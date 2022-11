Uomini e donne anticipazioni oggi lunedi 14 novembre 2022: Ida Platano sbotta e piange per Riccardo Guarnieri

Il 14 novembre 2022, le anticipazioni della puntata di oggi di “Uomini e donne”. Il programma, dunque, mette a confronto persone di generazioni diverse alla ricerca dell’amore. Tuttavia, è condotto da Maria De Filippi. Mette a confronto persone di generazioni diverse alla ricerca dell’amore, ma è condotto da Maria De Filippi.

Uomini e donne, anticipazioni 14-18 novembre

Ida e Riccardo si vedranno a Uomini e donne dal 14 al 18 novembre 2022, secondo le anticipazioni del programma. Forse sarà l’ennesima volta che i due ex fidanzati si ritrovano in studio, perché sembra che tra loro non sia ancora finita.

Con questi nuovi appuntamenti, gli occhi saranno puntati su Roberta, che metterà alle strette il cavaliere Alessandro, accusandolo di non essere interessato a trovare il “vero amore”. Sono quattro le prossime puntate di Uomini e donne che racconteranno la storia d’amore di Ida e Alessandro, secondo i teaser precedenti alla messa in onda. Roberta, che frequenta Robert, continuerà a interferire e a creare tensione tra i due. Ida e Roberta si troveranno presto impegnate in una discussione dai toni molto accesi e forti, protagoniste di una situazione in studio che prende una piega del tutto inaspettata.

Un altro colpo di scena inaspettato è previsto all’arrivo in studio di Riccardo Guarnieri: il cavaliere rivela di aver riallacciato i rapporti con un’altra delle sue storiche ex. Si tratta di Gloria. Ida Platano non reagirà bene a questa notizia, visto che lei e Gloria si sono sentite e ne è a conoscenza. Ida sarà talmente sconvolta da questo comportamento del tutto inaspettato del suo ex fidanzato che lascerà lo studio amareggiata e ferita.

Dal 14 al 18 novembre, i telespettatori apprenderanno che Alessandro sarà criticato da Armando per la sua mancanza di reazione dopo la sfuriata di Ida contro il suo ex a Uomini e donne. Alessandro non sarà trattato con gentilezza da Roberta: se non riconoscerà il fatto che Ida tiene ancora molto a Riccardo, che sembra non aver mai smesso di tenere, sarà definito “cieco”. In seguito, Roberta accuserà Alessandro di essere interessato solo alla notorietà e alla visibilità che U&D gli offre. Si parlerà anche delle vicende di Pinuccia, che uscirà di nuovo con Agostino ma deciderà di rimanere con lui come semplici amici.