Programmi Tv Stasera sabato 19 novembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 20.35 Ballando con le stelle Anche stasera i Vip in gara sono pronti a

scendere in pista per conquistare giuria e

pubblico. Al timone, come di consueto, Milly

Carlucci (68), affiancata da Paolo Belli.

Sul sito ballandoconlestelle.rai.it è possibile

trovare informazioni sui concorrenti, sui maestri,

sulla giuria e sulle singole puntate.

Stasera su Rai 2 alle 21.00 ATP Finals Dopo la fase a gironi, terminata ieri sera, il

torneo di Torino si avvia alla sua conclusione.

Stasera assistiamo alla seconda semifinale,

domani invece è in programma la finalissima.

L’edizione del 2021 fu vinta dal tedesco Alexander

Zverev, bloccato quest’anno da un

brutto infortunio al Roland Garros.

Stasera su Rai Tre alle 22.00 Sei pezzi facili Sotto la direzione artistica e la regia di Paolo

Sorrentino vanno in scena sei lavori di

Mattia Torre, autore di cinema e teatro morto

nel 2019. Si parte dal monologo «Migliore

» con Valerio Mastandrea (50). Parla della

metamorfosi di un uomo che da paranoico

e insicuro si tramuta in un essere spietato.

Stasera su Rete 4 alle 21.25 …continuavano a chiamarlo Trinità Due maldestri banditi, Trinità (Terence Hill, 83) e il suo rude fratello Bambino (Bud Spencer,

1929-2016),vengono scambiati per agenti

federali. I due decidono di approfittare

dell’equivoco; si travestono da frati e si introducono

in un convento dove un trafficante

nasconde le sue armi.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Tú sí que vales Maria De Filippi (60), Sabrina Ferilli (58) e

gli altri giudici assistono alle esibizioni dei

finalisti: uno di loro, il più votato dal pubblico

a casa, vincerà 100 mila euro. Tra gli ospiti

della serata, Aaron, allievo dell’attuale

edizione di «Amici», che ha vinto una sfida

di canto nella puntata del 13 novembre.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Richie Rich – Il più ricco… Richie Rich (Macaulay Culkin, 42) è il bambino più ricco del mondo, ma si sente molto

solo. Finalmente un giorno fa amicizia

con un eterogeneo gruppo di coetanei di

diversa estrazione sociale. I ragazzini lo aiuteranno

a difendersi da un disonesto amministratore

che vuole truffarlo.

Stasera su La 7 alle 21.15 MEN OF HONOR – L’ONORE DEGLI UOMINI (Usa 2000)

con Robert De Niro, Cuba Gooding

Anni 50. Carl, marinaio di colore,

tenta di entrare in un corpo

della Marina. Dopo anni di lotta

contro i pregiudizi, la sua

domanda viene accolta, ma…

Stasera su Tv 8 alle 21.30 CREED – NATO PER COMBATTERE

(Usa 2015) di Ryan

Coogler con Sylvester Stallone,

Michael B. Jordan

Adonis Creed vuole seguire le

orme del padre, morto sul ring.

Parte allora per Philadelphia,

per incontrare Rocky Balboa e

chiedergli di fargli da allenatore.

Stasera su Nove alle 21.25 CHI HA VENDUTO LA COPPA DEL MONDO?

Il documentario rivela, con interviste

esclusive ai protagonisti,

come il più importante evento

sportivo al mondo, i Mondiali

di calcio in Qatar, sia stato “venduto”

da alcuni alti dirigenti del

calcio internazionale.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 ROMEO DEVE MORIRE (Usa

2000) di Andrzej Bartkowiak

con Jet Li Due famiglie mafiose, una

afroamericana e l’altra cinese,

sono in lotta. Quando il figlio

del capo asiatico viene ucciso,

suo fratello Han evade dal

carcere per vendicarsi.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 DOMINO (Danimarca 2019) di

Brian De Palma con Nikolaj Coster-

Waldau A Copenhagen, l’ufficiale di

polizia Christian Toft cerca

giustizia per un collega ucciso

da un terrorista dell’Isis. Si

ritroverà coinvolto in un pericoloso

intrigo internazionale.

Stasera su Iris alle 21.00 JOHN Q (Usa 2002) di Nick

Cassavetes con Denzel Washington

John Quincy Archibald, è padre

di un bambino gravemente

malato cui l’assicurazione non

intende pagare le cure necessarie.

Pronto a tutto pur di salvarlo,

si barrica in ospedale e…

Stasera su Rai Movie alle 21.10 IL LADRO DI CARDELLINI (It.

‘20) con Nando Paone

Dopo la morte della moglie, la

guardia forestale Pasquale Cardinale

passa le giornate a ubriacarsi

e giocare a videopoker. Per

pagare i debiti, rivende al mercato

nero i cardellini sequestrati

ai bracconieri.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 L’ULTIMO SQUALO (Italia

1980) di Enzo G. Castellari con

James Franciscus

Nelle acque di una località

costiera della California, ino

squalo particolarmente aggressivo

semina la morte

durante una grande e affollata

regata di windsurf.

Stasera su La 5 alle 21.10 INGA LINDSTROM – L’ALTRA FIGLIA (Germania 2018) con

Paula Schramm

Jette scopre di essere stata scambiata

alla nascita: non è figlia di

un pescatore, ma appartiene

alla dinastia dei Borgen. Lei

vorrebbe conoscere la madre,

ma i due fratellastri….

Stasera su Cine 34 alle 21.00 I POMPIERI (Italia 1985) con

Lino Banfi Gli imbranatissimi componenti

di un gruppo dei Vigili del

Fuoco di Roma, denominato

squadra speciale Autopompa

17, non riescono mai a fare le

cose per bene, nonostante

l’impegno. Ma un giorno…

Stasera su Rai 5 alle 21.15 IN SCENA

Il documentario di Francesco

D’Arma e Monica Ghezzi racconta

la vita e l’arte di Romolo

Valli (1925-1980), uno dei più

grandi attori italiani del secondo

Novecento. Tragico e comico,

umoristico e tagliente, fu amato

dal pubblico e dalla critica.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 OGNUNO È PERFETTO con

Gabriele Di Bello, Edoardo Leo

Rick, ragazzo down, viene

assunto da Miriam, imprenditrice

illuminata. Presto nasce

un’intesa con la collega

Tina. Nel frattempo, il rapporto

tra Ivan e Alessia, genitori

di Rick, entra in crisi.

Stasera su Real Time alle 21.20 VITE AL LIMITE

Nonostante il grande sostegno

e supporto da parte del

fidanzato e del cugino, Tiffany

trova difficile rinunciare alla

sua ossessione per il cibo.

Inoltre le sue due compagne

di stanza non la aiutano: ce

la farà a trovare la giusta via?

Stasera su Giallo alle 21.10 SOKO (16ª st., ep. 13) «Antichi

debiti» con J. Cencig, J. Seeböck

L’installazione dell’artista concettuale

Valentina Eberlin,

prevista a Kitzbuel, non potrà

avere luogo dal momento che

l’autrice è stata uccisa… La

polizia indaga. Segue l’episodio

«Buon vicinato»

Stasera su Top Crime alle 21.10 POIROT (2ª st., ep. 17) «L’arte

del delitto» con David Suchet

Il commerciante d’arte Gervase

Chevenix chiede aiuto a

Poirot: è convinto che un architetto

lo abbia abilmente

truffato. Poirot dà inizio alle

indagini. Segue ep. 18. «Furto

al metropolitan»

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 NON SONO UN ASSASSINO

(It. 2019) di Andrea Zaccariello

con Riccardo Scamarcio

Il giudice Giovanni Mastropaolo

viene trovato morto. L’ultimo

ad averlo visto vivo è il

suo amico e vicequestore

Francesco Prencipe. Tutti gli

indizi sono contro di lui.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 È ANDATO TUTTO BENE (Fr./

Belgio 2021) di François Ozon

con Sophie Marceau

Quando l’ottantacinquenne

André ha un ictus, la figlia

Emmanuelle si precipita al suo

capezzale. L’uomo chiede a

Emmanuelle di aiutarlo a porre

fine alla sua vita, ma…

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 MOONACRE – I SEGRETI DELL’ULTIMA LUNA (G.B. ‘08)

di Gabor Csupo con Dakota

Blue Richards LMM

Nel 1842, alla morte dei genitori,

la tredicenne Maria va

a vivere con un eccentrico zio.

Si ritroverà catapultata in un

mondo sospeso nel tempo.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 CODICE GENESI (Usa 2010)

con Denzel Washington

La Terra è stata devastata da

una guerra nucleare. Il solitario

avventuriero Eli ha una

missione da compiere: portare

in un luogo misterioso l’ultima

copia della Bibbia e dare

il via a una nuova civiltà.

Stasera su Sky cinema Suspense alle 21.00 THE COUNSELOR – IL PROCURATORE

con Michael Fassbender

In un momento di difficoltà

economica, un avvocato accetta

di collaborare con Reiner,

narcotrafficante messicano.

Ma la perfida Malkina, la compagna

di Reiner, lo incastra.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 X FACTOR

Nel quarto Live, i concorrenti

portano sul palco i loro brani

inediti e la loro energia, dedizione

e talento per conquistare il

pubblico. I giudici Ambra Angiolini,

Dargen D’amico, Fedez e

Rkomi, sono pronti alla sfida,

ognuno con il suo “roster“.

Stasera su Sky Atlantc alle 21.15 THE WHITE LOTUS 2

con Jon Gries 2ª puntata

Tra gli ospiti del lussuoso resort

diretto da Valentina, ci sono

Greg, che vive una difficile relazione

con la ricca e volubile

Tanya, e l’assistente di quest’ultima,

Portia, che sembra essersi

innamorata del giovane Albie.

Stasera su Sky serie alle 21.15 VANITY FAIR «Una disputa

per un’ereditiera» con Tom Bateman,

Olivia Cooke

Becky intraprende una relazione

con Rawdon, ignorando il sarcasmo

di zia Matilda. Intanto la

guerra incombe su Londra. Segue

«Nel quale Becky raggiunge

il suo reggimento».

Stasera su Sky investigation alle 21.15 LITTLE MURDERS BY AGATHACHRISTIE (1ª st., ep. 4)

«Il pericolo senza nome» con

Elsa Kikoïne, Antoine Duléry

Luglio 1936. La bella ereditiera

Jo è nel mirino di un misterioso

killer che ha già cercato di ucciderla.

Disperata, la giovane

prega Larosière di proteggerla.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 MONDIALI 2006 – DESTINO AZZURRO 2ª p.

Agli Ottavi di finale gli Azzurri

incontrano la squadra australiana:

nel secondo tempo l’Italia

gioca in inferiorità numerica per

l’espulsione di Marco Materazzi,

ma allo scadere un rigore di

Francesco Totti è decisivo.

Programmi Tv su Rai 1

14.00 BALLANDO ON THE ROAD

15.00 PASSAGGIO A NORD OVEST

16.00 A SUA IMMAGINE

16.45 TG1 TELEGIORNALE

17.00 ITALIASI!

18.45 L’EREDITÀ WEEKEND

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 BALLANDO CON LE STELLE

0.30 PREMIO LOUIS BRAILLE 2022

1.50 RaiNews24

Programmi Tv su Rai 2

13.00 TG2 GIORNO/13.30 TG2 WEEK-END

14.00 TI SEMBRA NORMALE?

15.00 BELLISSIMA ITALIA – A CACCIA DI SAPORI

15.50 TOP – TUTTO QUANTO FA TENDENZA

16.35 BELLISSIMA ITALIA – A CACCIA DI SAPORI

17.15 CALCIO U21: ITALIA-GERMANIA

19.40 NCIS: LOS ANGELES

20.30 TG2 TELEGIORNALE

21.00 ATP FINALS 2022

23.30 TG2 – DOSSIER Attualità

0.20 Tg2 – Storie.

Programmi Tv su Rai Tre

14.45 TG3 PIXEL/14.55 TG3 L.I.S.

15.05 TV TALK

16.30 FRONTIERE

17.30 REPORT

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.20 LE PAROLE

22.00 SEI PEZZI FACILI – IL TEATRO DI MATTIA TORRE

0.20 TG3 MONDO TELEGIORNALE

0.30 UN GIORNO IN PRETURA

Programmi Tv su Rete 4

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO

16.45 COLOMBO

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 CONTROCORRENTE

21.25 … CONTINUAVANO A CHIAMARLO TRINITÀ

23.55 CONFESSIONE REPORTER

Programmi Tv su Canale 5

13.40 BEAUTIFUL

14.30 TERRA AMARA

16.30 VERISSIMO Talk show

18.45 CADUTA LIBERA Q

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 TÚ SÍ QUE VALES

Programmi Tv su Italia 1

12.25 STUDIO APERTO

13.05 SPORT MEDIASET con Mino Taveri

13.45 DRIVE UP Motori

14.20 FREEDOM Documenti

15.40 SUPERMAN & LOIS

18.30 STUDIO APERTO/STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 RICHIE RICH – IL PIÙ RICCO DEL MONDO

23.15 DENNIS LA MINACCIA DI NATALE (Usa 2007)

1.05 BATWOMAN