GFVip 7, Stefano Fiordelisi non vuole nella casa l’ex di Antonella: ‘Voglio sapere perchè?’

Il papà di Antonella Fiordelisi è intervenuto sul suo account Instagram per esprimere con passione la sua disapprovazione per l’ingresso di Gianluca Benincasa nel GFVip 7!

Stefano Fiordelisi, padre di Antonella Fiordelisi, ha chiarito mercoledì 1 febbraio con un post infuocato su Instagram i suoi sentimenti nei confronti del Grande Fratello Vip 7. La notizia dell’ingresso nella Casa di Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella, è circolata e Stefano ha sostenuto con passione che è ingiusto mettere sua figlia in una posizione così vulnerabile.

Lo sfogo del padre di Antonella

Il signor Stefano Fiordelisi si è sfogato su Instagram per difendere strenuamente l’amata figlia Antonella. Non posso crederci! Dopo tutto lo stress psicologico e la fragilità emotiva che Antonella ha passato, il Grande Fratello Vip 7 ha l’ardire di far entrare nella casa Gianluca Benincasa, che è ossessionato da lei? Per non parlare del fatto che mi ha diffamato pubblicamente in interviste e sui social più volte. Incredibile!

Stefano Fiordelisi ha espresso il suo sdegno per il fatto che l’ex di sua figlia, un mental coach, abbia appena pubblicato un libro su come influenzare le persone. Ha chiesto con esasperazione: “Che senso ha tutto questo?”, augurandosi disperatamente che si tratti solo di un pettegolezzo.

Chi è Gianluca Benincasa?

Gianluca Benincasa è entrato con impazienza al Grande Fratello Vip 7, pronto a confrontarsi con Antonella Fiordelisi. Con emozione, è stato rivelato che il 24enne non sarebbe entrato nel reality da solo durante il faccia a faccia tra lui e la gieffina! Dopo l’incontro con Antonella, Gianluca non ha esitato a intervenire sui social per esprimere il suo punto di vista, arrivando a sfidare in più occasioni Stefano Fiordelisi. Benincasa era deciso a porre fine all’entusiasmo della figlia per Gianluca, che non era una celebrità.

Siamo entusiasti di annunciare sei nuovi ingressi nella famiglia di Cinecittà!

Il padre di Antonella si è indignato quando Alfonso Signorini ha annunciato che sei dei suoi ex stavano per entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7 nella trentesima puntata del programma! Notizie entusiasmanti! Abbiamo la potenziale formazione di Matteo Diamante (ex di Nikita Pelizon), Gianluca Benincasa (ex di Antonella Fiordelisi) e Martina Nasoni (ex di Daniele Dal Moro) che entreranno nella casa! Mentre Ivana Mrazova (ex di Luca Onestini) è l’unica confermata, non vediamo l’ora di vedere chi varcherà la porta rossa lunedì 6 febbraio!

L’entusiasmo è alle stelle: i sei ex entreranno nella casa di Cinecittà come ospiti e si vocifera che alla fine si terrà un elettrizzante televoto per stabilire chi di questi ospiti speciali resterà in gioco come concorrente!