angeles «Un inganno quasi perfetto» Quando viene ucciso il partner di Lance Hamilton, agente

del Dipartimento di Giustizia, Sam torna sotto

copertura per trovare il colpevole. Intanto,

Callen (Chris O’Donnell, 52) e la squadra

danno la caccia a un ingegnere aerospaziale

che ha rubato schemi segreti della Marina.

Stasera su Rai Tre alle 20.00 Che tempo che fa Fabio Fazio (57) si divide tra le interviste ai protagonisti dell’attualità politica e culturale

e gli incontri con i big del cinema, della

musica e della tv. Accanto a lui, Filippa Lagerback

introduce gli ospiti, mentre Luciana

Littizzetto strappa risate a scena aperta con

i suoi monologhi. A seguire, il Tavolo.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Zona bianca I primi passi del governo Meloni, le tensioni

internazionali che non accennano a diminuire,

una nuova preoccupante risalita dei contagi

Covid… Giuseppe Brindisi (60) e la sua

redazione propongono un riassunto degli

avvenimenti più caldi del momento, con servizi

esclusivi e autorevoli ospiti in studio.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Il richiamo della foresta Rapito per essere venduto ai cercatori d’oro in partenza per il Klondike, il cane Buck vive una

serie di disavventure: maltrattato e denutrito,

alla fine si ritrova in Alaska, dove rischia di

morire prima di essere messo in salvo dall’anziano

eremita John Thornton (Harrison Ford,

80), che diventa per lui un vero amico…

Stasera su Italia 1 alle 20.30 Le Iene presentano: Inside La storica «Iena» Giulio Golia racconta la vicenda di Angelo Vassallo, pescatore e sindaco

del comune di Pollica (Salerno), ucciso in un

attentato ad Acciaroli il il 5 settembre 2010.

Quest’anno nove persone sono state accusate

a vario titolo di omicidio, associazione a

delinquere e traffico di stupefacenti.

Stasera su La 7 alle 21.15 NON È L’ARENA

Con la solita grinta e il contributo

degli ospiti Massimo

Giletti affronta gli argomenti

più scottanti dell’attualità, a

partire dalle pressioni rivolte

a Giorgia Meloni dai suoi partner

di governo, per ottenere

maggiore visibilità.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 CANI SCIOLTI (Usa ‘13) di B.

Kormákur con Denzel Washington,

Mark Wahlberg

Gli agenti Bobby Trench e Marcus

Stigman, infiltrati in una

banda di narcotrafficanti, diffidano

l’uno dell’altro. Ma, quando

la loro missione fallisce,

sono costretti a collaborare.

Stasera su Nove alle 21.25 IL CONTADINO CERCA MOGLIE

Ancora una serata in compagnia

di Gabriele Corsi e dei

cinque contadini alla ricerca

dell’anima gemella. Il programma

proseguirà fino al 20

novembre quando i single

comunicheranno finalmente

le loro scelte al conduttore.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 TRANSFORMERS 4 – L’ERA DELL’ESTINZIONE (Usa/Cina

‘14) con Mark Wahlberg

Cinque anni dopo la devastante

battaglia tra Autobot e Decepticon,

i Transformers sembrano

spariti. Finché un giorno il meccanico

Cade s’imbatte accidentalmente

in Optimus Prime e…

Stasera su Rai 4 alle 21.20 SWEETHEART (Usa 2019)

con Kiersey Clemons

Vittima di un naufragio, Jenn

si risveglia sulla spiaggia di

una piccola isola tropicale. La

giovane cerca di sopravvivere

ma ben presto scopre di doversi

difendere da un enorme

mostro anfibio.

Stasera su Iris alle 21.00 IL CAVALIERE PALLIDO (Usa

1985) di e con Clint Eastwood,

Michael Moriarty

Una tranquilla cittadina subisce

le prepotenze del ricco Coy Lehood.

A difendere la piccola comunità

arriva un cavaliere solitario,

metà prete e metà pistolero,

soprannominato Il predicatore.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 UN FANTASMA PER AMICO

(Germania/Svizzera 2013) di

Alain Gsponer

Nel castello di Eulenstein, convertito

in museo, abita un piccolo

spettro che desidera almeno

per una volta vedere la luce

del giorno. Così, quando al

maniero arriva il giovane Karl

Stasera su Italia 2 alle 21.15 YOUNG SHELDON (2ª st., ep.

12) «Un mal di pancia e la metafora

della balena» con Iain

Armitage, Zoe Perry

Sheldon deve trascorrere alcuni

giorni in ospedale: il

bambino si trasforma nel

peggior paziente del mondo.

Seguono altri 2 episodi.

Stasera su La 5 alle 21.10 ESPRIMI UN DESIDERIO

(Usa 2017) con Jessy Schram,

Luke Macfarlane

Mentre si trova dall’oculista,

Gwen vede realizzarsi il suo

desiderio: sapere come sarà

la sua vita tra dieci anni. Scopre

così che non sposerà il suo

attuale fidanzato…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 FANTOZZI – IL RITORNO (It.

‘96) di Neri Parenti con Paolo

Villaggio, Milena Vukotic

Neanche da morto il povero

Fantozzi riesce a trovare pace:

la folla che assiepa il Paradiso

lo costringe a tornare sulla

Terra. Lì dovrà riprendere la

sua vita di prima…

Stasera su Rai 5 alle 21. 15 DI LÀ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI «Islanda selvaggia»

L’Islanda vista attraverso animali

e persone che hanno fatto di

questa isola la propria casa.

L’attività vulcanica l’ha plasmata

e molti pericoli sono sempre

in agguato. Segue «Catania,

teatro in chiaroscuro».

Stasera su Rai Premium alle 21.20 BALLANDO CON LE STELLE

Milly Carlucci, in compagnia

di Paolo Belli, dà il via alla

quinta delle 11 puntate previste.

Le coppie escluse dalla competizione

nelle prime puntate

avranno tra qualche settimana

la possibilità di esibirsi per cercare

di rientrare in gara.

Stasera su Real Time alle 21.30 IL CASTELLO DELLE CERIMONIE

«Comunione di Giovanna»

Donna Imma e Matteo aprono

le porte del loro sfavillante castello

per accogliere Giovanna,

star di TikTok, che sogna per la

sua prima comunione una festa

scintillante. Riusciranno a esaudire

il suo desiderio?

Stasera su Giallo alle 21.10 I MISTERI DI BROKENWOOD

(8ª st., ep. 1) «From the Cradle

to the Grave» con Neill Rea

Quando si scopre che il sarcofago

della mummia di un museo

egizio contiene un cadavere

molto recente, il caos si scatena

in città. L’ispettore investigativo

Mike Shepherd indaga…

Stasera su Top Crime alle 21.10 COLOMBO (10ª st., ep. 3)

«Colonna sonora con omicidio

» con Peter Falk

Un famoso avvocato penalista

scopre che l’amante s’incontra

ancora con il suo ex. Decide

allora di uccidere il rivale, ma

non ha fatto i conti con la sagacia

del tenente Colombo…

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 GOVERNANCE – IL PREZZO DEL POTERE (It./Fr. ‘21) con M.

Popolizio, V. Marchioni

Dopo un’inchiesta per corruzione,

Renzo Petrucci, manager

senza scrupoli, è costretto a lasciare

la sua carica. L’uomo

medita vendetta, coinvolgendo

l’amico Michele Laudato…

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 TUTTI LO SANNO (Fr. ‘18) di

Asghar Farhadi con Penélope

Cruz, Javier Bardem

Laura ritorna nella sua cittadina

natale appena fuori Madrid

per prendere parte al

matrimonio della sorella. Ma

la riunione familiare finirà per

portare a eventi inaspettati.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 AIUTO, HO RISTRETTO I MIEI AMICI! (Ger. ‘21) di Granz

Henman con Oskar Keymer

Felix s’innamora di Melanie,

una nuova e graziosa compagna.

Ma quando i suoi amici

lo ostacolano, senza volerlo il

ragazzo li rimpicciolisce con

una sfera fatata.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 TOTAL RECALL – ATTO DI FORZA (Usa 2011) di Len Wiseman

con Colin Farrell

Fine del XXI secolo: Doug,

operaio di una fabbrica di

robot con problemi di memoria,

si fa innestare i ricordi di

una vacanza su Marte. Ma

qualcosa va storto e…

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 1921 – IL MISTERO DI ROOKFORD

(G.B. ‘11) di Nick Murphy

con Rebecca Hall

1921, Inghilterra. Florence segue

un caso che sembra irrisolvibile.

Un ragazzo è morto e alcune

foto della scena del crimine rivelano

sullo sfondo una figura

che sembra un fantasma.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 QUATTRO MATRIMONI IN ITALIA

Costantino della Gherardesca

presenta la sfida tra altre quattro

spose, pronte a giudicare, con

un voto da 0 a 10, abito, location,

banchetto ed evento dei

matrimoni delle avversarie. Chi

di loro riuscirà a spuntarla?

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 ROMULUS 2 – LA GUERRA PER ROMA «Furia» con Emanuele

Maria Di Stefano 5ª p.

A Roma, la carenza di cibo innesca

tensioni sociali che sfociano

in una “rivolta del pane”. Tito

reagisce in modo inaspettato

alla dichiarazione di libertà dei

re Latini. Segue «Battaglia»

Stasera su Sky Serie alle 21.15 CHICAGO MED (7ª st., ep. 21)

«Mentire non protegge dalla verità

» con N. Gehlfuss, J.Schram

Dylan e Ethan curano un uomo

che è stato ferito durante

una retata. Charles e Vanessa

lavorano insieme. Will e Hannah

interpellano Crockett per

una paziente incinta.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 THE EQUALIZER (2ª st., ep.

17) «What Dreams May Come»

con Queen Latifah

Un sensitivo ha bisogno di

Robyn per impedire che la premonizione

della morte di sua

sorella si avveri. Dalilah è terrorizzata

al pensiero di poter perdere

la madre. Segue ep. 18.

Stasera su Sky Documentarie alle 21. 15 THE KINGS – I RE DELLA BOXE

Leonard torna sul ring per sfidare

Hagler, il nuovo campione. I

giudici assegnano il match ai

punti a Ray ma Hagler critica il

verdetto e si ritira. In seguito,

Hearns devasta Leonard. Poi

quest’ultimo incontra Duran,

ma l’era dei 4 re è al tramonto.

Programmi TV su Rai 1

17.20 DA NOI… A RUOTA LIBERA

18.45 L’EREDITÀ

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 MINA SETTEMBRE 2

23.40 SPECIALE TG1 Attualità

0.50 RaiNews24 Programmi Tv su Rai 2

Programmi Tv su Rai Due

18.05 TG SPORT DELLA DOMENICA

18.25 90° MINUTO

19.40 NCIS: NEW ORLEANS

20.30 TG2 TELEGIORNALE

21.00 NCIS: LOS ANGELES

21.50 BULL

22.40 LA DOMENICA SPORTIVA

Programmi Tv su Rai Tre

16.00 MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ

16.30 REBUS Talk

17.15 KILIMANGIARO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 CHE TEMPO CHE FA

23.30 TG3 MONDO

Programmi TV su Rete 4

17.00 LA MASCHERA DI PORPORA

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 CONTROCORRENTE

21.20 ZONA BIANCA

0.50 UNA FAMIGLIA IN AFFITTO

Programmi Tv su Canale 5

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 PAPERISSIMA SPRINT

21.20 IL RICHIAMO DELLA FORESTA

23.50 TG5 TELEGIORNALE

23.55 IL PESCATORE DI SOGNI

2.05 Paperissima sprint

Programmi Tv su Italia 1

17.15 MODERN FAMILY

18.30 STUDIO APERTO

19.00 STUDIO APERTO MAG

19.25 NCIS

20.30 LE IENE PRESENTANO: INSIDE

23.45 PRESSING

2.00 E-Planet 2.30