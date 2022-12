Sapete dove vivono Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo

Il Volo è diventato famoso in tutto il mondo grazie al suo incredibile talento vocale, ma sapete dove risiede ognuno dei cantanti? Diamo un’occhiata alle residenze dei membri del gruppo, con fatti interessanti e curiosità…

Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone sono conosciuti in tutto il mondo con il loro trio canoro Il Volo. I tre cantanti sono nati in diverse regioni italiane e sono molto legati alle loro origini. Alcuni scorci delle loro case sono trapelati sui social media. Partiamo alla scoperta dei luoghi in cui vivono i cantanti che, con le loro voci, hanno portato l’orgoglio italiano a ogni latitudine!

Dove vivono Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo

È possibile applaudire i tre membri de Il Volo ovunque si trovino nel mondo e a casa loro. Le case di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono sparse in varie regioni d’Italia, soprattutto nel Paese dello stivale. Vediamo da vicino dove vive ogni artista!

Dove vive Piero Barone: una casa super luminosa nel cuore della Sicilia

Piero Barone de Il Volo vive a Naro, nel cuore della splendida Sicilia. La casa dove ha cresciuto la sua famiglia è per lui un luogo di grande ispirazione e ha chiesto ai suoi fan di venire a trovarlo!

Nel tempo libero dai suoi numerosi impegni artistici e dalle tournée mondiali, Piero Barone trova sempre il tempo per una sana dose di esercizi di canto nel suo salotto di casa, come mostrato dal cantante su Instagram.

Ignazio Boschetto de Il Volo vive a Marsala, in provincia di Trapani, sempre in Sicilia, dove la sua famiglia si sarebbe trasferita quando lui era bambino. Sui social media alcune foto del cantante e della sua fidanzata, Ana Paula Guedes, li ritraggono in una bella casa di cui trapelano dettagli moderni, linee essenziali, pavimenti in parquet e tanto bianco intorno… A casa di Boschetto non manca nemmeno un pianoforte, pronto all’uso per piacevoli momenti nel segno della sua amata musica…

Dove vive Gianluca Ginoble: una casa con giardino in provincia di Teramo

La casa del cantante de Il Volo Gianluca Ginoble si trova in Abruzzo e, secondo quanto riportato, dispone di un giardino e di una splendida terrazza e di ampie stanze avvolte da un’intensa ondata di luce naturale. Ovviamente con un pianoforte al seguito!