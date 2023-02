Chi è Maurizio Fabrizio? Età, canzoni, carriera, biografia, moglie e figli

Con ben 34 canzoni, è orgogliosamente il quinto artista più presente al Festival di Sanremo – un’impresa notevole, con due primi posti (Storie di tutti i giorni per Riccardo Fogli nel 1982 e Sarà quel che sarà per Tiziana Rivale nel 1983) e tre terzi posti (Strano il mio destino per Giorgia nel 1996, Sempre per Lisa nel 1998 e Schiavo d’amore per Piero Mazzocchetti nel 2007). La sua passione per la musica è evidente nei suoi musical e nelle sue colonne sonore.

Già all’età di 11 anni si avvicina al mondo della musica e studia presso lo stimato conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. La sua formazione classica comprendeva pianoforte, composizione, percussioni, fagotto e contrabbasso, mentre trovava anche il tempo di suonare la batteria in una band milanese. All’età di 17 anni, terminati gli studi, viene introdotto nell’ambiente discografico dal fratello Salvatore (detto Popi) e dallo zio. La sua ricerca appassionata della musica era solo all’inizio.

Nel 1969, Maurizio si esibisce alla Scala e l’anno successivo forma un duo con il fratello Salvatore. Insieme partecipano alla Gondola d’Argento, dove Maurizio esegue la canzone “Come il vento” (che si classifica terza) e viene accreditato come autore di “Malattia d’amore”, cantata da Donatello (che si classifica seconda). Nel 1971, il duo partecipa al Festival di Sanremo con la canzone “Andata e ritorno”, scritta da Donato Renzetti e Luigi Albertelli. Inoltre, Fabrizio è stato accreditato come autore de “Il dirigibile”, interpretato da Antoine e Anna Identici.

A partire dagli anni Settanta ha intrapreso un fervente percorso come arrangiatore e compositore, collaborando spesso con il paroliere Guido Morra e Vincenzo Spampinato. In particolare ha partecipato a diversi album di Angelo Branduardi, come La luna (1975), Alla fiera dell’est (1976), La pulce d’acqua (1977), Cogli la prima mela (1979) e Concerto (1980). Ha collaborato anche al primo album di Mango, La mia ragazza è un gran caldo (1976). Come autore, ha scritto canzoni per Mia Martini (Dove il cielo va a finire, 1975; Per amarti, 1977; Notturno, 1989) e Patty Pravo (Incontro, 1975). Il suo entusiasmo per il mestiere era innegabile.

Nel 1978 ha realizzato un magistrale disco progressive intitolato Movimenti nel cielo, con l’incredibile talento di Branduardi.

Anni ottanta

Riccardo Fogli e l’autrice hanno continuato il loro sodalizio, realizzando canzoni per gli album Alla fine di un lavoro (1980), Campione (1981), Compagnia (1982), Torna a sorridere (1984) e 1985 (1985). Negli anni Ottanta le loro canzoni trionfano al Festival di Sanremo, con Storie di tutti i giorni cantata da Riccardo Fogli nel 1982, Sarà quel che sarà cantata da Tiziana Rivale nel 1983 e Grande grande amore cantata da Lena Biolcati nella sezione Esordienti nel 1986. L’autore ha anche scritto la colonna sonora del film Il buon soldato, diretto da Franco Brusati nel 1982. Una collaborazione incredibile che sarà ricordata per sempre!

Vai Valentina, Musica musica musica per Ornella Vanoni; Bravi ragazzi per Miguel Bosé (1982); Amore stella per Donatella Rettore (presentata al Festival di Sanremo 1986); Brividi, Destino e A che servono gli Dei per Rossana Casale; Sola, Romantici, Arriva arriva per Viola Valentino; Acquarello, 1983 per Toquinho; L’odore del mare, 1987 per Eduardo De Crescenzo; e Simone e Chico Buarque De Hollanda per altri artisti brasiliani. Nel 1989 Mia Martini ha presentato al Festival di Sanremo l’appassionata Almeno tu nell’universo, una canzone scritta nel 1972 con Bruno Lauzi, che da molti anni aspettava di essere interpretata da qualcuno.

Negli anni Ottanta ha mantenuto accesa la sua fiamma creativa come produttore e arrangiatore, realizzando l’iconica Luna di Gianni Togni e l’intramontabile Angolo rosso dei Matia Bazar (1989). Ha inoltre composto l’emozionante sigla dell’amato programma religioso Le frontiere dello spirito, andato in onda su Canale 5 dal 1985 al 2017 con lo stimato Gianfranco Ravasi come conduttore.