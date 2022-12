Sapete chi è Raphael Varane? Età, moglie, figli, vita privata

Raphaël Varane ( pronuncia francese: /ʁafaɛl vaʁan/ ; Lille , 25 aprile 1993) è un calciatore francese che gioca come difensore del Manchester United FC della Premier League inglese . Formatosi nelle giovanili del Racing Club de Lens , ha esordito nel 2010 con la squadra del Pas-de-Calais in Ligue 1 , a soli 17 anni. La successiva stagione 2011-12 , ha firmato per il Real Madrid ,su raccomandazione dell’allora consigliere del club bianco, Zinedine Zidane . È un internazionale assoluto con la squadra francese dal 2013, con la quale è stato proclamato campione del mondo nel 2018 .

Carriera

Categorie inferiori

Varane ha iniziato la sua carriera calcistica nel distretto di Lille giocando per il club locale AS Hellemmes all’età di sette anni, dove è rimasto per due anni prima di passare ai ranghi giovanili del Racing Club de Lens . Nel luglio 2002, è entrato a far parte dell’RC de Lens, nonostante un certo interesse da parte del club della sua città natale, il Lille OS C. Come Gaël Kakuta e Timothée Kolodziejczak , Varane ha trascorso del tempo ad allenarsi al Liévin Football Center, un centro di formazione esclusivamente per giocatori cresciuti nella regione Nord-Pas-de-Calais fino a quando non si è completamente integrato nella rosa dell’RC Lens. Stava rapidamente scalando i gradini all’interno delle categorie inferiori.

Nella stagione 2008-09, insieme ai compagni di squadra Thorgan Hazard e Geoffrey Kondogbia , ha militato nell’Under 16 del club vincendo il campionato nazionale di categoria, mentre nella stagione successiva Varane è stato promosso all’Under 16. nonostante abbia solo 17 anni. Poco prima dell’inizio della stagione 2010-11, ha firmato il suo primo contratto da professionista.

Obiettivo RC

A fine ottobre 2010 viene convocato per la prima volta ad allenarsi con la prima squadra. L’infortunio al difensore centrale Alaeddine Yahia gli ha aperto le porte per iniziare la prima squadra. Nella partita, terminata con la vittoria per 2-0 del Lens contro il Montpellier, ha giocato 90 minuti. La sua titolarità però non proseguì e Varane si sedette in panchina nei successivi impegni per la sua squadra. È tornato titolare il 30 novembre nella sconfitta per 4-1 contro lo Stade Brestois disputando un totale di 23 partite ufficiali durante tutta la stagione, mettendo insieme buone prestazioni che gli sono valse il rinnovo del contratto fino alla fine dell’anno. 2015. L’ 8 maggio 2011 ha segnato il suo primo gol da professionista nell’1-1 contro l’ SM Caen .

Real Madrid

Raphaël Varane si allena con il Real Madrid a Los Angeles , California . Il 17 giugno 2011 il Real Madrid Football Club ha ufficializzato la firma di Varane, che è rimasto legato al club per le sei stagioni successive. L’operazione è stata stimata in circa 10 milioni di euro.

Ha esordito in una partita ufficiale il 21 settembre dello stesso anno, da titolare, contro il Racing Santander a El Sardinero . Il suo primo gol è stato segnato nella partita di campionato successiva, al suo debutto ufficiale al Santiago Bernabéu . Varane ha segnato il 3-2 contro il Rayo Vallecano collegando con il suo sperone —sfruttando la sua altezza e la sua mole— un calcio d’angolo.

Tre giorni dopo ha esordito nelle competizioni europee: in Champions League contro l’ Ajax Amsterdam . Il record lo ha collocato come il quarto rookie bianco più giovane della storia nella massima competizione continentale dopo José Rodríguez , Raúl e Iker Casillas .

Nella sua prima stagione a Madrid, la stagione 2011/12 , ha giocato sette partite di campionato , cinque delle quali da titolare. Ha segnato un gol in Copa del Rey contro la Ponferradina , ha giocato nei quarti di finale di Champions League contro l’ APOEL FC di Nicosia e — nell’ambito del “Real Madrid dei record” ha raggiunto record mai visti prima — ha vinto lo scudetto con un inedito 100 punti.

Dopo l’estate del 2012 ha vinto la Supercoppa spagnola .

Il 30 gennaio 2013 ha giocato, come dirà poi lui stesso, la sua miglior partita da quando era al Real. 1Era l’andata delle semifinali di Coppa contro il Fútbol Club Barcelona . Il francese ha ricevuto un “dottorato” nel suo primo Clásico . Ha impedito un gol da sotto i bastoni —oltre a tagliare altre franche opzioni finali— per poi suggellare la sua grande partita con il pareggio (1-1). Il difensore centrale ha ricevuto numerosi elogi dalla stampa internazionale oltre che da personaggi noti del mondo del calcio. Emilio Butragueño ha descritto la partita del francese come “sensazionale” mentre Fernando Hierro ha assicurato che “Varane è formidabile”. Inoltre, la sua grande prestazione ha portato il direttore tecnico della nazionale francese – Didier Deschamps – a convocarlo per un’amichevole contro la Germania .

Nella gara di ritorno di quel pareggio, Varane è ripartito; Mourinho ha optato per lui a scapito di Pepe . Ha segnato il terzo gol che ha sancito il passaggio alla finale di Coppa .

Da quel momento Varane si affermò titolare, a scapito di Pepe , finché l’11 maggio 2013 subì uno strappo al menisco, in una giocata fortuita, nella partita contro l’ RCD Español , che lo costrinse a passare per il sala operatoria e perdere il resto della stagione.

Il 18 settembre 2014, il Real Madrid CF ha annunciato l’estensione del contratto che lega il giocatore Raphaël Varane al club fino al 30 giugno 2020.

Varane è stato uno dei calciatori più importanti del Real Madrid contemporaneo, vincendo quattro titoli di Champions League in 5 anni, sotto il comando del suo connazionale Zinedine Zidane.

Manchester United

Dopo aver vinto 18 titoli nei dieci anni in cui è stato al Real Madrid CF, il 27 luglio 2021 il club bianco ha annunciato il suo trasferimento al Manchester United FC. Questo è stato completato il 14 agosto dopo aver rispettato il protocollo COVID-19 e firmato il contratto .

Nazionale

È stato in nazionale con le categorie under 18 e under 21 della Francia ed è stato convocato anche con l’under 17 ma non ha giocato nessuna partita. Ha esordito con gli under 18 il 24 agosto 2010 in un’amichevole contro la Danimarca . Ha segnato un gol e la partita è finita 2-0 con una vittoria per gli azzurri . Ha rifiutato diverse convocazioni a causa del suo coinvolgimento con il Lens, di conseguenza ha perso il Tournoi de Limoges e un altro torneo in Israele . Il 3 febbraio 2011 è stato convocato tra gli under 21 dall’allenatore Erick Mombaerts per una partita contro la Slovacchia . Varane ha dichiarato che è stata una grande sorpresa. Hanno giocato contro la Slovacchia e la partita si è conclusa con una vittoria per 3-1. Il 15 novembre, ha segnato il suo primo gol per gli under 21 in una partita di qualificazione ai Campionati Europei UEFA Under 21 del 2013 che si è conclusa con una vittoria per 2-0. La vittoria ha assicurato la qualificazione della Francia al campionato. Nell’agosto 2012 è stato convocato per la prima volta con la nazionale maggiore – per un’amichevole contro l’Uruguay – 29 anche se alla fine non ha giocato. Il 31 gennaio 2013 Didier Deschamps lo ha convocato nuovamente, questa volta per un’amichevole contro la Germania . Ha esordito con la nazionale maggiore il 22 marzo 2013, in una partita di qualificazione ai Mondiali di calcio 2014, in cui la Francia ha battuto la Georgia 3-1.

Il 13 maggio 2014, l’allenatore della nazionale francese Didier Deschamps ha inserito Varane nella lista finale dei 23 giocatori che rappresenteranno la Francia ai Mondiali 2014 .

Il 17 maggio 2018 l’allenatore Didier Deschamps lo ha inserito nella lista dei 23 per la Coppa del Mondo .Ha giocato da titolare, ha segnato un gol decisivo nei quarti di finale per eliminare l’Uruguay ed è diventato campione del mondo con la Francia , essendo uno dei migliori difensori centrali della Coppa del Mondo .