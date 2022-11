Ricordi chi è Suor Cristina? Com’era quando aveva 18 anni

È stata uno dei personaggi più popolari di The Voice, ma oggi si chiama semplicemente Cristina Scuccia: è una suora orsolina che ha lasciato l’ordine ed è tornata alla vita laica. Ecco una foto di lei appena diciottenne. Cristina Scuccia è stata in passato uno dei personaggi più popolari di The Voice: ha partecipato alla seconda stagione del talent show italiano The Voice e ha vinto la corona, ma ha anche creato un piccolo record personale diventando il video più popolare su YouTube nel 2014 quando alle Blind Audition è stata eseguita No One di Alicia Keys. Da allora è stata attiva nel mondo della musica e della televisione e di recente è tornata sotto i riflettori. A Verissimo, nella puntata del 20 novembre 2022, annuncerà di non essere più una suora, ma solo una cantante: Cristina Scuccia.

Cristina Scuccia non è più suora

Il salotto di Silvia Toffanin, dopo il ritorno di Cristina Scuccia in televisione con un completo rosso brillante, si è riempito di vita. Era cambiata così tanto da quando il grande pubblico l’aveva vista, da quando aveva indossato l’abito. Era cresciuta, aveva cambiato vita ed era tornata alla vita laica, grazie alla sua partecipazione a The Voice 2. Aveva bisogno dell’aiuto di uno psicologo per poter fare un passo avanti. Aveva bisogno dell’aiuto di uno psicologo per capire la sua psiche e superare le sue paure, per prendere la decisione di lasciare le Suore Orsoline. Le sue esigenze, i suoi bisogni, sono stati scoperti. Dopo aver superato le sue paure e aver scelto di lasciare le Orsoline, è stata in grado di superare le sue paure e di scegliere di lasciare le Orsoline. In ogni caso, le Suore Orsoline hanno preferito non commentare, tradendola.

La trasformazione di suor Cristina

Nelle foto e nelle apparizioni televisive di Verissimo Cristina Scuccia appare diversa rispetto alla suora che partecipò a The Voice 10 anni fa. Ora appare in pose e ambientazioni diverse nelle foto e in televisione. Ha anche pubblicato un profilo personale su Instagram, anche se la sua identità è incerta. Poiché Suor Cristina era una ragazza di diciotto anni quando è stata scattata questa fotografia, cantava come una suora: indossava un miniabito senza spalline e aveva di nuovo i riccioli voluminosi dopo essere entrata in convento. La moda degli anni Duemila si riflette nel suo aspetto: paillettes, lunghe collane, maxi orecchini e molto trucco. Quali sorprese ha in serbo Suor Cristina per i suoi seguaci, per rifarsi?