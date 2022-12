Sapete chi sono i figli di Orietta Berti e che lavoro fanno

Orietta Berti e il suo compagno Osvaldo Paterlini hanno due piccoli e ne hanno parlato di recente alla trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin.

Orietta Berti e Osvaldo sono sposati dal 1967 e la coppia ha due figli, Omar e Otis Paterlini. Questa coppia ha conservato un’antica usanza familiare che ha un grande significato per il cantante.

Orietta Berti figli: chi sono Omar e Otis

Sono passati otto anni prima della nascita di Omar, che è stato messo al mondo con molte cure e consulenze. I dettagli sul figlio maggiore di Orietta Berti sono scarsi: è nato nel 1975 e ha un’affinità con le abitudini familiari, proprio come il fratello. Si sa che ha una grande passione per la musica e la madre ha sempre sottolineato l’importanza di un buon comportamento e di un’educazione fondata sugli insegnamenti suoi e della suocera. In una recente intervista ha persino parlato di questo rispetto antico per le persone.

Esattamente come il fratello Otis, il nome di Omar inizia con la “O”, lettera importante e tradizionale nella famiglia della cantante Orietta Berti. Lo stesso Otis, a sua figlia, ha dato il nome di Olivia.

Otis il manager

Non si sa molto del secondo figlio di Orietta Berti, Otis, nato nel 1980 e già giocatore professionista di basket. È sposato con Lia Chiari, una psicologa di Parma. Otis ha preso il posto del padre Osvaldo come manager del cantante dopo che Osvaldo non era più in grado di essere attivo come prima a causa dei suoi problemi di vista. Otis è bilingue, parla spagnolo e inglese, ed è diventato una parte importante del team della madre. Ha conseguito un diploma in contabilità e una laurea in scienze della comunicazione e la sua tesi era incentrata su Orietta Berti.