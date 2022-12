Sapete chi è Santo Versace? Età, biografia, fratello Gianni, Sorella Donatelle, moglie e figli

Santo Domenico Versace ( italiano nato il 16 dicembre 1944) è un uomo d’affari e politico italiano che è presidente e co-CEO di Gianni Versace SpA , con sede a Milano , Italia. Dal 2008 è stato eletto alla Camera dei Deputati della Repubblica Italiana nel collegio della Calabria . È membro del partito politico Alleanza per l’Italia , è stato in precedenza membro del Popolo della Libertà .

È nato il 16 dicembre 1944 a Reggio Calabria , dove è cresciuta con i fratelli minori Gianni e Donatella , insieme al padre Antonio e alla madre sarta Francesca. Una sorella maggiore, Tina, è morta all’età di dodici anni per un’infezione da tetano mal curata . All’età di sei anni, Versace si unì a suo padre e continuò a lavorare dopo la scuola e le estati con lui fino a quando non frequentò il college. Quando non era a scuola, aiutava a prendersi cura della sorella minore, Donatella.

Vita privata

Nel 1981, Versace sposò Christiana Cavalli. La coppia ha avuto due figli, Francesca Christiana e Antonio Tina Santo. Il matrimonio si è concluso con il divorzio nel 2004. Versace si è risposato nel 2014 con l’avvocato Francesca de Stefano, dalla quale ha avuto una figlia, Ramona Francesca.

Carriera e vita professionale

Nel 1968 Santo si è laureato in economia all’Università di Messina . Iniziò a lavorare prima come banchiere a Reggio Calabria per il Credito Italiano e poi come insegnante di economia e geografia nelle scuole superiori . Nel 1972 ha svolto il servizio militare come ufficiale nella “Genova Cavalleria”. Al termine del suo servizio, Santo ha aperto il proprio studio contabile sia a Reggio Calabria che a Milano.

Nel 1976 si trasferisce definitivamente a Milano, dove inizia a lavorare a tempo pieno con il fratello. Gianni Versace SpA è stata fondata nel 1977, con Santo Versace come amministratore delegato fino al 2004. Santo ha svolto un ruolo di primo piano nel successo del marchio Versace concentrandosi su comunicazione, organizzazione, produttività e qualità. Ha supervisionato tutte le aree dell’azienda, comprese le vendite, la distribuzione, la produzione e la finanza, ed è diventato rapidamente uno degli uomini d’affari più importanti e rispettati del settore.