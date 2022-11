Sapete chi sono i figli di Claudio Bisio

Claudio Bisio ha avuto come compagna storica la dolce Sandra Bonzi e hanno avuto due figli: Alice e Federico. Ecco cosa fanno nella vita.

Molti ricorderanno il discorso di Claudio Bisio a Sanremo 2019 in cui descriveva le cattive abitudini del figlio Federico, perché nessuno è perfetto. Del resto, nessuno è perfetto, e le parole del noto conduttore e comico hanno attirato molti telespettatori. Per capire il legame tra i due, che si fonda sui valori fondamentali della comunicazione e della collaborazione, è facile comprendere quanto sia magico il rapporto tra i due. Se il nome di Federico è noto al pubblico, il pubblico conosce meno Alice, la figlia maggiore. Scopriamo chi sono entrambi, nati dalla storia d’amore di Sandra Bonzi e Claudio Bisio.

Chi sono i figli di Claudio Bisio

Alice, nata nel 1996, è una studentessa di biologia e la sua vita privata è ben lontana dai riflettori. Nonostante la volontà dei genitori, Alice tiene i suoi social lontani da occhi indiscreti, a ulteriore conferma della sua volontà di intraprendere una strada molto diversa da quella percorsa dal padre, Claudio Bisio. Nonostante l’attenzione a non far trapelare nulla di personale su Instagram, Alice e suo padre hanno un ottimo rapporto.

D’altra parte, sappiamo che Frederick vive in Australia ed è più giovane di due anni rispetto alla sorella, come abbiamo appreso dalla fuga di notizie. Vive ancora lì, dove ha deciso di intraprendere la carriera di artista, ma non è sicuro del suo settore specifico di competenza. Lo sketch di Bisio al Festival di Sanremo, ideato con Virginia Raffaele al fianco di Claudio Baglioni, ha dimostrato di apprezzare la musica di Antonello Venditti prima della diretta, inviandogli prima dello show un video in cui cantava Notte prima degli esami.