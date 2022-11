Uomini e donne anticipazioni oggi martedi 15 novembre 2022: ultime news Trono over e classico

‘Uomini e Donne’, il programma di dating condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5 dalle 14.45 alle 17.00 tutti i giorni a partire da martedì 15 novembre 2022, debutterà con le nuove puntate lunedì. Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, gli analisti in studio, saranno come sempre presenti. I concorrenti iniziali della stagione 2022-23 sono Federica Aversano, Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera.

Uomini e Donne: La storia infinita tra Alessandro e Ida

Alessandro, dopo aver confessato il suo amore a Ida, non riesce a riconquistare la fiducia di lei, che non ha smesso di frequentare Riccardo (il quale, qualche giorno prima, ha rubato un bacio a Roberta, un’altra donna). L’imprenditore salernitano, follemente innamorato, sarebbe disposto a trasferirsi a Brescia per vivere la sua relazione lontano dagli obiettivi delle telecamere.

Il suo rivale, invece, non riesce a mostrare di più le proprie emozioni. Chiede conferma all’ex fidanzato, ha paura di un passato non troppo lontano, ha opinioni molto forti e non si muove di un millimetro. Una soap opera made in Italy che potrebbe far sembrare “Beautiful” una commedia romantica. Riuscirà la dama del trono a prendere finalmente una decisione definitiva su uno dei suoi due pretendenti?

Uomini e Donne,qualcuna è geleosa…

Il protagonista del trono over, noto per il suo amore per le donne più giovani, ha iniziato a frequentare una donna di Milano di nome Michela. È educata, piacevole nei modi e molto attiva in palestra. Ha anche una famiglia di centenari, quindi è probabile che mantenga l’interesse del 92enne per un po’ di tempo.

Quale sarà stata la reazione di Pinuccia da Vigevano? E soprattutto, come sarà andata questa uscita?