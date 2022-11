Sapere perchè Serena Bortone non ha figli? La confessione lascia senza parole

Il programma di Rai 1 Oggi è un altro giorno è condotto dalla nota conduttrice italiana Serena Bortone. Va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.00. Conosciamo la sua attività di artista e professionista grazie al suo lavoro, ma che dire della sua vita privata? Rai 1 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14. Sappiamo molto della sua vita professionale e artistica, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Sembra che di recente abbia rivelato qualcosa di molto personale in alcune interviste.

Serena Bortone, la conduttrice ha avuto dei figli?

Ci si chiede comunemente se abbia avuto figli o meno, se sia sposata o meno. Sembra che la conduttrice di Rai Uno abbia dichiarato di non aver avuto figli e ne abbia svelato i motivi. Serena avrebbe detto: “La maternità non fa parte della mia identità”. Secondo la stessa giornalista, “il rimpianto non fa parte del mio vocabolario. Non penso al passato, mi concentro sul presente e sul futuro prossimo”. Di conseguenza, i commenti che ha fatto durante questa intervista, che non aveva mai fatto prima, sono stati piuttosto sorprendenti.

La conduttrice non si è mai sposata, ecco il perchè

Secondo Serena, avere figli è stata una decisione ponderata di cui non si è mai pentita. Non si è mai sposata, in parte perché apprezza la sua indipendenza e teme che i legami possano un giorno soffocarla. “Come sempre, non escludo il cambiamento nella mia vita”, ha dichiarato recentemente in un’intervista, lasciando i suoi fan un po’ confusi.

Chi è Serena?

Nata a Roma l’8 settembre 1970, è una giornalista, autrice televisiva e conduttrice italiana. Impegnata nel giornalismo da molti anni, dal 1998 è soprattutto giornalista politica. Vianello e Greco sono stati i conduttori di Agorà, un programma molto seguito.