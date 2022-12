Sapete chi sono i figli di Santo Versace? Francesca, Antonio e Ramona

Santo Versace ha avuto due figli con Cristiana Ragazzi, Francesca e Antonio. La designer di borse Francesca e Antonio sono i figli di Santo Versace. Nel dicembre 2014 Santo Versace ha sposato la compagna Francesca De Stefano, reggina e funzionario pubblico, producendo Ramona.C’è solo una Versace che ha seguito le orme del padre e degli altri parenti nell’azienda. È infatti una designer di borse. Ha due figli con l’attore e modello brasiliano Christopher Leoni.Francesca Versace è nata e cresciuta a Milano. Crescendo ha avuto modo di respirare arte, incontrare persone interessanti e viaggiare per il mondo.

All’età di 18 anni si è trasferita a Londra per studiare fashion design alla Central St Martins. Ha imparato a combinare sapientemente la sua naturale passione per la libertà per produrre f.e.v., oltre a lanciare la sua prima collezione. L’ispirazione per la sua linea nasce dal viaggio di una donna che custodisce il ricordo dei suoi viaggi. Il marchio racchiude l’attitudine all’avventura e alla scoperta. È una miscela di gusto e sensibilità italiani, con un tocco di anni ’60 e ’70.

Francesca vive attualmente a Londra con la sua famiglia. Stilista indipendente a Tokyo, Firenze, Milano e Londra, prima di trasferirsi a Londra ha lavorato come responsabile di una linea di abbigliamento in capsule a Singapore. Francesca ha lanciato la sua linea di moda f.e.v, una linea di borse di alta gamma, durante la settimana della moda di Parigi nel gennaio 2016.

Santo Domenico Versace (nato il 16 dicembre 1944 a Reggio Calabria) è un uomo d’affari, dirigente d’azienda e politico italiano.

Santo Versace è il fratello maggiore dei noti stilisti Gianni Versace e Donatella Versace, e come loro è nato a Reggio Calabria, dove dal 1958 si occupa degli Affari di Famiglia. Coltiva intanto la passione per lo sport, giocando a basket con la Viola Reggio Calabria, in Serie B, e la politica nel Partito Socialista Italiano, dove diventa sottosegretario provinciale. Nel 1968 si laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Messina e trova il suo primo impiego presso la filiale di Reggio Calabria della Banca di Credito Italiano. In seguito aprì uno studio di commercialista a Reggio Calabria. Nel 1976 si trasferisce definitivamente a Milano, dove inizia a lavorare a tempo pieno con il fratello. Dopo un anno avviene l’apertura ufficiale di Gianni Versace SpA. Santo Versace è stato presidente della società sin dalla sua costituzione ed è stato amministratore delegato fino al 2004. Possiede una quota del 30% nella società.