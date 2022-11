Sapete chi è Erminio Macario? Biografia, carriera, figli, moglie, Alberto Macario e Mauro Macario

Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato in una cinquantina di spettacoli teatrali e di varietà, oltre a riviste , musical e teatro mainstream. Ben presto raggiunse il successo e scoprì molte. Ha anche prestato la sua personalità surreale al cinema e alla televisione, adottando spesso la lingua piemontese per i suoi personaggi e cartoni animati.

Nato a Torino , in Italia , aveva tre caratteristiche in comune con altri grandi comici del suo tempo: precocità, povertà familiare e vocazione.

Nato in una famiglia molto povera, Macario iniziò a recitare da bambino nel teatro della sua scuola, che presto dovette lasciare per lavorare e aiutare la famiglia. Tra un lavoro e l’altro, a 18 anni, nel 1920, entra a far parte di una compagnia di “scavalcamontagne”, termine piemontese che indica i gruppi che nei giorni di fiera mettono in scena drammi e farse, e nella quale ha il suo primo vero pubblico, debuttando a Belgioioso , in provincia di Pavia .

Nel 1921 esordisce ufficialmente sul palcoscenico e nel 1924 passa al varietà con un contratto con la compagnia di “danza e pantomima ” di Giovanni Molasso . Ha interpretato il ruolo di “secondo comico” al “Teatro Romano” di Torino con le riviste Sei solo stasera e Senza complimenti . Dal settembre 1924 si recò a Milano , esibendosi ne Il pupo giallo e Vengo con questa mia , di Piero Mazzuccato , e nel 1925 Tam -Tam , di Carlo Rota , e Arcobaleno ., di Piero Mazzuccato e Carlo Veneziani .

Per Macario, oltre a un salto professionale, è stata l’occasione per imparare e sviluppare la sua naturale inclinazione al mimo , a cui hanno contribuito il suo fisico snello e la sua fluidità di movimenti.

Gli anni venti

Macario, però, voleva essere un comico prima di essere un mimo. Fece il suo primo grande passo nel 1925 quando la famosa soubrette Isa Bluette lo scoprì, assumendolo per recitare nella sua compagnia come “comico grottesco”. Con questa formazione ha avuto la possibilità di lavorare nel teatro di qualità, potendo recitare a Torino con Valigia delle indie , di Ripp e Bel-Ami.

A poco a poco Macario stava disegnando una commedia personale, composta da una maschera le cui caratteristiche più evidenti erano una ciocca di capelli sulla fronte, gli occhi rotondi e il suo incedere pigro. Ma osservava che il successo dello spettacolo era dovuto anche alla presenza in scena di donne attraenti, consapevole dell’efficacia del contrasto tra l’innocenza e la semplicità della sua maschera e l’erotismo delle soubrettes che lo accompagnavano.

Macario continuò con Isa Bluette per quattro anni, acquisendo sempre maggiore fama e firmando nel 1929 la sua prima rivista da autore , Paese che vai , composta in collaborazione con Chiappo.

Re della rivista

Nel 1930 è pronto per un altro passo importante: la fondazione di una propria compagnia teatrale, con la quale si esibisce in tutta Italia tra il 1930 e il 1935 . Salvo qualche incursione nel genere avanspettacolo , la sua formazione continua ad essere una delle compagnie di rivista più longeve del teatro italiano, con trent’anni di esperienza. Nel 1936 produce, insieme a Hilda Springher ed Enzo Turco , una serie di riviste composte da Bel-Ami. Nel 1937 assunse Wanda Osiris, con cui ha formato la coppia più famosa negli spettacoli di genere. Furono Macario e Osiride a mettere in scena una delle prime commedie musicali italiane, Piroscafo giallo , ei Macario, Ripp e Bel-Ami.

A partire dal 1937 , Macario presentava ogni anno una nuova rivista, sempre con nuove attrici, alcune delle quali bellissime, e che assumeva in sostituzione delle ballerine, nel tentativo di innovare il genere. Tra le tante attrici lanciate da Macario ci sono Tina De Mola , Olga Villi , Isa Barzizza , le sorelle Nava ( Pinuccia , Diana, Lisetta e Tonini), Elena Giusti , Lily Granado , Marisa Maresca , Lauretta Masiero , Dorian Gray , Flora Lillo , Marisa Del Frate , Lucy D’Albert ,Valeria Fabrizi , Sandra Mondaini e Lea Padovani , poi note come interpreti cinematografiche.

Nel 1938 si innamora della sedicenne Giulia Dardanelli, che sarà poi la sua seconda moglie (era già stato sposato con la coreografa Maria Giuliano). Nel 1951 , a Parigi , Macario e Dardanelli si sposano in occasione della rappresentazione della rivista Votate per Venere . Intanto dalla loro unione erano nati due figli, Alberto (1943), pittore, artista visivo e scrittore, e Mauro (1947), regista, poeta, scrittore e biografo del padre.

Grazie alle sue notevoli capacità sceniche e alla sua mimica e comicità, Macario divenne in breve tempo il protagonista più famoso della rivista italiana, tanto da essere consacrato come il “Re della rivista”, con spettacoli esemplari per la ricchezza di la messa in scena, i costumi, la musica e, soprattutto, le donne che componevano il suo gruppo di ballo.

Da rivista a commedia musical

Per tutti gli anni Quaranta Macario continuò la sua attività teatrale, incatenando un successo dopo l’altro. Le riviste di Amleto erano memorabili , che ne dici? ( 1944 ), Febbre azzurra ( 1944 – 1945 ), Follie d’Amleto ( 1946 ), Le educande di San Babila ( 1948 ), Ocklabama ( 1949 ) e La bisbetica sognata ( 1950 ). Nel 1951 compie una trionfale tournée in Francia con la sontuosa rivista Votate per Venere., con la presenza tra il pubblico parigino delle più alte personalità della città.

A partire dalla metà degli anni Cinquanta , tuttavia, la rivista lasciò il posto alla nuova commedia musicale mentre i gusti e le tendenze del pubblico cambiavano. Dopo il record di botteghino raggiunto con Made in Italy ( 1953 , che segna anche il suo ritorno con Wanda Osiris) e Tutte le donne meno io ( 1955 , in cui Macario era l’unico uomo, accompagnato da quasi quaranta ragazze), il comico si dedicò al musical commedia.

Insieme a grandi attrici come Sandra Mondaini e Marisa Del Frate , Macario ha creato spettacoli indimenticabili come L’uomo si conquista la domenica ( 1955 ), Non sparate alla cicogna ( 1957 , di Ruggero Maccari e Mario Amendola ), E tu, biondina ( 1957 ). e Chiamate Arturo 777 ( 1958 , di Bruno Corbucci e Giovanni Grimaldi ).

Primi successi cinematografici

Parallelamente al teatro, all’inizio degli anni ’30 Macario iniziò a recitare nel cinema. Debuttò nel 1933 con Aria di paese (di cui firmò anche la sceneggiatura), e fu un’esperienza sfortunata.

Il suo secondo film, Imputato, alzatevi! ( 1939 , di Mario Mattoli su sceneggiatura di Vittorio Metz e Marcello Marchesi ), ebbe molto più successo. Forse in questo film, per la prima volta nella storia del cinema italiano, si può parlare di umorismo surreale.

Seguì poi una trilogia ai tempi del fascismo , i film Lo vedi come sei… lo vedi come sei? ( 1939 ), Il pirata sono io! ( 1940 ) e non te lo dico! ( 1940 ).

Macario è arrivato al cinema con tutte le caratteristiche fisiche ed espressive già vissute in teatro, costruendosi un personaggio semplice e ingenuo, a volte malinconico, ma sempre ottimista e sicuro di sé. Il successo sul grande schermo proseguì fino ai primi anni Cinquanta, prima con il kolossal Come persi la guerra ( 1947 ), poi con L’eroe della strada ( 1948 ) e Come scopersi l’America ( 1949 ), film tutti diretti da Carlo Borghesio e prodotto da Luigi Rovere , e in cui recitava anche Carlo Rizzo .

Gli anni Cinquanta e Sessanta

Tornato a Roma , Macario cercò di estendere la sua attività teatrale alla produzione cinematografica, realizzando il film Io, Amleto ( 1952 ). Questo film fu un disastro ma, nonostante le gravi perdite, l’artista non si diede per vinto e con le sue successive riviste continuò ad ottenere importanti successi di pubblico e di botteghino. In seguito lavorò in molti altri film, pur non essendone sempre protagonista assoluto, se non in alcuni tentativi che non raggiunsero il risultato sperato.

Nel 1957 il regista e sceneggiatore Mario Soldati gli propone un ruolo drammatico nel film Italia piccola . Anche se insolito, Macario ha messo a segno un’ottima prestazione e ha dimostrato ancora una volta la sua notevole versatilità.

Tra il 1959 e il 1963 recita in sei film con il suo grande amico Totò : La cambiale ( 1959 ), Totò di notte n. 1 ( 1962 ), Lo smemorato di Collegno ( 1962 ), Totò contro i quattro ( 1963 ), Il monaco di Monza ( 1963 ) e Totò sexy ( 1963 ).

A nni settanta

Lasciata la rivista, Macario si dedicò soprattutto al teatro convenzionale, distinguendosi anche in ruoli drammatici, oltre a fare qualche incursione nel teatro in piemontese. In questo genere ottiene grande successo anche con il celebre testo piemontese Miserie ‘d Monssù Travet , messo in scena al Teatro Stabile di Torino nel 1970 .

Gli anni ’70 , in cui Macario si dedica all’adattamento televisivo di alcune sue commedie di successo, vedono anche la sua dedizione al teatro serio e alla commedia musicale. Tra le numerose produzioni del periodo, Achille Ciabotto medico condotto ( 1971 – 1972 ), Carlin Ceruti sarto per tutti ( 1974 ), il film Il piatto piange ( 1974 , di Paolo Nuzzi ) e Due sul pianerottolo ( 1975 – 1976 ), sono ricordato il grande successo teatrale in cui recitò Rita Pavone , e di cui nel 1976ha girato un adattamento per il cinema Mario Amendola con la produzione di Luigi Rovere , l’ultimo film interpretato da Macario.

L’anno scorso

Negli ultimi anni Macario si dedicò alla formazione di un proprio teatro, La Bomboniera ( Torino ), che inaugurò nel 1977 con la commedia “Sganarello medicosifaperdire”, scritta da Carlo Maria Pensa e Mauro Macario.

Ha recitato anche in televisione, essendo uno dei protagonisti di Carosello fino al 1978 . Nel 1974 lavora a Milleluci , con Mina Mazzini e Raffaella Carrà , produzione dedicata al genere varietà, e nel 1975 è protagonista di un altro spettacolo di varietà, Macario uno e due . Nel 1978 la Rai lo omaggia con Macario più , una produzione in sei puntate in cui l’attore fa il giro delle tappe della sua lunga carriera. Infine, nel 1979 recita per alcuni mesi nel programma televisivo Buonasera con…Erminio Macario , regia di Mauro Macario.

Durante la performance finale del suo ultimo lavoro, Oplà, giochiamo insieme , Macario ha notato un malessere che si è rivelato sintomo di un tumore . Erminio Macario muore il 25 marzo 1980 , in una clinica torinese, accompagnato dalla seconda moglie, Giulia Dardanelli. Aveva 77 anni.