Sapete chi è Enrico Mellano ex marito di Emanela Folliero?

Enrico Mellano è l’ex marito della conduttrice e annunciatrice televisiva Emanuela Folliero. Ecco cosa c’è da sapere su di lui. Enrico Mellano è nato il 12 settembre 1972 a Roma. Il suo nome completo è Enrico Mellano Savarese, ma utilizza Enrico Mellano come nome professionale. È un attore e produttore che si è sposato con Emanuela Folliero nel 2007. Purtroppo il loro matrimonio non è durato a lungo: si è concluso due anni dopo con la separazione. Nel frattempo, hanno avuto un figlio insieme di nome Andrea, nato nel 2008, che è tutto per la mamma. L’ex coppia è rimasta in buoni rapporti, almeno per il bene di lei. Scopriamo qualcosa di più sull’uomo che ha portato la Folliero all’altare: anche lui fa parte della sua vita e della sua storia!

L’identikit di Enrico Mellano

Di Enrico Mellano si sa poco, ma si sa che era (o è) un imprenditore e che una decina di anni fa ha vissuto una travolgente ma breve storia d’amore con Emanuela Folliero. Si sono sposati e hanno avuto un figlio all’età di 43 anni. Tutto il resto, a partire dall’età, è top secret. “Come si può pensare a un nuovo amore mentre si accudisce un figlio di due anni?”, Ha dichiarato la showgirl poco dopo la separazione da Enrico Mellano. Il tempo, però, aggiusta tutto e al momento giusto Emanuela Folliero ha trovato un altro uomo che le ha fatto battere il cuore. E forse è stato così anche per l’ex marito, chi lo sa?