Sai chi sono Olivia Vialli e Sofia Vialli figlie di Gianluca e la moglie Cathryn White Cooper

Olivia Vialli e Sofia Vialli

Olivia e Sofia Vialli vivono a Londra con la madre e il padre, sposati dal 2003, anno di nascita delle figlie. Durante la chemioterapia, Gianluca Vialli è stato sostenuto dai suoi familiari: in una chiacchierata del 2020 con il quotidiano britannico The Times, ha raccontato che “le mie ragazze mi disegnavano le sopracciglia e io chiedevo alla mia consorte consigli su come superarle. Ridacchiavamo, bisogna trovare il lato divertente, ma c’erano giorni in cui mi ritiravo in bagno per non farmi vedere piangere”.

Madre

L’esatta data di nascita di Cathryn White Cooper è sconosciuta, tuttavia ha legato il suo matrimonio con Vialli nel 2003. La coppia si è incontrata inizialmente quando Vialli faceva parte del Chelsea come giocatore di calcio e, tra il 1998 e il 2000, ha anche allenato la squadra. Cathryn è stata in passato una modella e ora è una designer d’interni, particolarmente popolare nel Regno Unito.

Padre

Negli anni ’80 e ’90 del XX secolo, Gianluca Vialli è stato uno dei migliori centravanti in circolazione. Ha fatto parte di un gruppo selezionato di giocatori che hanno compiuto l’impresa di vincere tutte e tre le principali competizioni europee per club. Vincitore di numerosi campionati a livello nazionale e internazionale, è stato il capocannoniere del Campionato Europeo Under 21 del 1986, della Coppa Italia 1988-1989 – in cui ha stabilito il record di 13 gol in una singola edizione del torneo -, della Coppa delle Coppe 1989-1990 e della Serie A 1990-1991.

Tra il 1985 e il 1992 ha totalizzato 59 presenze e 16 reti nella nazionale italiana, prendendo parte a due Mondiali (Messico 1986 e Italia 1990) e un Europeo (Germania Ovest 1988); al suo attivo anche 21 gare e 11 gol con l’Under-21, con cui ha disputato due Europei di categoria (1984 e 1986).

Milioni di persone in tutto il mondo combattono il cancro ogni giorno. Uno di loro è Gianluca Vialli, che lo fa da diversi anni. L’ex calciatore soffre di cancro al pancreas e per questo motivo ha annunciato di dover lasciare la nazionale italiana per affrontare una nuova fase della malattia.

A lui stesso si è occupato di rendere pubblica la notizia attraverso una dichiarazione: “Dopo una lunga e difficile conversazione con il mio meraviglioso team di oncologi, ho deciso di sospendere, spero provvisoriamente, i miei impegni professionali presenti e futuri”.

Gianluca Vialli ha voluto evidenziare qual è il suo obiettivo al momento e anche la sua voglia di futuro: “L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le mie energie fisiche e mentali per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, per poter prendere parte a nuove avventure il prima possibile e condividerle con tutti voi”.

Riflessioni di Vialli

Gianluca Vialli approda in Azzurra dopo aver ricevuto la telefonata dell’amico Roberto Mancini, con il quale condivideva uno spogliatoio alla Sampdoria. Insieme, hanno portato la squadra italiana al vertice nell’ultima edizione del Campionato Europeo, anche se sono stati lasciati fuori dalla Coppa del Mondo Qatar 2022 poco dopo.

Ora l’italiano è costretto a farsi da parte a causa del cancro. Un tema delicato su cui ha parlato prima dell’ultimo Europeo: “Molte persone potrebbero pensare che se sto bene, possono anche raggiungerlo. Spero che possano essere identificati. Ero un giocatore e un uomo forte, ma anche fragile e sono venuto qui con i miei difetti, le mie paure e la voglia di fare qualcosa di importante”.

Poi, Gianluca Vialli ha lasciato una riflessione su questa malattia. “È più forte di me, se lo combatto, perderò. Devo andare avanti, senza arrendermi, aspettando che si stanchi di me e mi lasci”, ha detto l’allenatore di Cremona. Ora non resta che nel prossimo comunicato, Vialli lascia la migliore delle notizie e può tornare a stare accanto a Mancini, già recuperato, sulla panchina dell’Italia.