12enne scoperta morta a pochi chilometri da casa, la polizia fa la scoperta choc sulle amichette

La scomparsa di Luise F, una giovane di 12 anni, aveva causato una profonda preoccupazione tra i suoi cari e la comunità. La denuncia di scomparsa era stata presentata il 11 marzo 2023 e da quel momento in poi, le autorità avevano iniziato le ricerche per ritrovarla.

Polizia, soccorsi e vigili del fuoco avevano setacciato la zona circostante, utilizzando anche cani da ricerca e un elicottero con termocamera per sorvolare l’area. Nonostante gli sforzi intensi, le ricerche non avevano avuto successo fino a quando, purtroppo, il corpo di Luise non è stato trovato.

Le indagini della polizia hanno sospettato che due amiche di 12 e 13 anni potessero essere responsabili dell’omicidio. Era stato riferito che le due amiche, con le quali Luise stava tornando a casa, avessero ucciso la giovane. La Procura della Repubblica ha confermato questo sospetto, affermando che le indagini svolte finora lo supportavano.

La scoperta del corpo di Luise ha sconvolto la comunità di Freudenberg, in Germania, dove la giovane viveva. L’autopsia, fissata per lunedì, sarà condotta per determinare le cause del decesso. Il ministro dell’Interno Herbert Reul ha espresso il suo shock e il suo cordoglio per la tragica perdita di una vita così giovane e promettente. Ha detto che ogni omicidio è terribile e che i parenti sono sempre in lutto, ma quando la vita di una ragazza così giovane viene brutalmente strappata, è particolarmente crudele.