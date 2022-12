Sapete chi è Valentina Persia? chi è il compagno Salvatore: come è morto, figli, vita privata

Valentina Persia è una comica italiana che sta facendo la sua strada nel mondo dello spettacolo. La sua carriera è iniziata nel 2007 con la partecipazione a Zelig Off, un programma televisivo di cabaret, dove ha esordito con una comicità ironica e divertente. Da allora, Valentina ha partecipato a vari programmi televisivi, ha girato diversi spettacoli dal vivo ed è diventata una delle più amate comiche italiane.

Valentina Persia è nota per la sua comicità intelligente che unisce l’ironia alla satira. Il suo stile comico è unico e le permette di portare in scena uno show davvero divertente, che coinvolge tutti i suoi spettatori. Il suo obiettivo è quello di far ridere le persone, ma al contempo di far loro riflettere. Per questo motivo, Valentina Persia è considerata una comica di grande talento che sa come divertire e come veicolare messaggi importanti.

La sua carriera è in continua espansione e vanta già numerosi successi tra cui la partecipazione al programma televisivo di Rai 2 “Made in Sud”, in cui ha dimostrato la sua bravura come comica. Inoltre, ha partecipato a diversi spettacoli dal vivo, tra cui il “Mai dire mai tour” e lo spettacolo teatrale “L’amore ai tempi del web”.

Inoltre, Valentina Persia è diventata un’influencer di grande successo grazie al suo seguito sui social network. In particolare, su Instagram è seguita da oltre 200.000 follower, con cui interagisce quotidianamente condividendo storie divertenti e contenuti interessanti.

In conclusione, Valentina Persia è una comica italiana davvero talentuosa, con una grande carriera alle spalle e un grande seguito sui social network. La sua comicità intelligente e divertente è apprezzata da milioni di persone in tutto il mondo, che si ritrovano a ridere e riflettere con lei.

L’amore di Valentina Persia per Salvatore

Valentina Persia sembra essere attualmente single, ma qualche anno fa ha dovuto affrontare un’esperienza straziante. L’attrice ha perso il fidanzato Salvatore nel 2004, a soli 44 anni. Valentina ne aveva parlato apertamente in varie trasmissioni televisive e interviste, dicendo: “Salvo mi aveva preparato alla sua dipartita, perché da quando stavamo insieme aveva avuto 5 infarti. Era consapevole che sarebbe morto da solo, mi faceva da scudo. Siamo stati insieme 4 anni, ma per me sono preziosi come 10 anni. Avevamo costruito insieme una casa dove avremmo dovuto sposarci e io risiedo ancora in quella casa”. Un amore profondo che si è interrotto a causa della morte e di un destino sfortunato.

I figli Lorenzo e Carlotta

A distanza di anni da quel lutto, Valentina ha girato pagina ed è diventata mamma. Nel 2015 sono nati i suoi figli, i gemelli Lorenzo e Carlotta, che lei ha avuto grazie alla fecondazione assistita.