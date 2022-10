Sai perché l’attrice Lina Sastri non ha mai avuto figli

Lina Sastri è un’attrice molto stimata e rinomata nel mondo del teatro e del cinema. È profondamente legata alla dottrina dell’amore, che considera sinonimo di vita. Anche se è adorata nel mondo del cinema e del teatro, Lina Sastri è nata a Napoli nel 1953 e ha debuttato alla fine degli anni ’70 con film come “Il prefetto di ferro” di Pasquale Squitieri e “Ecce bombo” di Nanni Moretti.

Lina Sastri è una rinomata attrice, cantante e autrice, oltre alla sua carriera di attrice. Nonostante i precedenti legami, ha parlato della sua vita e di come non sia mai riuscita a formare una famiglia. La sua vita privata è molto riservata e anche sui social media tende a postare sulla sua professione piuttosto che sulla sua vita privata. È difficile capire se Lina Sastri stia frequentando qualcuno di nuovo, dal momento che è molto restia a divulgare troppo della sua vita privata. Il matrimonio dell’attrice con il ballerino e coreografo Ruben Celiberti è durato sette anni, dal 1994 al 2001.

Lina e Ruben non hanno mai avuto figli e l’attrice, in un’intervista rilasciata a Famiglia Cristiana nel 2012 in cui parlava della sua vita, ha rivelato di non aver mai avuto figli. Lina ha anche detto a Famiglia Cristiana che all’epoca aveva una relazione, pur non essendolo, che “la vita è fatta di amore, di condivisione e di godersi le piccole cose”. Alcuni anni dopo, il desiderio dell’attrice di innamorarsi è stato riportato dal Corriere della Sera. “Non posso vivere senza amore”, ha detto, “è una condizione non umana”.