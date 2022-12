Sapete chi sono gli ex mariti di Patty Pravo? La storia della cantante

Patty Pravo, il cui vero nome è Nicoletta Strambelli, è una celebre cantante italiana conosciuta per il suo straordinario talento e per il suo stile unico. Ha avuto ben sei matrimoni (di cui solo quattro validi) e altrettante relazioni sentimentali nel corso della sua vita, diventando una vera e propria regina delle cronache rosa sin dall’inizio della sua carriera. Nonostante i naufragi sentimentali, Pravo non ha avuto figli dai suoi ex mariti e ha divorziato tutte le volte senza serbare rancore.

In un’intervista a Domenica In, la cantante ha dichiarato di non essersi mai pentita delle sue scelte e di aver mantenuto buoni rapporti con gli amori del suo passato. “Ho 5 famiglie”, ha detto Pravo, sottolineando come abbia sempre mantenuto una forte indipendenza e libertà nella sua vita sentimentale.