Programmi Tv Stasera martedì 6 dicembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 20.00 Ottavi di finale Stasera avremo il quadro completo dei quarti di finale dei Mondiali: oggi infatti si giocano gli ultimi due ottavi. La gara di stasera si disputa allo stadio Lusail, lo stesso che ospiterà la finalissima del 18 dicembre. A contendersi il passaggio del turno sono la prima del gruppo H e la seconda del gruppo G.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Ruby – Il gioiello nascosto Ruby Landry (Raechelle Banno, 29) cerca di condurre un’esistenza serena con Beau, la figlia Pearl e i due gemelli, ma non immagina che su di lei incombe una nuova terribile minacciaa: una maledizione scagliata dalla madre di Paul, che considera proprio Ruby la responsabile della morte del figlio…

Stasera su Rai Tre alle 21.25 # Cartabianca Mentre, tra un impegno di governo e l’altro, Giorgia Meloni deve fare i conti con le iniziative non sempre concordate dei suoi partner di governo, il PD deve fare chiarezza sul suo futuro, scegliendo il nuovo segretario ed eventuali alleanze. Se ne parla nello studio di Bianca Berlinguer (63 anni il 9/12).

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Il domani tra di noi A causa della cancellazione del loro volo, Alex (Kate Winslet, 47) e Ben (Idris Elba, 50) si accordano per affittare un aereo privato che li porti a Denver. Ma il pilota ha un ictus e il velivolo precipita fra le montagne. Seppur feriti, per mettersi in salvo sono costretti a intraprendere un pericoloso viaggio.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Con l’aiuto del cielo Terza puntata Una professoressa universitaria viene trovata morta nell’aula magna della facoltà di Maryam. Elli (Sabrina Quazane, 33) scopre che la vittima aveva avuto una relazione con un suo ex assistente, David, che diventa il primo sospettato. Clément però è convinto che l’uomo sia innocente.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Le Iene Al fianco di Teo Mammucari (58) e Belen Rodriguez ritroviamo i comici Max Angioni e Eleazaro Rossi. Tra gli inviati del programma ideato da Davide Parenti c’è dal 2013 anche Nicolò De Devitiis, che recentemente ha raccontato le disavventure che tanti clienti hanno avuto con alcuni tassisti di Roma.

Stasera su La 7 alle 21.15 DI MARTEDÌ «La formula del mio programma? Fare la domanda che serve, quando serve». Parola di Giovanni Floris, in onda con il suo talk show di approfondimento dal settembre 2014. In primo piano stasera la situazione politica italiana.

Stasera su TV 8 alle 21.30 CHI VUOLE SPOSARE MIA MAMMA O MIO PAPÀ? Continua il dating show condotto da Caterina Balivo. Anche stasera i protagonisti cercano di farsi conoscere in tutte le loro sfaccettature e nella relazione con i loro figli che li accompagnano in questa avventura.

Stasera su Nove alle 21.25 REAZIONE A CATENA (Usa ‘96) di Andrew Davis con Keanu Reeves, Rachel Weisz Uno scienziato riesce a ottenere energia pulita dall’idrogeno. Ma qualcuno lo elimina facendo ricadere la colpa sul tecnico Eddie e la scienziata Lily. Per loro c’è solo la fuga…

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 COLOMBIANA (Usa 2011) di Olivier Megaton con Zoe Saldana, Michael Vartan La bella Cataleya è un killer che lavora agli ordini dello zio. Nella vita ha un unico scopo: vendicare la morte dei genitori, assassinati in Colombia quando era una bambina.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 ESCOBAR (Sp. 2014) di Andrea Di Stefano con Benicio del Toro, Josh Hutcherson Nick raggiunge il fratello in Colombia, dove s’innamora di Maria. Tutto sembra essere perfetto, ma un giorno lei gli presenta lo zio Pablo Escobar, capo del narcotraffico.

Stasera su Iris alle 21.00 IL GRANDE JAKE (Usa 1971) di G. Sherman con John Wayne, Richard Boone Il nipote di una ricca proprietaria di ranch viene rapito da una banda di fuorilegge. La donna chiama in aiuto il nonno del bimbo, famoso pistolero, che si mette subito sulle sue tracce…

Stasera su Rai Movie alle 21.10 MATRIMONIO ALL’ITALIANA (It. ‘64) con Marcello Mastroianni, Sophia Loren Filumena, stanca di fare da cameriera e amante al ricco Don Domenico, si finge moribonda per farsi sposare. Il piano viene scoperto e lei mette in atto un nuovo stratagemma.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 CONAN IL DISTRUTTORE (Usa 1983) di Richard Fleischer con Arnold Schwarzenegger La regina Taramis chiede a Conan di aiutare sua nipote Jenna a compiere il suo destino: deve recuperare un corno dagli straordinari poteri. Il viaggio sarà avventuroso.

Stasera su La 5 alle 21.10 GRANDE FRATELLO VIP Questa settimana doppio appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini che andrà in onda anche sabato 10 dicembre. Ritroviamo le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli e Giulia Salemi nello spazio dedicato ai social.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 DIN DON – UNA PARROCCHIA IN DUE (It. ‘18) di Claudio Norza con Enzo Salvi Donato, un manager musicale, deve sfuggire alle grinfie di un boss. Per farlo, si presenta al parroco di una chiesa vestito da prete fingendo di essere stato mandato dal vescovo.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 BYE BYE GERMANY (Ger. ‘17) con Moritz Bleibtreu Francoforte, 1946. David e altri 6 ebrei devono trovare il denaro necessario per emigrare negli Stati Uniti. Ma l’ufficiale Sara Simon ha dei sospetti sul rapporto di David con i nazisti…

Stasera su Rai Premium alle 21.20 STUDIO BATTAGLIA con Barbora Bobulova, Lunetta Savino Anna vorrebbe fidarsi ancora del marito Alberto, ma capisce che lui non le ha detto tutta la verità. Intanto, segue la causa di un uomo contro la ex moglie che si oppone alla vaccinazione del loro bambino.

Stasera su Real Time alle 21.20 PRIMO APPUNTAMENTO Tra i single che arrivano al ristorante ci sono la giovane parrucchiera Daniela e Federico, che somiglia a Francesco Totti, e Anna, la sosia ufficiale italiana di Monica Bellucci. Flavio Montrucchio segue e commenta l’andamento degli incontri.

Stasera su Giallo alle 21.10 TANDEM (6ª st., ep. 9) «3248 Km» con Astrid Veillon Una bambina viene rapita dall’asilo nido durante il sonnellino. Le indagini scattano immediatamente, e la polizia scopre che i genitori sono in lotta per la custodia della piccola. Segue ep. 10 «En eaux troubles».

Stasera su Top Crime alle 21.10 LAW & ORDER: ORGANIZED CRIME (2ª st., ep. 21) «Le strade hanno gli occhi» con C. Meloni La task force scopre che qualcuno vuole uccidere Stabler. Cerca così di raccogliere prove per schiacciare Webb. Intanto Nova deve proteggere suo fratello. Segue «Amico o nemico».

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 THE BATMAN (Usa 22) di Matt Reeves con Robert Pattinson, Jeffrey Wright Un assassino seriale comincia a uccidere i principali politici di Gotham. Batman scopre che il suo nuovo nemico conosce la sua identità e qualcosa che lui ignorava sulla sua famiglia.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 A MANO DISARMATA (It. ‘19) di Claudio Bonivento con Claudia Gerin, Mirko Frezza Federica, cronista di un noto quotidiano, combatte contro i clan mafiosi che infestano Ostia. Le conseguenze della sua scelta la portano in una difficile situazione, tra paura e solitudine.

Stasera su Sky Cinema Family all 21.00 LA BUSSOLA D’ORO (Usa/ G.B. ‘07) di Chris Weitz con Dakota Blue Richards Per salvare la vita a un amichetto, la piccola orfanella Lyra si avventura in un universo parallelo, popolato da malvagi e figure magiche. Una bussola può risolvere l’enigma.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 ARMY OF ONE (Usa ‘20) di Stephen Durham con Ellen Hollman, Matt Passmore Durante un’escursione, l’agente speciale Brenner Baker e il marito s’imbattono in una banda criminale che cerca di eliminarli. Ma Brenner sopravvive e inizia la sua vendetta..

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 THE LODGERS – NON INFRANGERE LE REGOLE (Irlanda 2017) con C. Vega I gemelli Rachel ed Edward vivono da reclusi nella decadente casa di famiglia, rispettando tre regole ferree. Mentre il ragazzo è rassegnato, Rachel decide di ribellarsi…

Stasera su Sky Uno alle 21.15 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI Per la nuova tappa del suo cooking show Alessandro Borghese raggiunge le Isole Canarie, precisamente Fuerteventura. Lì lo chef va alla ricerca del miglior ristorante di cuina italiana.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.5 SHERLOCK – IL GRANDE GIOCO (G.B. ‘10) di Paul McGuigan con Benedict Cumberbatch Holmes cerca di far luce sulla morte di Adam West, un mite impegato. Durante le indagini, il detective s’imbatte in un folle dinamitardo che sta seminando il panico a Londra.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 CHICAGO MED (8ª st., ep. 4) «The Apple Doesn’t Fall Far From The Teacher» con Jessy Schram Un treno della metropolitana deraglia. Il dottor Marcel si offre volontario per soccorrere le vittime dell’incidente. Intanto Asher e Archer si scontrano sul caso di una paziente incinta.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 DELITTI AI TROPICI (2ª st., ep. 3) «Omicidio alla distilleria » con Sonia Rolland Elise, la prima donna di colore a gestire una distilleria in Martinica, viene minacciata. Quando suo marito muore in un attentato diretto a lei, Mélissa e Gaëlle indagano. Segue ep. 4.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 MICHÈLE MOUTON – LA REGINA DEL RALLY (G.B. ‘21) di Barbie MacLaurin LMMM La pilota di rally Michéle Mouton racconta la sua carriera: gli inizi nel 1972 come navigatrice; l’ingaggio in Audi; le grandi vittorie in uno sport ancora dominato dagli uomini.