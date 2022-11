Sai dove vive Suor Cristina vincitrice di The Voice?

Chi sapeva che Suor Cristina Scuccia si occupasse di musical? Vi illustriamo la cantante rivelazione del vincitore di Voice 2014 e alcuni fatti interessanti oltre alla sua carriera.

Nata il 19 agosto 1988 (Leo) a Vittoria, in provincia di Ragusa, Suor Cristina è diventata famosa nel concorso musicale The Voice nel 2014. Dal suo debutto, ha avuto una serie di singoli di successo, un album e il dominio delle classifiche francesi. Oltre al teatro, si è cimentata anche nella danza (nei musical, ovviamente) e nello show Ballando con le Stelle 2019 di Milly Carlucci, dove non ha rifiutato il lavoro televisivo l’anno successivo, quando è apparsa nel programma Name That Tune di Enrico Papi. Dopo le apparizioni televisive diventa suora perpetua e la musica viene messa da parte. Il 16 maggio 2022 ha rivelato a Verissimo di essersi tolta il velo.

Chi è Suor Cristina: la storia

Quando era ancora abbastanza giovane e non aveva ancora preso i voti, ha interpretato il ruolo di Suor Rosa in un musical intitolato Il coraggio di amare. La sua carriera artistica è andata di pari passo con i suoi studi; nel 2009 ha iniziato a studiare canto. Dopo aver trascorso due anni in Brasile e aver deciso di unirsi alle Suore Orsoline della Sacra Famiglia nel 2012, il suo talento non è diminuito, anzi si è ampliato. Nel 2012 è stata scoperta dalla televisione e ha partecipato alla fiction Dizionario dei sentimenti su Gold Tv. L’anno successivo ha ricevuto il premio per la migliore performance senza voce al concorso di canzoni religiose Good News Festival.

Suor Cristina a The Voice

Nel 2014, Suor Cristina ha guadagnato molta popolarità partecipando al talent show musicale “The Voice of Italy”. Dopo essere stata scelta dal rapper J-Ax, è diventata rapidamente una delle finaliste di maggior successo dell’intera edizione. Un successo che è stato confermato dall’interesse spasmodico per la suora che è risultata essere la vincitrice del talent musicale. Il successo le ha permesso di firmare un contratto discografico con la Universal Music, a cui è seguita la pubblicazione del suo album di debutto. Suor Cristina ha dichiarato in un’intervista del febbraio 2017 a Domenica In che continua a cantare e ha portato in giro per l’Italia Sister Act e Titanic. “Il canto è il mio metodo di evangelizzazione, il mio metodo per comunicare agli altri che consacrare la propria vita a Cristo non significa semplicemente morire e chiudersi in se stessi, ma utilizzare i propri talenti per servire gli altri”.

Suor Cristina oggi è solo Cristina

Dopo il 2020 Silvia Toffanin non è più apparsa in TV fino al 2022, quando si è presentata come Cristina Scuccia e ha dichiarato di aver tolto il velo. La Toffanin, che ha dichiarato di aver seguito i suoi sentimenti piuttosto che considerare ciò che gli altri avrebbero potuto pensare di lei, aveva temuto di finire sotto un ponte quando ha fatto la sua scelta. Per lei il canto è sempre stato associato alla religione, ma alla fine ha scelto di unirsi a Dio e di abbandonare la musica.

Suor Cristina: in 3 curiosità

Nel 2014 è salita alle stelle in Italia quando ha registrato una cover dell’iconica canzone di Madonna Like a Virgin, contravvenendo al messaggio del brano. È la prima donna ad aver registrato un video della sua esibizione a The Voice, che è stato visto da milioni di persone in tutto il mondo nel 2014. Sottolinea costantemente che Dio è al centro della sua vita, anche se non è più attiva su Instagram.