Programmi Tv Stasera sabato 17 dicembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 20.35 Ballando con le stelle Dopo una settimana di pausa Milly Carlucci (68), affiancata da Paolo Belli, torna con la prima finale. Stasera avremo l’elenco completo delle coppie che parteciperanno alla finalissima del 23 dicembre. In giuria Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Blue Bloods «A casa nostra» Frank (Tom Selleck, 77) si oppone alle proteste dell’opinione pubblica che spinge per togliere i fondi alla divisione della polizia che si occupa della sicurezza nelle scuole. La polemica è nata dalla diffusione del video di uno scontro tra un agente e un 16enne. Segue «Sapersi perdonare».

Stasera su Rai Tre alle 22.00 Sei pezzi facili La serie si conclude con due opere teatrali di Mattia Torre dirette da Paolo Sorrentino (52). La prima è «In mezzo al mare»: nel viaggio di ritorno da un matrimonio, un uomo assiste a un incidente stradale e ora, a distanza di mesi, è chiamato a raccontarlo di fronte a un giudice. A seguire, «Gola».

Stasera su Rete 4 alle 21.25 Colpevole d’innocenza Libby (Ashley Judd, 54) viene accusata dell’omicidio del marito, anche se il corpo non è stato trovato. In prigione la donna scopre che l’uomo è vivo, ha cambiato identità e vive con un’altra. Dopo sei anni di carcere, Libby esce e si mette alla ricerca dell’ex. La sorveglia l’agente Travis Lehman (Tommy Lee Jones).

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Grande Fratello Vip Secondo e ultimo sabato sera in compagnia del reality più chiacchierato sui social, costantemente monitorati da Giula Salemi (29). Con lei in studio per fare il punto della situazione ritroveremo Alfonso Signorini con le due opinioniste fisse di questa edizione: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Il Grinch Nella città di Chi Sarà, le persone sono piene di entusiasmo per la celebrazione del Natale. Tranne Grinch che vive con il suo fedele cane Max dentro una grotta. Pur di ottenere pace e tranquillità durante le odiate feste, la creatura verde organizza un piano per mettere a tacere per sempre l’allegria natalizia.

Stasera su La 7 alle 22.30 EDEN Va in onda la prima di due puntate inedite del programma di Licia Colò, che racconta le meraviglie artistiche, architettoniche e paesaggistiche del nostro pianeta, e inoltre spiega e diffonde le teorie “green” per proteggerlo.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 UN NATALE DA FAVOLA (Canada/ Usa 2015) di James Head con Briana Evigan LMM La principessa Katie è stressata dagli impegni di corte. Decide così di prendersi una pausa e vivere come una persona qualsiasi. E quando incontra l’affascinante George…

Stasera su Nove alle 21.25 FREDDIE MERCURY – THE GREAT PRETENDER (G.B. 2012) di Rhys Thomas Un documentario dedicato al leggendario cantante e leader dei Queen Freddie Mercury, che stavolta parla in prima persona dei progetti solisti che lo hanno visto protagonista.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 SCONTRO TRA TITANI (Usa/ G.B. 2010) di Louis Leterrier con Sam Worthington LMM Le avventure di Perseo: per cercare di salvare la bellissima principessa Andromeda è costretto ad affrontare imprese di ogni genere e a fronteggiare mostruose creature…

Stasera su Rai 4 alle 21.20 SPY (Usa 2015) di Paul Feig con Melissa McCarthy, Jason Statham Susan Cooper è un agente della Cia relegata dietro una scrivania. Brillante e intelligente, troverà il coraggio di scendere in campo per vendicare la morte di un collega.

Stasera su Iris alle 21.00 COMMANDO (Usa 1985) di Mark L. Lester con Arnold Schwarzenegger Per costringere l’ex colonnello Matrix a uccidere il presidente di un piccolo stato sudamericano, alcuni criminali gli rapiscono la figlia. La reazione dell’uomo sarà terribile.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 QUALUNQUEMENTE (Italia 2010) di Giulio Manfredonia con Antonio Albanese Tornato in Calabria dopo un periodo di latitanza, Cetto divide la sua casa con moglie e amante. Candidatosi a sindaco del paese, comincia a promettere tutto a tutti.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 BLU PROFONDO 3 (Usa ‘20) di J. Pogue con Tania Raymonde, Nathaniel BuzolicLa biologa marina Emma e il suo team hanno allestito un laboratorio sottomarino per studiare l’accoppiamento dello squalo bianco. Ma ben presto per loro inizia un vero incubo…

Stasera su La 5 alle 21.10 INGA LINDSTRÖM – BENVENUTA A SODERHOLM (Ger. ‘19) con Susan Hoecke Alma sogna di diventare chirurgo. Il suo mentore, il dottor Gustav Hendlund, le propone di recarsi a Söderholm, un piccolo paese, per sostituire un medico che ha avuto un infarto.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 IL RITORNO DEL MONNEZZA (Italia 2005) di Carlo Vanzina con Claudio Amendola Il burbero agente Rocky, figlio del mitico ispettore Nico Giraldi, indaga sull’omicidio di un ladro. Nella missione lo aiutano la collega Betta e il furfante Tramezzino.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 AM BEAUTIFUL Accolti da una cascata semicircolare di fili bianchi, nove interpreti danzano sulla partitura musicale di Puccio Castrogiovanni eseguita dal gruppo folk dei Lautari. Da un’idea di Nello Calabrò e Roberto Zappalà, che cura anche coreografia e regia.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 PURCHÉ FINISCA BENE «Se mi lasci, ti sposo» di Matteo Oleotto con Alessio Vassallo Giulia e Marco vorrebbero lasciarsi, ma sono in crisi economica. Giulia, allora, ha un’idea strampalata: organizzare un matrimonio finto, per ottenere preziosi regali dai parenti…

Stasera su Real Time alle 21.30 DR. PIMPLE POPPER: LA DOTTORESSA SCHIACCIA BRUFOLI «Iguane» La dottoressa Sandra Lee riceve Madison: la paziente presenta delle strane escrescenze sulla testa. Il secondo caso è quello di Chanel che ha cisti dolorose con perdite maleodoranti.

Stasera su Giallo alle 21.10 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE (17ª st., ep. 8) «Evoluzione assistita» con Jakob Seeböck Dall’ospedale in cui è ricoverata, Nina collabora alle indagini di Kroisi e Lucas sull’omicidio di una studentessa di ingegneria genetica. Nel corpo viene trovato un microchip. Segue ep. 9.

Stasera su Top Crime alle 21.10 POIROT: L’ASSASSINIO DI ROGER ACKROYD (G.B. 2000) con David Suchet Il signorotto del tranquillo paese di campagna dove si è trasferito Poirot viene trovato morto. L’investigatore inizia ad indagare e scopre un legame con vecchi tragici eventi…

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 THE HANGING SUN – SOLE DI MEZZANOTTE (Italia 2022) con Alessandro Borghi, Jessica Brown Findlay In fuga dal padre boss, John trova riparo in un villaggio del Nord. Lì fa amicizia con Leah, una donna vittima di violenze psicologiche e fisiche.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 MILLION DOLLAR BABY (Usa 2004) con Clint Eastwood, Hilary Swank Frankie è l’anziano proprietario di una palestra di pugilato. Dopo mille insistenze, una giovane cameriera lo convince ad allenarla. Per lui diventerà come una figlia.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 IL PRINCIPE DIMENTICATO (Fr./Belgio ‘20) di Michael Hazanavicius con Omar Sy La vita di Djibi ruota intorno alla figlia Sofia: ogni sera le racconta una fiaba dove lui è il Principe Azzurro. Ma quando Sofia entra nell’adolescenza tutto sembra cambiare…

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 CODICE: SWORDFISH (Usa 0 ‘01) con John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry Per finanziare un gruppo patriottico estremista, l’ex agente governativo Shear progetta una clamorosa rapina. Per attuarla chiede aiuto all’hacker Stanley Jobson.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 IL COLLEZIONISTA (Usa ‘97) di G. Fleder con M. Freeman Il detective Alex Cross deve svolgere le indagini su un serial killer che ha rapito numerose ragazze, tra cui la nipote del poliziotto. Lo affianca Kate MacTiernan, una dottoressa scampata al maniaco.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 MASTERCHEF ITALIA La nuova edìzione del talent culinario sta per partire. La giuria composta dagli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli deve prima però selezionare i 20 concorrenti ufficiali tra i tanti aspiranti cuochi.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 HIS DARK MATERIALS (1ª st., ep. 7) «Lotta all’ultimo sangue » con Lulu Popplewell Lyra viene catturata e condotta da Iofur, ma con astuzia convince quest’ultimo a sfidare Lorek. Intanto anche la Coulter e padre MacPhail si dirigono verso Svalbard. Segue «L’addio».

Stasera su Sky Serie alle 21.15 CREATURE GRANDI E PICCOLE – UN VETERINARIO… (1ª st., ep. 5) «All’s Fair» con N. Ralph James assiste alla fiera degli animali in veste di giudice. Intanto Siegfried è attratto da Dorothy ma soffre ancora per morte della moglie. A seguire, ep. 6 «A Cure for All Ills».

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 LITTLE MURDERS BY AGATHA CHRISTIE (2ª st., ep. 3) «Testimone muto» Blandine Bellavoir con Samuel Labarthe Una ricca signora e la sua cameriera vengono trovate morte in un vecchio castello. Gli unici testimoni sono un cane e… alcuni fantasmi!

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 SPIELBERG (Usa 2017) di Susan Lacy La vita e la carriera di Steven Spielberg raccontate dai familiari e dagli artisti che hanno lavorato con lui. Tra loro, Francis Ford Coppola, Brian De Palma, George Lucas, Martin Scorsese e Tom Hanks.

