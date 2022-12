Programmi Tv Stasera sabato 3 dicembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 20.00 Ottavi di finale Si apre oggi il programma degli ottavi di finale. La gara di questa sera vede una di fronte all’altra la prima classificata del girone C (di cui facevano parte Argentina, Polonia, Messico e Arabia Saudita) e la squadra arrivata seconda nel girone D (che vedeva in lizza Francia, Danimarca, Tunisia e Australia).

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Blue Bloods «LadrI di libri» Il detective O’Neill lotta tra la vita e la morte dopo essere stato aggredito nei pressi della sua abitazione. Frank (Tom Selleck, 77) viene a sapere che O’Neill potrebbe essere un agente corrotto e per questo motivo chiede a Danny di occuparsi del caso. Segue l’episodio «La scelta di Eddie».

Stasera su Rai Tre alle 22.00 Sei pezzi facili «Qui e ora» Due uomini (Valerio Aprea, Paolo CalabresI) hanno uno scontro frontale con lo scooter alla periferia di Roma. Si tratta di Aurelio, un cuoco famoso, e Claudio, un disoccupato. Poiché è il 2 giugno, Festa della Repubblica, i soccorsi tardano ad arrivare. Regia di Paolo Sorrentino (52).

Stasera su Rete 4 alle 21.25 La frode Robert Miller (Richard Gere, 73) ha costruito il suo impero finanziario attraverso una serie di speculazioni illegali. Ora, alla vigilia del suo 60° compleanno, deve vendere prima che vengano a galla tutti gli illeciti commessi. Ma, proprio quando è a un passo dal chiudere la trattativa, commette un errore.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 L’album di Tu si que vales Il 19 novembre Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile hanno incoronato il vincitore della nona edizione. Stasera rivediamo il meglio della stagione. Ritroviamo Maria De Filippi (60), Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti e Sabrina Ferilli, capo della giuria popolare.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Kung Fu Panda 2 Diventato il valoroso guerriero dragone, Po protegge la Valle della Pace con l’aiuto dei suoi amici e maestri di kung fu Tigre, Scimmia, Vipera, Gru e Mantide. Ma la tranquillità della Valle è di nuovo minacciata da un terribile nemico, che progetta di conquistare la Cina grazie a un’arma segreta.

Stasera su La 7 alle 21.15 IL MEGLIO DI EDEN «L’obiettivo di ogni puntata? Emozionare il pubblico con la bellezza di un paesaggio o di un capolavoro artistico. Ma soprattutto, celebrare la forza della natura». Parola di Licia Colò, che anche stasera ci guida nel suo universo green.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 UN PRINCIPE SOTTO L’ALBERO (Usa ‘21) di L. Friedlander con Julian Morris, Megan Park LMM Dee Dee lavora in una pasticceria nel Queens e deve preparare i dolci per il galà di beneficienza. Ha modo così di conoscere Colin, quello che ritiene essere un semplice pianista…

Stasera su Nove alle 21.25 WHITNEY HOUSTON – STELLA SENZA CIELO La vita e la carriera della cantante Whitney Houston, scomparsa nel 2012, attraverso filmati d’archivio inediti, registrazioni esclusive, esibizioni rare e interviste con le persone che la conoscevano meglio.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 CONTRACT TO KILL (Romania 2016) di Keoni Waxman con Steven Seagal John Harmon, ex agente Cia e Dea, deve bloccare un’organizzazione di narcotrafficanti. Forma allora una squadra con l’agente dell’Fbi Zara e il pilota di droni Sharp.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 ABOVE SUSPICION (Usa/ Mongolia 2019) di Philip Noyce con Jack Huston Mark, agente dell’FBI sposato da poco, cerca informazioni in una cittadina del Kentucky. Inizia così una relazione con una donna del posto che diventa la sua principale fonte d’informazione.

Stasera su Iris alle 21.00 FRANTIC (Usa ‘87) di R. Polanski con Harrison Ford Il dottor Walker e sua moglie si recano a Parigi per un congresso, ma in albergo la donna sparisce. Tra l’indifferenza di tutti, lui comincia una disperata ricerca, aiutato da una misteriosa ragazza.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 METTI LA NONNA IN FREEZER (It. 2018) con Miriam Leone, Fabio De Luigi Claudia è una giovane restauratrice che vive grazie alla pensione della nonna. Quando ques’ultima muore, Claudia deve trovare un escamotage per evitare la bancarotta.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 BLU PROFONDO (Usa 1999) di Renny Harlin con Samuel L. Jackson, Thomas Jane Alcuni ricercatori lavorano sul Dna degli squali, per rigenerare il tessuto cerebrale umano. Ma gli esperimenti trasformano le cavie in micidiali macchine per uccidere.

Stasera su La 5 alle 21.10 INGA LINDSTROM – UNA SPOSA IN FUGA (Ger. 2018) con Barbara Prakopenka Il giorno del suo matrimonio, Emma non è più sicura di voler legare tutta la sua vita a Paul. La donna fugge e si ritrova in una casa idilliaca, dove scopre un nuovo modo di vivere…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 SCUOLA DI LADRI (Italia ‘86) di Neri Parenti con Paolo Villaggio, Lino Banfi Un ex ladro paralizzato contatta tre goffi e ingenui nipoti allo scopo di addestrarli e far loro continuare la sua attività. Faranno di tutto per diventare dei criminali, ma…

Stasera su Rai 5 alle 21.15 BALLET THIERRÉE, SHECHTER, PÉREZ, PITE Quattro coreografi si uniscono per condurre i danzatori verso una nuova forma di modernità dove i corpi vibrano di intensità. Sono James Thierré, Crystal Pite, Iván Pérez e Hofesh Shechter.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 OGNUNO È PERFETTO con Gabriele Di Bello, Alice De Carlo Di nascosto dal padre Ivan, Rick decide di raggiungere Tina, che si trova in un centro di espulsione. I due si giurano amore eterno e si scambiano gli anelli. Ma poi la ragazza viene rimpatriata…

Stasera su Real Time alle 21.30 DR. PIMPLE POPPER: LA DOTTORESSA SCHIACCIA BRUFOLI «Sfigurata» April è piena di bozzi che le hanno sfigurato le braccia. Genner è arrivata dalle Filippine per chiedere alla dottoressa Lee, in arte Pimple Potter, di sistemarle il naso irregolare.

Stasera su Giallo alle 21.10 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE (17ª st., ep. 4) «Acque torbide» con Julia Cecing Uno studente, in visita da Londra, viene trovato ucciso lungo le rive del lago. Analizzando la scena del delitto, gli investigatori hanno una sorpresa. Segue ep. 5 «Cuore nero».

Stasera su Top Crime alle 21.10 POIROT: MEMORIE DI UN DELITTO (G.B. 1995) di Andrew Grieve con David Suchet In vacanza, Poirot riceve la visita di Paul Renauld che sostiene di essere stato truffato. Qualche giorno dopo, l’uomo viene rapito; poi, in un campo da golf, viene trovato il suo cadavere.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 IL GIUSTIZIERE DELLA NOTTE (Usa 2018) di Eli Roth con Bruce Willis Paul è un chirurgo che vive una vita tranquilla e coscienziosa tenendo a bada la sua aggressività. Ma quando la sua famiglia viene aggredita, decide di far giustizia a modo suo.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 TORNARE (It. 2019) di Cristina Comencini con Giovanna Mezzogiorno, Barbara Ronchi Alice, dopo aver vissuto in America per diversi anni, torna a casa per il funerale del padre. La donna ripercorrerà i luoghi della sua infanzia affrontando i fantasmi del suo passato.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 HOOK – CAPITAN UNCINO (Usa 1991) di Steven Spielberg con Robin Williams Peter Banning trascura moglie e figli per la carriera. Durante un viaggio a Londra, però, riscopre le proprie origini: una volta era Peter Pan, ed è il momento di rientrare in azione.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 IL CAVALIERE DEL SANTO GRAAL (Sp. 2011) con Sergio Peris-Mencheta Nel XII secolo, il cavaliere errante chiamato Tuono accetta il difficile compito di riportare in Spagna il Santo Graal. Lo aiutano una principessa vichinga e i fedeli amici Crispin e Goliat.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 SHUT IN (Canada/Usa 2016) di Farren Blackburn con Naomi Watts, Oliver Platt Mary, psicologa infantile, vive e lavora a casa per poter badare al figlio rimasto in stato vegetativo. Quando uno dei suoi pazienti sparisce, la donna viene perseguitata da strani eventi…

Stasera su Sky Uno alle 21.15 X FACTOR Francesca Michielin dà il via alla semifinale che rappresenta, per i talenti rimasti in gara, l’ultimo scoglio da affrontare per accedere alla Finale dell’8 dicembre. I cantanti di Ambra, Dargen, Fedez e Rkomi si giocano quindi il tutto per tutto.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 THE WHITE LOTUS 2 con Haley Lu Richardson, Jennifer Coolidge 4ª puntata I segreti cominciano a venire a galla. Tanya e Portia passano una giornata con gli affascinanti Quentin e Jack. Nel frattempo, Harper ha le prove che Ethan ha trascorso la serata fuori.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 CREATURE GRANDI E PICCOLE (1ª st., ep. 1) «You’ve Got to Dream » con Christopher Timothy Il giovane veterinario James viene assunto in prova presso lo studio di Siegfried Farnon. Ma un giorno, dopo aver bevuto troppo, scambia tra loro un paio di gatti e… Segue ep. 2.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 LITTLE MURDERS BY AGATHA CHRISTIE (2ª st., ep. 1) «Gioco di specchi» con Samuel Labarthe, Antoine Duléry Il commissario Laurence deve far luce su alcuni delitti avvenuti in un centro di riabilitazione. Appare subito chiaro che le indagini non saranno semplici.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 MONDIALI 2006 – DESTINO AZZURRO In finale ci attende la squadra che temiamo di più, la Francia. Si va ai supplementari che si chiudono 1-1; Zidane viene espulso per la testata a Materazzi e iniziano i rigori. E infine l’Italia è campione del Mondo!

Programmi TV su Rai 1

14.55 A SUA IMMAGINE

15.25 TG1 TELEGIORNALE

15.40 MONDIALI DI CALCIO

16.00 MONDIALI DI CALCIO: OTTAVI DI FINALE

18.10 L’EREDITÀ – SFIDA MONDIALE Quiz

19.20 TG1 TELEGIORNALE

19.45 MONDIALI DI CALCIO

20.00 MONDIALI DI CALCIO: OTTAVI DI FINALE

21.45 MONDIALI DI CALCIO

22.00 IL CIRCOLO DEI MONDIALI Talk show

23.05 BOBOTV

23.15 SPECIALE O ANCHE NO – LA BELLEZZA È DI TUTTI

Programmi TV su Rai 2

15.50 TOP – TUTTO QUANTO FA TENDENZA

16.55 GLI SPECIALISTI

18.00 SCI: DISCESA LIBERA MASCHILE

19.40 CASTLE

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 BLUE BLOODS

22.55 ONOREVOLI CONFESSIONI

23.45 TG2 – DOSSIER

Programmi TV su Rai Tre

15.05 TV TALK

16.30 FRONTIERE

17.30 REPORT

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.20 LE PAROLE

22.00 SEI PEZZI FACILI – IL TEATRO DI MATTIA TORRE

23.20 TG3 MONDO TELEGIORNALE

23.55 UN GIORNO IN PRETURA

Programmi TV su Rete 4

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO

16.50 COLOMBO

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 CONTROCORRENTE

21.25 LA FRODE

23.50 CONFESSIONE REPORTER

Programmi TV su Canale 5

14.10 VERISSIMO Talk show

16.00 TERRA AMARA

16.50 A PASSO DI DANZA

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 L’ALBUM DI TU SI QUE VALES

Programmi TV su Italia 1

13.45 UNA VITA IN VACANZA – DESTINAZIONE SICILIA

14.20 FREEDOM

15.40 SUPERMAN & LOIS

18.30 STUDIO APERTO/STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 KUNG FU PANDA 2

23.10 COME CANI & GATTI

Programmi TV su La 7

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.00 SERIE A FEMMINILE PREPARTITA

14.30 SERIE A FEMMINILE

17.00 STORIE DI UN REGNO Doc.

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 IN ONDA

21.15 IL MEGLIO DI EDEN Doc.

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

1.10 ANTICAMERA CON VISTA

1.20 IN ONDA

Programmi TV su TV 8

14.15 12 GIORNI A NATALE

16.00 X FACTOR

19.00 BRUNO BARBIERI – 4 HOTEL

20.15 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI

21.30 UN PRINCIPE SOTTO L’ALBERO

23.15 NATALE ALLE HIGHLANDS

1.00 BABBO NATALE SEGRETO

Programmi TV su Nove

16.00 IL MIO OMICIDIO NON HA PIÙ SEGRETI

18.00 DELITTI A CIRCUITO CHIUSO

20.00 FRATELLI DI CROZZA

21.25 WHITNEY HOUSTON – STELLA

SENZA CIELO

23.45 NOVE RACCONTA: IL DELITTO DI GARLASCO

1.35 FANTASMI – QUANDO SCENDE LA NOTTE

Programmi TV su Mediaset 20

19.25 CHICAGO FIRE

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.05 CONTRACT TO KILL

23.15 FTHE FOREIGNER

1.30 DC’S LEGENDS OF TOMORROW

Programmi TV su Rete 4

13.55 BABY DRIVER – IL GENIO DELLA FUGA

15.55 DELITTI IN PARADISO

21.20 ABOVE SUSPICION

23.05 PAGAN PEAK – NEL MIRINO DEL KILLER

1.55 ALIENS – SCONTRO FINALE