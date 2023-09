A chi è dedicata Perdere l’amore di Massimo Ranieri? Ecco quello che non sapevi

Le parole “E adesso andate via, voglio rimanere solo” aprono uno dei brani più iconici della musica italiana, “Perdere l’amore”. Questo capolavoro è stato interpretato da un grande artista, Massimo Ranieri, e ha lasciato un’impronta indelebile nei nostri cuori. Ma a chi è dedicata questa toccante poesia musicale? Scopriamolo insieme.

Il Significato Profondo di “Perdere l’Amore”

“Perdere l’amore” di Massimo Ranieri è una delle canzoni più belle nel panorama musicale italiano. Questo brano ha trionfato al Festival di Sanremo nel 1988 ed è stato scritto da Giampiero Artegiani e Marcello Marocchi. Questo successo ha contribuito notevolmente a consolidare la fama di Massimo Ranieri, aprendo una nuova dimensione nella sua carriera musicale. Inizialmente concentrato sul teatro, l’artista napoletano ha scoperto che la musica avrebbe svolto un ruolo cruciale nella sua vita.

Secondo il cantautore, “Perdere l’amore” è una ballata sentimentale che racconta la tristezza che si prova alla fine di una relazione amorosa. Questa sensazione si acuisce con l’età, quando le opportunità di trovare un amore duraturo si fanno sempre più scarse. La canzone riflette anche l’impossibilità di ricominciare da capo, soprattutto quando si è raggiunta una certa maturità e ritornare alle vecchie abitudini sembra un’impresa impossibile.

Il protagonista del brano fa di tutto per dimostrare il suo amore immutato e il suo impegno nel recuperare la relazione, persino cercando di sfidare il destino. Le parole semplici degli autori riescono a trasmettere emozioni che toccano il cuore di tutti, indipendentemente dall’età.

L’Isprirazione Dietro “Perdere l’Amore”

La dedica di “Perdere l’amore” è un mistero che ha incuriosito molti. Massimo Ranieri non ha mai rivelato apertamente a chi fosse destinata questa canzone, ma si presume che sia dedicata a Franca Sebastiani, la donna con cui ha avuto una figlia.

Massimo Ranieri e Franca Sebastiani si sono sposati in giovane età, quando la carriera dell’artista era in ascesa. La loro separazione è stata inevitabile, dato il focus di Massimo sulla sua carriera. Nonostante la separazione ufficiale, non hanno mai veramente detto addio l’un l’altro nel loro cuore. Nel corso del tempo, Massimo potrebbe aver realizzato quanto avesse perso, un sentimento amplificato dalla tragica perdita della moglie qualche anno fa. “Perdere l’amore” potrebbe ben rappresentare il riassunto dei profondi sentimenti che l’artista italiano ha sempre provato per colei che gli ha fatto scoprire il vero significato dell’amore.