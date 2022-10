Programmi Tv Stasera lunedì 17 ottobre 2022: Film live Rai, Mediaset e Sky

Come ogni giorno vi forniamo l’elenco completo delle palinsesto televisivo italiano. Ricordiamo a tutti i telespettatori che le aziende televisive possono spostare notificate gli orari dei vari programmi e film in TV. Per tutti coloro che non possiedono la televisione possono collegarsi tramite un dispositivo elettronico tipo smartphone o PC e vedere le trasmissioni preferite in streaming

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Sopravvissuti «Segreti» Luca (Lino Guanciale, 43) è disposto a perdonare la moglie, e per questo torna a vivere con lei e le figlie, ma il percorso per comprendere davvero le scelte di Sylvie si rivela più lungo e doloroso del previsto. Intanto, il relitto dell’Arianna torna a Genova. A seguire, l’episodio «Il cerchio si chiude».

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Stasera tutto è possibile Anche stasera sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli vari personaggi dello spettacolo si cimentano in bizzarre prove tutte da ridere. Tra gli ospiti fissi di Stefano De Martino (33) c’è Vincenzo De Lucia con le sue irresistibili imitazioni delle dive della tv, compresa la più recente, quella di Francesca Fagnani.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Presa diretta Nella puntata «La cyberguerra e i banditi digitali», la penultima di questa edizione, Riccardo Iacona (65) parla degli hacker che entrano nel cuore di società private e istituzioni pubbliche per rubare i dati sensibili e poi chiedere un riscatto. Sembra proprio che ormai nessuno sia più al sicuro…

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Quarta Repubblica Dallo Studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma Nicola Porro (53) propone una nuova puntata del programma di approfondimento che ha da poco festeggiato il quarto compleanno: la prima puntata infatti andò in onda il 17 settembre 2018. Stasera si parla delle prime mosse di Giorgia Meloni.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Grande Fratello Vip Dopo quattro settimane ormai non si contano più gli imprevisti affrontati da Alfonso Signorini (58) in questa prima fase della settima edizione, tra squalifiche, contestazioni in diretta e ritiri improvvisi. Intanto gli ascolti si mantengono sopra la media dello scorso anno con punte del 25% di share.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 The Foreigner Quando la figlia rimane uccisa in un attentato dell’IRA a Londra, Quan (Jackie Chan, 68), ristoratore con un passato nelle forze speciali, decide di vendicarsi. Il suo primo obiettivo è Liam Hennessy (Pierce Brosnan, 69), attuale vice primo ministro dell’Irlanda del Nord ed ex leader provvisorio dell’IRA.

Stasera su La 7 alle 21.15 CONFLITTO DI CLASSE (Usa ‘90) con Gene Hackman, Laurence Fishbume Jedediah Ward e la figlia Maggie, entrambi avvocati, lottano su fronti diversi. Lui è un idealista, la figlia è interessata alla carriera. La giovane avrà modo di ricredersi.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 GOMORRA – LA SERIE con Salvatore Esposito 5ª e 6ª ep. Con il supporto di Azzurra, Genny investe nell’attività di imprenditore ma non è cosa facile. Si ritrova infatti ad avere a che fare con persone più spietate di lui e il suo impero è in grave pericolo.

Stasera su Nove alle 21.25 LITTLE BIG ITALY Prosegue negli Stati Uniti il viaggio di Francesco Panella alla ricerca degli autentici sapori italiani. Stasera il conduttore approda a New York, precisamente a Brooklyn. Lo accompagnano nel viaggio tre italiani che vivono lì.

Stasera su Mediaset 20 alle 22.00 NEVER BACK DOWN – MAI ARRENDERSI (Usa ‘08) di Jeff Wadlow con Sean Faris Jack Tyler, trasferitosi in Florida con la famiglia, fatica ad inserirsi nel nuovo ambiente. Tutto si complica quando s’innamora di una compagna di scuola e si scontra con un bullo locale.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 THE CONDEMNED – L’ISOLA DELLA MORTE (Usa ‘07) di Scott Wiper con Steve Austin Poco prima della sua esecuzione, il killer Jack Conrad viene deportato su un isola abitata da altri 9 assassini. Si dovranno eliminare a vicenda e il sopravvissuto otterrà la libertà.

Stasera su Iris alle 21.00 USS INDIANAPOLIS (Usa ‘16) di Mario Van Peebles con Nicolas Cage, Tom Sizemore La vera storia del Capitano McVay e del suo equipaggio, bloccati nel mare delle Filippine, dopo aver trasportato l’arma atomica che avrebbe dovuto porre fine alla Guerra.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 C’ERA UNA VOLTA IL WEST (Italia 1968) di Sergio Leone con Henry Fonda Il bandito Frank, al soldo di un industriale senza scrupoli, deve uccidere Brett e la sua famiglia, che rifiutano di vendere le loro terre. Alla strage sopravvive solo Jill, la moglie dell’uomo…

Stasera su Italia 2 alle 21.15 DUNCANVILLE (2ª st., ep. 3) «Chi fa brum brum a chi?» Annie sente che Duncan, crescendo, si sta allontanando da lei. Così cerca qualcosa che li leghi ancora come quando lui era piccolo. Intanto, Jing va a stare in camera con Kimberly mentre Jack ristruttura la sua.

Stasera su La 5 alle 21.10 ROSAMUNDE PILCHER: L’EREDITÀ DI NOSTRO PADRE (Germania 2018) di Marco Serafini con Lena Meckel Iris, neo giornalista, viene assunta da Greta per rintracciare una persona. Ma dell’indagine non devono sapere niente né la moglie di suo padre né il figlio

Stasera su Cine 34 alle 21.00 UN BOSS IN SALOTTO (It. ‘13) di Luca Miniero con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo Cristina vive al Nord con la famiglia, nascondendo di essere napoletana. Ma un giorno suo fratello, implicato in un processo di camorra, chiede di scontare da lei gli arresti domiciliari…

Stasera su Rai 5 alle 21.15 FAMOSA (It. ‘20) di Alessandra Mortelliti con Jacopo Piroli, Beatrice Bartoni In un piccolo paese della provincia di Frosinone il giovane Rocco, timido e solitario, sogna di diventare un famoso ballerino. Gli unici che lo appoggiano sono una zia e due amici.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 IL RANGER – UNA VITA IN PARADISO (1ª st., ep. 2) «Amore paterno» con Philipp Danne I problemi dei Waldek sembrano essere risolti, ma Jonas non si fida di Nollau che ha sempre in mente di riaprire l’antica miniera. Intanto nel parco si verificano dei sabotaggi.

Stasera su Real Time alle 21.20 AMICHE AL LIMITE Al via il reality che ha per protagoniste 4 amiche che lottano insieme per perdere peso. Tra loro ci sono Meghan, che si è sottoposta a un’operazione per dimagrire on scarsi risultati, e Vanessa che continua a mangiare cibi non salutari.

Stasera su Giallo alle 21.10 SQUADRA SPECIALE INVISIBILI – LES INVISIBLES (1ª st., ep. 1) «Milan» con G. Cramoisan Nei campi viene trovato un cadavere senza documenti col viso irriconoscibile. Gli agenti speciali Darius, Marijo, Ben e Duchesse devono riuscire a identificarlo. Segue ep.2 «Sycomore».

Stasera su Top Crime alle 21.10 PRODIGAL SON (2ª st., ep. 3) «Alma mater» con Tom Payne Quando il preside della sua ex università viene trovato assassinato, Malcolm deve affrontare un segreto del passato. Martin si avvicina a Pete e JT attende con impazienza la nascita del suo bambino. Segue ep. 4.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 UNA FAMIGLIA VINCENTE – KING RICHARD (Usa 2021) con Will Smith Convinto che le figlie Venus e Serena siano dei talenti del tennis, Richard Williams dedica la sua vita ad allenarle per raggiungere l’obiettivo. Cambierà così la storia del tennis.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 CELLA 211 (Sp./Fr. 2009) di Daniel Monzón con Alberto Ammann, Luis Tosar Al primo giorno di lavoro, il secondino Juan Oliver si trova coinvolto in una rivolta tra carcerati. Per sopravvivere ha un’unica possibilità: fingersi prigioniero.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 A-X-L – UN’AMICIZIA EXTRAORDINARIA (Usa 2018) con Alex Neustaedter Durante una corsa di rally, il motociclista Miles s’imbatte in un cane robotizzato di nome AXL. Tra loro s’instaura subito una sincera amicizia, ma gli scienziati lo rivogliono.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 EXODUS – DEI E RE (G.B./Usa 2014) con Christian Bale Alla morte del faraone, Ramses decide di esiliare il fratellastro Mosè perché di origini ebraiche. Quest’ultimo si ribella alla potenza dell’impero, guidando il popolo di Israele in una fuga dall’Egitto.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 IL TESTIMONE INVISIBILE (Italia 2018) di Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio Adriano, imprenditore di successo, viene accusato dell’omicidio della sua amante. L’uomo, che si dichiara inocente, si rivolge a una famosa penalista. Ma stabilire la verità non sarà facile.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 MASTERCHEF USA Gordon Ramsay, Aaron Sanchez e Joe Bastianich sono pronti a giudicare le prossime due sfide a eliminazione. Nella prima i concorrenti devono ideare un piatto d’asporto; poi devono preparare un piatto gourmet per una stazione di servizio.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 HOUSE OF THE DRAGON (1ª st., ep. 8) con Olivia Cooke Dopo la morte di Lady Laena Velaryon, i Targaryen si riuniscono a Driftmark per darle l’ultimo saluto. Intanto si acuisce la tensione tra la fazione della regina Alicent e la principessa Rhaenyra.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 THE NIGHT SHIFT (1ª st., ep. 3) «Decisioni pericolose» con Brendan Fehr, Jeananne Goossen Drew si ferisce a una mano e Krista lo assiste durante il turno. TC e Paul si occupano di due cacciatori feriti gravemente da un cinghiale. Segue ep. 4 «Notte difficile per Jordan».

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 ELEMENTARY (6ª st., ep. 15) «Come perdere la testa» con Lucy Liu, Jonny Lee Miller Un omicidio porta Holmes e Watson sulle tracce di un killer connesso all’occulto. Intanto il detective Bell assumerà un altro incarico: chi lo sostituirà? Segue «Il lato oscuro delle bambole

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 L’AVVOCATO DEL DIAVOLO In tre parti, la vicenda del truffatore Giovanni Di Stefano, definito “l’avvocato del diavolo” per aver difeso dittatori come Milosevic e Saddam Hussein. Vediamo come riuscì a evitare la confisca degli introiti illeciti del criminale John Palmer.

Programmi Tv su Rai 1

16.05 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.55 TG1 TELEGIORNALE

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 REAZIONE A CATENA

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 SOPRAVVISSUTI

23.35 COSE NOSTRE

Programmi Tv su Rai 2

18.00 TG PARLAMENTO/18.10 TG2 L.I.S.

18.15 TG2 TELEGIORNALE/18.35 TG SPORT SERA

19.05 NCIS

19.50 UNA SCATOLA AL GIORNO

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 STASERA TUTTO È POSSIBILE

24.00 RE START

Programmi Tv su Rai Tre

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 VIA DEI MATTI NUMERO ZERO

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE c

20.50 UN POSTO AL SOLE 6.046ª p.

21.25 PRESA DIRETTA

23.15 DOTTORI IN CORSIA

23.55 TG3 LINEA NOTTE

Programmi Tv su Rete 4

16.55 POIROT: TRAGEDIA IN TEATRO

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 QUARTA REPUBBLICA

0.50 MOTIVE

Programmi Tv su Canale 5

16.10 AMICI

16.40 GRANDE FRATELLO VIP

16.50 UN ALTRO DOMANI

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 GRANDE FRATELLO VIP

Programmi Tv su Italia 1

17.25 THE MENTALIST

18.30 STUDIO APERTO

19.00 STUDIO APERTO MAG

19.30 NCIS

20.25 NCIS: NEW ORLEANS

21.20 THE FOREIGNER

23.40 PRESSING LUNEDÌ

Programmi Tv su La 7

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 CONFLITTO DI CLASSE

23.30 AMERICAN HUSTLE – L’APPARENZA INGANNA

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

1.10 OTTO E MEZZO Attualità

Programmi Tv su Tv 8

15.45 IL VERO AMORE

17.30 UN AMORE DI DAMIGELLA

19.15 CELEBRITY CHEF

20.30 100% ITALIA

21.30 GOMORRA – LA SERIE

23.30 WAY DOWN – RAPINA ALLA BANCA DI SPAGNA

Programmi Tv su Nove

17.15 SULLE ORME DELL’ASSASINO

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO

21.25 LITTLE BIG ITALY

0.45 AIRPORT SECURITY SPAGNA

Programmi Tv su Mediaset 20

16.00 LUCIFER

17.50 NAOMI

19.45 PREMIAZIONE PALLONE D’ORO 2022

22.00 NEVER BACK DOWN – MAI ARRENDERSI (Usa 2008

Programmi Tv su Rai 4

16.45 PRIVATE EYES

18.15 MACGYVER

19.45 CORONER Telefilm

21.20 THE CONDEMNED – L’ISOL DELLA MORTE

23.15 A DAY TO DIE

Programmi Tv su La 7 D

15.30 THE GOOD WIFE

18.10 TG LA7D

18.15 GHOST WHISPERER

20.00 LA CUCINA DI SONIA

20.30 LINGO – PAROLE IN GIOCO

21.30 PADRE BROWN

0.50 LA CUCINA DI SONIA

Programmi Tv su Cielo

17.45 BUYING AND SELLING

18.45 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE

O LASCIARE TORONTO

19.45 AFFARI AL BUIO

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA

21.15 NERUDA

Programmi Tv su Tv 2000

15.00 LA CORONCINA…

15.15 SIAMO NOI

16.00 FIORI D’ARANCIO

17.30 DIARIO PAPA FRANCESCO

18.00 ROSARIO/18.30 TG 2000

19.35 IN CAMMINO

20.00 ROSARIO/20.30 TG 2000

20.55 KAROL UN UOMO DIVENTATO PAPA

0.20 INDAGINE AI CONFINI DEL SACRO

0.55 LA COMPIETA/ROSARIO

Programmi Tv su Focus

17.00 MAYDAY: AIR DISASTER

18.00 AEREI DA COMBATTIMENTO

19.00 ANCIENT DISCOVERIES

20.15 VISTI DAL CIELO Doc.

21.15 LE CITTÀ PERDUTE DEI TROIANI

23.15 ENIGMI SVELATI

1.15 MAYDAY: AIR DISASTER Doc

Programmi Tv su Iris

19.15 CHIPS

20.05 WALKER TEXAS RANGER

21.00 USS INDIANAPOLIS

23.25 OCEAN’S ELEVEN – FATE IL VOSTRO GIOCO

Programmi Tv su Rai Movie

16.00 IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO

19.00 ARRIVANO JOE E MARGHERITO

21.10 C’ERA UNA VOLTA IL WEST

0.15 ALVAREZ KELLY (Usa 1966

Programmi Tv su Italia 2

19.00 DUE UOMINI E MEZZO

21.15 DUNCANVILLE

22.05 I GRIFFIN

23.35 YOUNG SHELDON

Programmi Tv su La 5

18.50 GRANDE FRATELLO VIP

19.00 GRANDE FRATELLO VIP

19.10 AMICI

19.40 UOMINI E DONNE Talk

21.10 ROSAMUNDE PILCHER: L’EREDITÀ DI NOSTRO PADRE

23.10 IL DIARIO DI BRIDGET JONES

Programmi Tv su Cine 34

17.05 FANTOZZI VA IN PENSIONE

19.05 I POMPIERI

21.00 UN BOSS IN SALOTTO

23.10 LA FAME E LA SETE

Programmi Tv su Rai Storia

19.35 LADY TRAVELLERS Doc.

20.10 IL GIORNO E LA STORIA

20.30 PASSATO E PERSENTE

21.10 ITALIA. VIAGIO NELLA BELLEZZA

22.10 MAGNIFICHE. STORIA E STORIE DI UNIVERSITÀ Doc.

23.10 LA STORIA VERGOGNOSA

0.35 IL GIORNO E LA STORIA Doc

Programmi Tv su Rai Sport

17.15 CICLISMO

18.30 PERONI TOP 10

20.10 SERIE C Calcio

22.30 C SIAMO

23.00 CALCIO TOTALE

24.00 COPPA DEL MONDO FAYETTEVILLE

Programmi Tv su DMAX

17.40 I PIONIERI DELL’ORO Doc.

19.30 NUDI E CRUDI Reality

21.25 RIVER MONSTERS: MISTERI DAGLI ABISSI

23.15 WWE RAW

Programmi Tv su Rai 5

18.15 APPRESSO ALLA MUSICA

19.15 ART RIDER »

20.15 UNDER ITALY

21.15 FAMOSA

22.45 APPRESSO ALLA MUSICA

23.40 CREAM TOTAL ROCK REVIEW

0.40 ROCK LEGENDS «INXS

Programmi Tv su Rai Premium

17.15 DON MATTEO 4

19.10 UN PASSO DAL CIELO

21.20 IL RANGER – UNA VITA IN PARADISO

23.00 LA NAVE DEI SOGNI

0.40 LA NUOVA SQUADRA – SPACCANAPOLI

Programmi Tv su Real Time

17.20 BAKE OFF ITALIA: DOLCI IN FORNO

19.10 CORTESIE PER GLI OSPITI

21.20 AMICHE AL LIMITE

23.20 VITE AL LIMITE

Programmi Tv su Giallo

17.10 IL GIOVANE ISPETTORE MORSE

19.10 L’ISPETTORE BARNABY

21.10 SQUADRA SPECIALE INVISIBILI – LES INVISIBLES

23.20 ALICE NEVERS – PROFESSIONE GIUDICE

Programmi Tv su Top Crime

17.35 HAMBURG DISTRETTO 21

19.20 THE MENTALIST

21.10 PRODIGAL SON

23.00 LAW & ORDER: UNITÀ SPECIALE