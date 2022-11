Sapete chi è Marco Arcuri fratello di Manuela Arcuri

Nella famiglia di origine di Manuela Arcuri, oltre al fratello Sergio, c’è anche Marco Arcuri: in questa sezione scopriremo ciò che sappiamo della sua vita.

Marco, fratello di Sergio Arcuri e Manuela Arcuri, non è popolare come la sorella. Ha costruito una professione imponente e brillante lontano dai riflettori e dal mondo dello spettacolo – dove, al contrario, si è affermata la sorella – e conduce una vita modesta tra famiglia e lavoro. Tuttavia, possiamo fornirvi maggiori informazioni sulla sua biografia (secondo l’attrice).

Chi è Marco Arcuri e dove vive?

Marco Arcuri è il più grande dei fratelli di Manuela Arcuri, nato il 1° febbraio 1972 sotto il segno dell’Acquario. È il fratello più giovane, nato cinque anni dopo di lui nel 1977, ed è conosciuto come il “bambino di casa”. Prima di Sergio Arcuri, il secondo figlio di Lella e Cataldo Onaldo Arcuri (i genitori dei tre), è nato… Marco Arcuri vive a Latina, dove si batte per mantenere la sorella nella lista Alessandro Calvi Sindaco per le elezioni comunali del 2016… Nella sua vita ha realizzato molte cose.

Marco Arcuri è un ingegnere navale e ha conseguito un Master in Europrogettazione e uno in Interior Yacht Design. È anche il responsabile di AM Project Management e dalla nostra ricerca abbiamo appreso che è un manager esperto e che nella sua carriera ha lavorato a progetti nautici. Il sito web di Marco Arcuri contiene anche informazioni sulla sua carriera, compresa la sua attuale posizione di ispettore navale per l’Autorità Navale Europea della Regione Lazio. Non ci risulta che Marco Arcuri assista anche il Tribunale di Latina per questioni legali.

La vita privata di Marco Arcuri

I genitori di Marco, Sergio e Manuela Arcuri, originari della Calabria e della Sicilia, sono separati, ma hanno sempre trasmesso ai figli il senso di una famiglia unita per la vita. Marco Arcuri, invece, è noto per il suo amore per la famiglia. È stato sposato una volta, ma non si conoscono altri dettagli sulla sua vita e sulla sua famiglia. Dal punto di vista sentimentale, Marco Arcuri è poco conosciuto. In un articolo di Repubblica del 2001 si parla del suo matrimonio, della moglie, una napoletana che studiava Sociologia, e della loro vita insieme, ma non ci sono altri riferimenti al loro matrimonio o alla loro storia…

Altre 2 cose da sapere su Marco Arcuri

Marco Arcuri ha conseguito un master in yacht design presso il Politecnico di Milano ed è oggi docente universitario presso diverse istituzioni, tra cui lo IUAV di Venezia (master in architettura della nave e dello yacht). Arcuri è anche docente presso la Facoltà di Architettura dell’Aquila e la Facoltà di Ingegneria dell’Aquila (corso di project management). Si è diplomato all’Accademia Navale di Livorno nel 1991 ed è stato ufficiale di Marina fino al 2003.