Sapete chi è Carla Brunelli moglie di Marino Bartoletti? Morta a casa

Dalle parole scelte per il necrologio era evidente che il legame tra l’uomo e la moglie era forte e che lei era molto apprezzata dal resto della famiglia. Ha scritto: “La nonna più incredibile dell’universo se n’è andata”.

Marino Bartoletti e la scomparsa della moglie Carla Brunelli: una tragedia inaspettata

Ad aggravare il dolore per la perdita è il modo in cui è avvenuto l’incidente. Secondo l’inchiesta condotta dai Carabinieri, che hanno ispezionato la casa poco dopo l’incidente, Carla era impegnata nel suo solito lavoro di pulizia. Stava lavorando su una porta scorrevole, ma in qualche modo è finita per incastrarsi tra la porta e il muro, presumibilmente a causa di un movimento errato.

Intorno a mezzogiorno, lo stesso Bartoletti ha scoperto la donna, ormai priva di vita. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi del 118, non è stato possibile fare nulla per salvarla. La coppia aveva due figlie adulte, Caterina e Cristina, e due nipoti. Il funerale è stato ancora più straziante per le parole pronunciate dalle due ragazze: “Vorrei che la mamma vivesse per sempre in noi”, hanno dichiarato. Attualmente il giornalista è alle prese con una malattia, ma si affida alla sua fiducia per superarla.