Alice, 4 anni: aggredita e uccisa dal cane di famiglia

Tragicamente, Alice Stones, una bambina di quattro anni residente a Broadlands, Netherfield, Milton Keynes, Inghilterra, è stata uccisa dal bulldog americano della sua famiglia mentre giocava in giardino. La polizia, chiamata dai soccorritori, ha dovuto purtroppo abbattere l’animale martedì sera.

La famiglia di Alice Stones aveva accolto il cucciolo in casa a braccia aperte solo poche settimane prima. Tragicamente, il piccolo è stato ferocemente attaccato dal cane mentre giocava in giardino e ha perso la vita. Nonostante i disperati tentativi dei genitori di intervenire, il cane è stato portato via da agenti addestrati e abbattuto. La casa è stata isolata con una tenda forense nel cortile e un agente in uniforme e un furgone della polizia posizionato davanti alla proprietà. Questo evento straziante ha lasciato un segno indelebile nel cuore della famiglia.

Tragicamente, Alice Stones ci è stata portata via troppo presto, alla tenera età di quattro anni, dal cane di famiglia.

Il sovrintendente Marc Tarbit ha dichiarato con passione che la famiglia di Alice Stones è assistita da agenti altamente qualificati e chiediamo che venga rispettata la loro privacy. Attualmente è in corso un’indagine intensiva per comprendere appieno le circostanze, ma a questo punto siamo convinti che si tratti di un incidente straziante e isolato e che non vi sia alcun pericolo per la comunità in generale.

Tarbit, il comandante della polizia locale di Milton Keynes, ha dichiarato che nessun altro è stato ferito. “L’accaduto ha lasciato sbigottiti e sconcertati i vicini della famiglia, che in queste ore stanno onorando Alice Stones con peluche, biglietti e ricordi lasciati fuori dalla casa”. “Alice!!! Vola in alto con gli angeli piccola mia. Il tuo sorriso mancherà a tutto il quartiere. I nostri cuori vanno a tutta la famiglia, in particolare a sua madre”, si legge in una nota.

La vicina Rita Matthews, 36 anni, ha condiviso una storia straziante di Alice Stones, che vedeva spesso mentre andava a scuola con la madre. “È sempre stato così bello assistere all’affetto che c’era tra loro – la sua manina in quella della mamma – e ora è così devastante pensare che non la vedremo mai più”, ha detto con il cuore pesante. “Il mio cuore è addolorato per i suoi genitori e prego sinceramente che possano trovare la forza di superare tutto questo”. Ricorda con affetto Alice come una “bambina felice, veramente felice”.