Programmi Tv Stasera sabato 26 novembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 22.05 Ballando con le stelle L’ottava puntata dello show condotto da Milly Carlucci (68) parte subito dopo la fine della

partita dei Mondiali di calcio Argentina-

Messico. I concorrenti ancora in gara devono

convincere come sempre i cinque giudici Carolyn

Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni,

Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

Stasera su Rai due alle 21.20 Blue Bloods «Trappola nella rete» Il capitano Terrel, una poliziotta afroamericana, viene accusata di

costringere dei negozianti a offrirle omaggi e

forti sconti. Frank (Tom Selleck, 77) la convoca

e lei dichiara di farlo soltanto per sostenere

i veterani e di non avere intenzione di smettere.

A seguire, «Alla maniera dei Regan».

Stasere su Rai Tre alle 2.00 Sei pezzi facili «Perfetta» Monologo di Mattia Torre, diretto da Paolo Sorrentino, che racconta 28

giorni nella vita di una donna (Geppi Cucciari,

49). Il suo corpo è una macchina faticosa

e perfetta che la costringe a cicli di cui gli

uomini sanno pochissimo e di cui persino

molte donne non sono così consapevoli.

Stasera su Rete 4 alle 21.25 She saved me – Sopravvissuta Due storie francesi di violenza sulle donne. Picchiata per mesi dall’ex coniuge, Julie (Juliette

Roudet, 39), madre di due bambini,

viene uccisa da lui a colpi di arma da fuoco;

dopo anni di violenza Laura denuncia il compagno

che aveva cercato di strangolarla, ma

dopo un anno l’uomo viene rilasciato.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Come un gatto in tangenziale Giovanni (Antonio Albanese, 58), intellettuale

che vive nel centro di Roma, e l’ex

cassiera Monica (Paola Cortellesi, 49), residente

in periferia, s’incontrano per caso

quando i loro rispettivi figli si mettono insieme.

Molto diversi tra loro, hanno un unico

obiettivo in comune: dividere i loro ragazzi.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Kung Fu Panda Gli abitanti della Valle della pace sono minacciati dal leopardo Tai Lung. I maestri di

Kung Fu cercano di trasformare il panda Po

in un esperto di arti marziali, per contrapporlo

a Tai Lung. Ma Po è pigro e imbranato

e fatica a imparare la disciplina e le tecniche

necessarie per combattere il leopardo.

Stasera su La 7 alle 21.15 PARADISE ROAD (Usa/Australia

1997) di Bruce Beresford

con Glenn Close

Seconda guerra mondiale.

Alcune donne occidentali vengono

rinchiuse in un campo

di prigionia giapponese a

Sumatra. Per superare le avversità,

organizzano un coro.

Stasera su TV 8 alle 21.30 CREED II (Usa ‘18) di Steven

Caple Jr. con Michael B. Jordan,

Sylvester Stallone

La carriera di Adonis Creed è

all’apice, grazie all’allenatore

Rocky Balboa. Ma ora deve

scontrarsi con un altro campione

del pugilato: Viktor, figlio

del leggendario Ivan Drago.

Stasera su Nove alle 21.25 DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO

Rivediamo la finale del game

show condotto da Gabriele Corsi,

trasmessa ieri alle 20.25.

Anche stasera tre concorrenti

sono chiamati a cantare al karaoke

dei brani famosi e a indovinare

le parole mancanti.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 TICKER (Usa 2001) di Albert

Pyun con Steven Seagal, Dennis

Hopper, Joe Spano

Alcuni terroristi seminano il

panico negli Stati Uniti. Un detective

della Narcotici, segnato

dalla perdita di moglie e figlio,

e il capo di una squadra di artificieri

cercano di fermarli.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 ALL THAT DIVIDES US – AMORE CRIMINALE (Fr. ‘17) con Catherine Deneuve

Julia, tossicopidente in seguito

a un incidente, uccide accidentalmente

il suo ragazzo e spacciatore.

Sua madre Louise occulta

l’omicidio ma viene ricattata

da un amico del ragazzo.

Stasera su Iris alle 21.00 LA PROSSIMA VITTIMA (Usa

‘96) di John Schlesinger con Sally

Field, Kiefer Sutherland

Una donna, che aveva assistito

all’omicidio della figlia,

vede tornare in libertà l’assassino,

rilasciato grazie a un

cavillo legale. Gliela farà,

però, pagare.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 SEI MAI STATA SULLA LUNA?

(Italia 2015) di Paolo Genovese con Raoul Bova

Giulia lavora per una rivista internazionale

di moda e vive tra

Milano e Parigi. Alla morte del

padre, torna nel paese natale in

Puglia, dove s’imbatte in Renzo,

un affascinante contadino.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 SHARK (Australia 2012) con

Xavier Samuel Una tranquilla località balneare

australiana viene sommersa

da uno tsunami. I sopravvissuti,

tra cui Ryan, devono

fare i conti con un gigantesco

squalo, trascinato fin lì

dall’onda anomala…

Stasera su La 5 alle 21.10 INGA LINDSTROM – SCREZI D’AMORE (Ger. 2018) di Stefanie Sycholt con Sinja Dieks

Lilith torna nel suo paesa natale

per annunciare alla famiglia

che sta per sposare un uomo

più grande di lei. Ma appena

arrivata al porto, la donna incontra

l’affascinante Magnus…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 MISSIONE EROICA – I POMPIERI

2 (It. 1987) con Christian

De Sica, Massimo Boldi

Spina e gli altri componenti

della Squadra 17 finiscono sotto

torchio. Il rude McFarland, comandante

dei vigili del fuoco

canadesi, ha infatti l’incarico

curare il loro addestramento…

Stasera su Rai 5 alle 21.15 DON CARLO

L’opera di Giuseppe Verdi, con

la regia di Claus Guth e la direzione

di Juraj Valčuha, che ha

inaugurato la stagione del Teatro

San Carlo di Napoli. Nel cast

Michele Pertusi, nel ruolo di

Filippo II, e Matthew Polenzani

in quello di Don Carlo.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 OGNUNO È PERFETTO con

Gabriele Di Bello 2ª puntata

Rick raggiunge Tina, che si trova

in un centro di espulsione. I due

si giurano amore eterno e si

scambiano gli anelli. Ma la ragazza

viene rimpatriata. Rick va

in crisi e un collega gli consiglia

di scappare in Albania.

Stasera su Real Time alle 21.30 DR. PIMPLE POPPER: LA DOTTORESSA SCHIACCIABRUFOLI

La dottoressa Sandra Lee, di

origine asiatiche, è una delle

migliori dermatologhe degli

Stati Uniti ed è seguitissima su

YouTube, con il nome di Pimple

Popper. Risolve casi di ogni tipo.

Stasera su Giallo alle 21.10 SOKO – MISTERI TRA LE

MONTAGNE (17ª st., ep. 2)

«Una lunga agonia» con Julia

Cencig, Astrid Veillon

Richard, un amico della Contessa,

presenta una denuncia

contro ignoti: è convinto che

qualcuno lo stia avvelenando

con il tallio. A seguire ep. 3.

Stasera su Top Crime alle 21.10 POIROT: FILASTROCCA PER

UN OMICIDIO (G.B. ‘95) con

D. Suchet, D. Lewis

Londra. Poirot è sollecitato dalla

sua segretaria Miss Lemon a

occuparsi di una serie di strani

furti verificatisi in una pensione

per studenti. Poi una delle ospiti

della casa viene uccisa…

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 WE WERE SOLDIERS – FINO

ALL’ULTIMO UOMO (Usa

2002) con Mel Gibson

Vietnam, 1965. Il colonnello

Harold Moore guida i suoi

uomini in una cruenta battaglia

contro i vietcong nella

valle di La Drang. Ma le perdite

saranno terribili.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 C’MON C’MON (Usa 2021) di

Mike Mills con Joaquin Phoenix,

Woody Norman L

Johnny, produttore radiofonico,

deve occuparsi momentaneamente

del nipote di 9

anni. Durante un viaggio insieme,

i due istaurano un legame

profondo e inaspettato.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 HOTEL TRANSYLVANIA (Usa

‘12) di Genndy Tartakovsky

Per festeggiare il 118° compleanno

della figlia Mavis, Dracula

invita nel suo resort gli amici

di sempre, da Frankenstein al

Lupo Mannaro. Ma tutto si complica

con l’arrivo di Jonathan,

un giovane umano.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 BIG GAME – CACCIA AL PRESIDENTE

(Finlandia/Usa 2014)

con Onni Tommila

L’Air Force One viene abbattuto

da un gruppo di terroristi e il

presidente degli Stati Uniti si

trova intrappolato in un luogo

deserto. L’unico a poterlo aiutare

è il giovane Oskari…

Stasera su Sky Cinema Susopense alle 21.00 VOGLIA DI POTERE (Usa ‘94) di Jonathan Darby con Forest

Whitaker, Dana Delany

Il generale Lloyd sta organizzando

un colpo di Stato per

rovesciare il presidente degli

Stati Uniti. Il Colonello Casey

cerca di sventare il piano ma

nessuno sembra credergli.

Stasera su Sky Uno all 21.15 X FACTOR

Francesca Michielin dà il via

alla quinta serata Live. Dargen

D’Amico, Fedez, Ambra Angiolini

e Rkomi, ciascuno alla

guida del proprio “roster”,

supportano i concorrenti che

si sfidano sul palco del Teatro

Repower di Milano.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 THE WHITE LOTUS 2 con Meghann

Fahy, Theo James 3ªp.

Nel lussuoso resort di Taormina,

Harper e Daphne decidono

di trascorrere un po’ di

tempo lontano da Ethan e

Cameron. Nel frattempo, Dominic,

il padre di Albie, continua

a mettersi nei guai.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 VANITY FAIR – LA FIERA DELLE

VANITÀ «Nel quale si vincono

e si perdono battaglie» con

Olivia Cooke, Tom Bateman

La battaglia di Waterloo ha

inizio. Becky cerca di trarre profitto

dalla situazione vendendo

i cavalli di Rawdon a Jos. Seguono

altri due episodi.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 LITTLE MURDERS BY AGATHA

CHRISTIE (1ª st., ep. 3)

«La penna avvelenata» con Antoine

Duléry, Marius Colucci

Lampion viene ferito durante

un’azione. Larosiere affitta per

la sua convalescenza un cottage,

dove Lampion inizia a

ricevere lettere minatorie.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 MONDIALI 2006 – DESTINO AZZURRO

In semifinale, al termine di

una lunga partita, Fabio Grosso

e Alessandro Del Piero segnano

i gol decisivi contro la

nazionale tedesca. A Duisburg,

gli Azzurri sono accolti

a braccia aperte.

Programmi Tv su Rai 1

12.30 LINEA VERDE LIFE

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 ITALIASÌ

14.55 BALLANDO ON THE ROAD

15.55 A SUA IMMAGINE

16.25 TG1 TELEGIORNALE

16.40 MONDIALI DI CALCIO Prepartita

17.00 MONDIALI DI CALCIO: FRANCIA-DANIMARCA

19.00 MONDIALI DI CALCIO Postpartita

19.20 TG1 TELEGIORNALE

20.00 MONDIALI DI CALCIO: ARGENTINA-MESSICO

22.05 BALLANDO CON LE STELLE

Programmi Tv su Rai 2

13.00 TG2 GIORNO/13.30 TG2 WEEK-END

13.45 MONDIALI DI CALCIO

14.00 MONDIALI DI CALCIO: POLONIA-ARABIA SAUDITA

16.00 TI SEMBRA MONDIALE? Game show

16.50 TOP – TUTTO QUANTO FA TENDENZA

17.20 GLI SPECIALISTI

19.00 CASTLE

19.40 NCIS: LOS ANGELES

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 BLUE BLOODS

22.55 ONOREVOLI CONFESSIONI Talk show

23.45 TG2 – DOSSIER

0.30 Tg2 – Storie. I racconti della settimana 1.15

Tg2 Mizar 1.35 Tg2 Cinematineé 1.50 Tg2

Achab 1.55 Tg2 Sì, Viaggiare 2.05 Tg2 Eat

Parade 2.25 RaiNews 24 Telegiornale

Programmi Tv su Rai Tre

14.00 TG REGIONE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.45 TG3 PIXEL/14.55 TG3 L.I.S.

15.05 TV TALK

16.30 FRONTIERE

17.30 REPORT

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.20 LE PAROLE

22.00 SEI PEZZI FACILI – IL TEATRO DI MATTIA TORRE

23.20 TG3 MONDO TELEGIORNALE

23.55 UN GIORNO IN PRETURA

Programmi Tv su Rete 4

13.00 LA SIGNORA DEL WEST

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO

16.45 COLOMBO

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 CONTROCORRENTE

21.25 SHE SAVED ME – SOPRAVVISSUTA

23.50 CONFESSIONE REPORTER Attualità

1.05 TG4 – L’ULTIMA ORA – NOTTE

Programmi Tv su Canale 5

13.40 BEAUTIFUL

14.30 TERRA AMARA

16.30 VERISSIMO

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 COME UN GATTO IN TANGENZIALE (It.‘17)

24.00 TG5 TELEGIORNALE

Programmi Tv su Italia 1

11.00 THE BIG BANG THEORY

12.25 STUDIO APERTO

13.05 SPORT MEDIASET

13.45 DRIVE UP Motori

14.20 FREEDOM

15.40 SUPERMAN & LOIS

18.30 STUDIO APERTO/STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 KUNG FU PANDA

23.10 FERDINAND di Carlos Saldanha (Usa 2017)

1.15 BATWOMAN

Programmi Tv su La 7

11.30 L’ARIA CHE TIRA – DIARIO

12.15 LE PAROLE DELLA SALUTE

12.50 LIKE – TUTTO CIÒ CHE PIACE

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.30 SERIE A FEMMINILE

17.00 THE ROYAL COLLECTION

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 IN ONDA

21.15 PARADISE ROAD

23.45 GRIDO DI LIBERTA

Programmi Tv su Tv 8

14.00 TG24 TELEGIORNALE

14.15 IL NATALE DEI RICORDI

16.00 X FACTOR «La gara» Talent

19.00 BRUNO BARBIERI – 4 HOTEL

20.15 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI

21.30 CREED II

23.45 NEMESI

Programmi Tv su Nove

13.00 OMBRE E MISTERI Doc.

15.00 IL GENE DEL MALE

16.00 L’ASSASSINO È IN CITTA

17.00 IL MIO OMICIDIO NON HA PIÙ SEGRETI

18.00 DELITTI A CIRCUITO CHIUSO

20.00 FRATELLI DI CROZZA

21.25 DON’T FORGET THE LYRICS- STAI SUL PEZZO

0.05 DELITTI A CIRCUITO CHIUSO

Programmi Tv su Mediaset 20

12.35 PSYCH

19.25 CHICAGO FIRE

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.05 TICKER

23.00 CAPPUCCETTO ROSSO SANGUE

1.00 DC’S LEGENDS OF TOMORROW

Programmi Tv su Rai 4

14.05 AMERICAN ASSASSIN

16.00 DELITTI IN PARADISO

21.20 ALL THAT DIVIDES US – AMORE CRIMINALE

23.05 PAGAN PEAK – NEL MIRINO DEL KILLER T