Programmi Tv Stasera venerdì 23 dicembre 2022: Film live Rai, Mediaset e Sky

Stasera su Rai 1 alle 20.35 Ballando con le stelle Dall’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma Milly Carlucci (68) dà il via all’ultima puntata della 17ª edizione. Stasera scopriamo il nome del successore di Arisa, che ha trionfato lo scorso anno. Il giudizio finale spetta al pubblico da casa che può votare tramite i social ufficiali: Instagram, Twitter e Facebook.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Prossima fermata: Natale Ange (Lindsy Fonseca, 35) è determinata a trascorre il Natale da sola. Ma il treno per pendolari che è solita prendere si trasforma in un convoglio speciale che la riporta nel passato. Si ritrova così per incanto nella sua città d’origine e nel 2011. Qui avrà la possibilità di cambiare le sue priorità…

Stasera su rai Tre alle 21.25 Oltre la notte Katja (Diane Kruger, 46) vede la sua vita andare in frantumi quando il marito e il figlio muoiono in un attentanto contro la comunità turco-tedesca di Amburgo. La polizia arresta due sospetti, una giovane coppia neonazista. Katja ha sete di giustizia e per lei non c’è altra soluzione che la vendetta…

Stasera su Rete 4 alle 21.25 Notting Hill William Thacker (Hugh Grant, 62) è proprietario di una libreria a Notting Hill, quartiere glamour di Londra, e divide la casa con l’eccentrico Spike. Un giorno nel suo negozio entra, in incognito, la diva americana Anna Scott (Julia Roberts, 55). Tra i due scatta subito una scintilla. Ma l’amore non basta…

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Un Natale a 5 stelle Una delegazione italiana, con il Premier Franco Rispoli (Massimo Ghini, 67), è in visita ufficiale in Ungheria. Oltre agli impegni politici, Franco intende passare del tempo con l’amante, giovane onorevole dell’opposizione. Tutto procede per il meglio fino a quando i due non trovano un cadavere nella loro suite.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Miracolo nella 34ª strada New York: il Babbo Natale in forza ai grandi magazzini Cole è ubriaco. Lo sostituisce Kriss Kringle (Richard Attenborough, 1923-2014), un tipo eccentrico che sostiene di essere il vero Santa Claus. L’uomo conquista subito la piccola Susan (Mara Wilson, 35), figlia della direttrice marketing del centro commerciale.

Stasera su La 7 alle 21.15 SPECIALE EDEN Si rinnova con la seconda delle due nuove puntate l’appuntamento con la trasmissione che propone un approccio “verde” alla vita, per salvaguardare il futuro della Terra. A guidarci in questo viaggio è come sempre Licia Colò.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 UN NATALE CON I FIOCCHI (It. 2012) con Alessandro Gassmann, Silvio Orlando Per evitare di essere arrestato da un vecchio amico diventato poliziotto, Alex inventa di aver rubato un’auto per curare il figlio malato. Ma la storia non regge e iniziano i guai…

Stasera su Nove alle 21.25 I MIGLIORI FRATELLI DI CROZZA Prima serata in compagnia degli sketch più amati dell’ultima stagione dello show di Maurizio Crozza. Tra le imitazioni previste quella di Marcello Gemmato, Vittorio Feltri, Red Ronnie e Flavio Briatore.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 TARTARUGHE NINJA (Usa ‘14) di Jonathan Liebesman con Megan Fox, Will Arnett New York è terrorizzata dal malvagio Schredder. Le tartarughe ninja Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Donatello e la reporter April cercano di sventare i suoi loschi piani.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 ASSASSIN’S CREED (Usa/G.B. 2016) di Justin Kurzel con Michael Fassbender Grazie a una tecnologia che sblocca i ricordi genetici, Callum sperimenta le avventure del suo antenato Aguilar. Scoprirà così di discendere da una misteriosa società segreta, gli Assassini.

Stasera su Iris alle 21.00 DI NUOVO IN GIOCO (Usa ‘12) di e con Clint Eastwood Gus è uno dei migliori talent scout del baseball, ma con l’età ha perso un po’ del suo fiuto. Così la figlia decide di accompagnarlo nel Nord Carolina per visionare un giovane campione.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 A QUALCUNO PIACE CALDO (Usa ‘59) di Billy Wilder con Tony Curtis, Jack Lemmon Testimoni del massacro di San Valentino ordinato da Al Capone, due musicisti scappano travestiti da donna e si aggregano a un’orchestra femminile in tournée. Ma i gangster…

Stasera su Italia 2 alle 21.15 THE SKELETON KEY (Usa ‘05) con Kate Hudson La giovane infermiera Caroline Ellis risponde all’annuncio di una coppia di anziani che è in cerca di una badante. In una stanza della loro abitazione, però, sembra nascondersi qualcosa di terribile…

Stasera su La 5 alle 21.10 IL DONO PIÙ GRANDE (Can. 2018) con Mia Topalian Jennifer ha 17 anni ed è superficiale ed egoista. Mentre la famiglia è tutta presa dai preparativi per la festa di Natale, arriva una terribile notizia: la madre di Jennifer ha il cancro, e deve essere ricoverata in ospedale.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 IL COMMISSARIO LO GATTO (Italia 1986) di Dino Risi con Lino Banfi, Maurizio Ferrini Il commissario Lo Gatto viene trasferito per punizione da Roma all’isola di Favignana. Lì indaga sulla scomparsa di una donna, con l’aiuto di un poliziotto e di un ambiguo giornalista.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 OSN – CONCERTO DI NATALE Il tradizionale concerto di Natale dell’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai, quest’anno affidato al direttore Fabio Luisi. In programma la Sinfonia n. 9 di Beethoven; con quattro solisti internazionali e il Coro del Teatro Regio di Torino.

Stasera su Rai Premium alle 21.25 MI RICORDO ANNA FRANK (It. ‘09) di A. Negrin con Rosabell Laurenti Sellers Anna Frank e Hanneli Goslar sono amiche fin dall’infanzia. Ma con l’arrivo dei nazisti sono costrette a dividersi: la famiglia Frank si rifugia in un piccolo alloggio segreto in una soffitta.

Stasera su Real Time alle 21.20 BAKE OFF: THE PROFESSIONALS – AFFARI DI FAMIGLIA «Dolce Natale» L’atmosfera natalizia scalda il tendone di Benedetta Parodi per la finale di «Bake Off – Affari di Famiglia!» Chi è la miglior famiglia di pasticcieri professionisti d’Italia?

Stasera su Giallo alle 21.10 GRANTCHESTER (6ª st., ep. 5) con Tom Brittney, Robson Green Poco prima del processo di Leonard, Will e Geordie sono chiamati a indagare sulla rapina di un furgone di sicurezza di una banca di Cambridge, che è finita veramente male… A segure, l’episodio 6.

Stasera su Top Crime alle 21.10 CHICAGO P.D. (8ª st., ep. 11) «Segni di violenza» con Tracy Spiridakos, Jason Beghe L’agente Upton è impegnata a scavare nel passato e nelle dinamiche poco chiare di una famiglia problematica. L’indagine le richiama alla mente i suoi traumi infantili. Segue ep. 12.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 TOLO TOLO (Italia 2020) di Luca Medici con Checco Zalone, Souleymane Sylla Dopo il fallimento del suo ristorante, Checco decide di scappare dai suoi creditori e si rifugia in Africa. Qui s’improvvisa cameriere in una struttura alberghiera.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 IL RITRATTO DEL DUCA (G.B. ‘20) con Jim Broadbent Londra, 1961. Il tassista 60enne Kempton Bunton ruba alla National Gallery il ritratto “Duca di Wellington”. Bunton chiede un singolare riscatto: il governo deve investire di più nella cura degli anziani.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE (Usa/G.B. 2001) con Daniel Radcliffe Primo episodio della saga fantasy. L’orfanello Harry va a studiare alla scuola di magia di Hogwarts, diretta dal professor Silente. Lì stringe amicizia con Ron ed Hermione.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 JACK REACHER – LA PROVA DECISIVA (Usa 2012) di C. Mc- Quarrie con Tom Cruise Un ex tiratore scelto dell’esercito viene accusato di aver ucciso cinque persone. L’uomo non si difende e fa soltanto un nome: Jack Reacher. Sarà lui a scoprire la verità…

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 CHI È SENZA PECCATO – THE DRY (Austr./Usa/G.B. ‘20) di R. Connolly con Eric Bana Aaron, agente federale, torna nella cittadina natale per il funerale dell’amico Luke, che avrebbe ucciso la moglie e il figlio prima di suicidarsi. Le indagini riaprono vecchi ferite.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI In ogni puntata ognuno dei quattro dei ristoratori in gara ospita nel proprio locale Alessandro Borghese e i tre sfidanti. Al termine di ogni pasto ognuno assegna un voto da 0 a 10 a location, menu, servizio, prezzo.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 SHERLOCK – LE CASCATE DI REICHENBACH (G.B. ‘12) con Benedict Cumberbatch Moriarty, l’acerrimo nemico di Holmes, sta progettando tre grandi rapine. Ma il vero obiettivo del criminale è un altro: riuscire a umiliare ed eliminare il suo rivale.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 GOSSIP GIRL (2ª st., ep. 5) Nella seconda stagione del reboot di “Gossip Girl” è tornato uno dei personaggi più iconici della serie originale: Georgina Sparks, interpretata da Michelle Trachtenberg (già vista nei panni di Dawn, sorellina di “Buffy, l’ammazzavampiri”).

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 I MISTERI DI AURORA TEAGARDEN: UN FAGOTTINO DI GUAI (Usa 2017) di Kevin Fair con Candace Cameron Bure Aurora ospita la nipote di Martin e il suo neonato per una notte. Ma, improvvisamente, la ragazza scompare lasciando il piccolo nella vasca da bagno.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 SENZA FINE (Italia 2021) Nell’elegante cornice di una struttura termale di fine Anni 30, la scrittrice e regista Elisa Fuksas tenta di incorniciare in un film la vasta carriera e la personalità esuberante di Ornella Vanoni. Ne esce un affascinante ritratto “non finito”.

Programmi Tv su Rai 1

11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO! PER TELETHON.

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.05 OGGI È UN ALTRO GIORNO

16.05 IL PARADISO DELLE SIGNORE

.16.55 TG1 TELEGIORNALE

17.05 65° ZECCHINO D’ORO

18.45 L’EREDITÀ

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 BALLANDO CON LE STELLE

1.30 VIVA RAI2! …E UN PO’ ANCHE RAI1

Programmi Tv su Rai 2

13.50 TG2 SÌ, VIAGGIARE

14.00 ORE 14

15.25 BELLAMA’

17.00 NEI TUOI PANNI

18.00 TG PARLAMENTO/18.15 TG2 TELEGIORNALE

18.40 TG SPORT SERA

19.50 DRUSILLA E L’ALMANACCO DEL GIORNO DOPO

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 PROSSIMA FERMATA: NATALE

22.55 IL MIO VALZER DI NATALE

Programmi TV su Rai Tre

14.50 LEONARDO

15.05 PREPARARSI AL FUTURO

15.35 PIAZZA AFFARI/15.50 RAI PARLAMENTO

16.05 MONTAGNE DI ENERGIA

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 NUOVI EROI

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 OLTRE LA NOTTE

23.20 O ANCHE NO

23.55 TG3 LINEA NOTTE/1.05 CHI È DI SCENA

Programmi TV su Rai 4

11.55 TG4 TELEGIORNALE

12.20 IL SEGRETO

13.00 LA SIGNORA DEL WEST

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO

16.20 LO SPECCHIO DELLA VITA

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 CONTROCORRENTE

21.25 NOTTING HILL

0.05 LOVE ACTUALLY – L’AMORE DAVVERO

Programmi TV su Canale 5

13.40 BEAUTIFUL

14.10 TERRA AMARA

14.45 FRATELLI CAPUTO

15.40 GRANDE FRATELLO

15.50 UN ALTRO DOMANI

16.45 12 GIORNI DI REGALI

18.45 CADUTA LIBERA Quiz

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 UN NATALE A 5 STELLE

23.20 TG5 TELEGIORNALE

23.55 TUTTI INSIEME INEVITABILMENTE

Programmi TV su Italia 1

12.25 STUDIO APERTO

13.00 GRANDE FRATELLO VIP

13.20 SPORT MEDIASET Tg

14.05 DADDY’S HOME 2

16.15 MI SONO PERSO IL NATALE

18.15 TIPI DA CROCIERA

18.20 STUDIO APERTO LIVE/STUDIO APERTO

19.00 STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS T

21.20 MIRACOLO NELLA 34ª STRADA

23.45 JACK FROST

Programmi TV su La 7

14.15 TAGADÀ – TUTTO QUANTO FA POLITICA

16.40 TAGA FOCUS

17.00 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 SPECIALE EDEN – UN PIANETA DA SALVARE Doc.

0.30 TG LA7 TELEGIORNALE

Programmi TV su Tv 8

14.00 FA CASA PER NATALE

15.45 NATALE A NASHVILLE

17.30 LA MAGIA DEL VISCHIO

19.15 4 RISTORANTI

20.30 100% ITALIA

21.30 UN NATALE CON I FIOCCHI

23.30 UN NATALE PER DUE

Programmi TV su Nove

13.20 FAMIGLIE DA INCUBO

15.20 DELITTI SOTTO L’ALBERO

17.15 SULLE ORME DELL’ASSASSINO

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DON’T FORGET THE LYRICS- STAI SUL PEZZO

21.25 I MIGLIORI FRATELLI DI CROZZA c

22.55 LA CONFESSIONE

Programmi TV su Mediaset 20

14.05 CACCIA ALLA SPIA – THE ENEMY WITHIN

15.40 DR. HOUSE

17.30 ARROW

19.25 CHICAGO FIRE

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.05 TARTARUGHE NINJA

23.20 THE ISLAND

Programmi TV su Rai 4

14.15 IL REGNO DEL FUOCO

16.00 JUST FOR LAUGHS

16.15 STREGHE

17.40 DELITTI IN PARADISO

19.50 RESIDENT ALIEN

21.20 ASSASSIN’S CREED

23.10 SOLOMON KANE

Programmi TV su La 7 D

10.25 I MENÙ DI BENEDETTA

13.05 LA CUCINA DI SONIA

13.40 GREY’S ANATOMY

15.30 DROP DEAD DIVA

18.10 TG LA7D

18.15 GHOST WHISPERER

20.00 LA CUCINA DI SONIA

20.30 LINGO – PAROLE IN GIOCO

21.30 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN

1.10 LA CUCINA DI SONIA

Programmi TV su Cielo

13.45 MASTERCHEF ITALIA

16.45 FRATELLI IN AFFARI

17.45 BUYING AND SELLING

18.45 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE O LASCIARE TORONTO

19.45 AFFARI AL BUIO

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA

21.15 VOLAVERUNT

Programmi TV su TV 2000

13.20 FIORI D’ARANCIO

15.00 LA CORONCINA…

15.15 SIAMO NOI

16.00 FIORI D’ARANCIO

17.30 DIARIO PAPA FRANCESCO

18.00 ROSARIO/18.30 TG 2000

19.30 IN CAMMINO

20.00 NEI NOSTRI PRESEPI IL MISTERO DI UNA MANGIATOIA. NOVENA DI NATALE

20.30 TG 2000

20.55 SI VIRGINIA, BABBO NATALE ESISTE

22.30 EFFETTO NOTTE

23.05 LA COMPIETA/ROSARIO

Programmi TV su Focus

14.00 L’ESSENZA DELL’ACQUA Doc.

15.00 NEW KIDS IN THE WILD

17.00 MAYDAY AIR DISASTER

18.00 GIGA STRUTTURE Doc.

19.00 MEGA SHIPPERS Doc.

20.15 COSE DI QUESTO MONDO

21.15 PENDENTE E INDISTRUTTIBILE: STORIA E SEGRETI DELLA TORRE DI PISA Doc.

22.15 CASTELLO DI CHAMBORD, LEONARDO NELLA VALLE DELLA LOIRA

23.15 DICEMBRE 1972 – L’ULTIMA VOLTA CHE ANDAMMO SULLA LUNA

0.15 APOLLO 17

Programmi TV su Iris

12.45 IL SOLE NELLA STANZA

14.45 LA VEGLIA DELLE AQUILE

17.05 MAGIC NUMBERS

19.15 CHIPS

20.05 WALKER TEXAS RANGER

21.00 DI NUOVO IN GIOCO

23.25 LA RECLUTA

Programmi TV su Rai Movie

14.05 GLI OCCHI DELLA NOTTE

16.05 NATI STANCHI

17.30 I LUNGHI GIORNI DELLA VENDETTA

19.45 STANLIO E OLLIO – MURAGLIE

21.10 A QUALCUNO PIACE CALDO

23.25 CHARLOT – CHAPLIN

Programmi TV su Italia 2

13.25 FRIENDS

15.40 CAPITAN HARLOCK

17.30 NARUTO SHIPPUDEN Car.

19.00 MIKE & MOLLY

21.15 THE SKELETON KEY

23.20 LA PRIMA NOTTE DEL GIU-

Programmi TV su La 5

13.00 UNA STORIA DI NATALE 2

14.45 UNA MAMMA PER AMICA

16.45 AMORE PENSACI TU

18.50 GRANDE FRATELLO VIP

19.00 GRANDE FRATELLO VIP

19.25 SAPORE DI NATALE

21.10 IL DONO PIÙ GRANDE

22.55 UN AMICO MOLTO SPECIALE

Programmi TV su Cine 34

11.35 LA TIGRE E LA NEVE

14.15 SCUSATE IL RITARDO

16.30 AMARCORD

19.05 SHARM EL SHEIKH – UN’ESTATE INDIMENTICABILE

21.00 IL COMMISSARIO LO GATTO

22.50 L’ALLENATORE NEL PALLONE

Programmi TV su Rai Storia

15.00 UNA PICCOLA INESTIMABILE MEMORIA

16.00 ITALIANI

17.00 SITI ITALIANI DEL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

17.50 VIVA LA STORIA

18.25 VERA E GIULIANO

19.35 DOMENICA CON…

20.10 IL GIORNO E LA STORIA

20.30 PASSATO E PRESENTE

21.10 LA BUSSOLA E LA CLESSIDRA – LA VIA DEL GUERRIERO

23.10 DIARIO CIVILE

Programmi TV su DMAX

9.05 ORO DEGLI ABISSI

11.55 AIRPORT SECURITY SPAGNA

13.55 AFFARI IN CANTINA

15.50 LUPI DI MARE: NORD VS. SUD R

17.40 ALASKA: COSTRUZIONI SELVAGGE

19.30 NUDI E CRUDI

21.25 OPERAZIONE N.A.S. Doc.

23.15 AIRPORT SECURITY NORD EUROPA

0.10 BASKET ZONE

Programmi TV su Rai 5

11.25 PULCINELLA AFFAMATO IN PALESTINA

11.55 LA BOTTEGA FANTASTICA

12.30 IN SCENA

13.30 LA VIA DELLA SETA

14.00 WILDEST ANTARTIC

14.55 WILD AUSTRALIA

15.50 SOTTO A CHI TOCCA

17.50 HAPPY BIRTHDAY MR. PUCCINI

18.40 TGR PETRARCA

19.20 IN SCENA

20.20 ISOLE

21.15 OSN – CONCERTO DI NATALE

22.45 ANCORA IN FUGA – LA STORIA DI JEFF BECK Doc.

0.15 ROCK LEGENDS

Programmi TV su Rai Premium

11.55 UN CICLONE IN CONVENTO

13.45 NERO A METÀ 2

15.45 UN MILIONE DI PICCOLE COSE

17.20 DON MATTEO 8

19.20 IL RESTAURATORE

21.20 LA PRIMA DONNA CHE

21.25 MI RICORDO ANNA FRANK

23.10 PURCHÉ FINISCA BENE

Programmi TV su Real Time

10.30 CASA SU MISURA

12.20 CORTESIE PER GLI OSPITI

14.20 ABITO DA SPOSA CERCASI

19.20 CORTESIE PER GLI OSPITI

21.20 BAKE OFF: THE PROFESSIONALS – AFFARI DI FAMIGLIA

23.00 IL CASTELLO DELLE CERIMONIE

0.10 BODY BIZARRE Reality

Programmi TV su Giallo

10.45 I MISTERI DI BROKENWOOD

12.45 MISS FISHER – DELITTI E MISTERI

15.00 L’ISPETTORE BARNABY

17.00 I MISTERI DI BROKENWOOD

19.00 MISS FISHER – DELITTI E MISTERI

21.10 GRANTCHESTER

23.10 VERA

Programmi TV su Top Crime

12.15 CSI: MIAMI

14.00 PERSON OF INTEREST

15.50 THE CLOSER

17.35 HAMBURG DISTRETTO 21

19.20 PERSON OF INTEREST

21.10 CHICAGO P.D.

23.00 CSI: MIAMI

Programmi TV su Rai Gulp

17.40 RAT-MAN

18.15 LUCAS ETC.

18.20 ALEX AND CO.

18.45 IDEFIX E GLI IRRIDUCIBILI

19.10 CRUSH – LA STORIA…

19.35 BIA Telefilm

20.15 AVENGERS – ULTRON…

20.40 SPIDER-MAN

21.05 CHIAMATEMI ANNA

Programmi TV su Rai YOYO

18.00 BLUEY

18.30 I PUFFI

18.55 NATALE SHOW

19.15 FOOD WIZARDS

19.35 TOPOLINO E LA CASA DEL DIVERTIMENTO

20.05 MIRA ROYAL DETECTIVE

20.25 MIMI E LISA

20.50 PINOCCHIO & FRIENDS

Programmi TV su Frisbee

19.30 CURIOSO COME GEORGE: SORPRESA A NATALE

20.55 SUPER MONSTERS Cartoni

21.20 SUPER MONSTERS – I MOSTRUOSI AIUTANTI DI BABBO NATALE

21.50 SUPER MONSTERS

22.05 GATTI CONTRO CANI

Programmi TV su Sky Cinema Uno

14.00 RUN ALL NIGHT – UNA NOTTE PER SOPRAVVIVERE

16.00 THE HANGING SUN – SOLE DI MEZZANOTTE

17.40 ASPIRANTE VEDOVO

19.15 UNCHARTED

21.15 TOLO TOLO

22.55 THE TOURIST

0.45 UN PAESE QUASI PERFETTO

Programmi TV su Sky Cinema Due

12.00 PARLA PIÙ FORTE

14.00 ALLA VITA

15.50 UNBROKEN

18.10 BALLA COI LUPI

21.15 IL RITRATTO DEL DUCA

22.55 ROOM

0.55 THE IMITATION GAME

Programmi TV su Sky Cinema Family

14.10 HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO

16.50 HARRY POTTER E L’ORDINE DELLA FENICE

21.00 HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE

23.35 HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI

2.15 HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN

4.35 HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE – PARTE 2

Programmi TV su Sky Cinema Action

12.55 FAST AND FURIOUS

14.45 2 FAST 2 FURIOUS

16.40 FAST & FURIOUS – SOLO PARTI ORIGINALI

18.35 FAST & FURIOUS 9

21.00 JACK REACHER – LA PROVA DECISIVA

23.15 JACK REACHER – PUNTO DI NON RITORNO

1.20 ELEPHANT WHITE

Programmi TV su Sky Cinema Suspense

15.10 MISTERO A CROOKED HOUSE

17.10 THE BODY

19.05 FAIR GAME

21.00 CHI È SENZA PECCATO – THEDRY

23.00 BOSTON – CACCIA ALL’UOMO

1.15 IL SIPARIO STRAPPATO

