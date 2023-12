Federico Castello, noto con lo pseudonimo di Fellow, è un giovane artista il cui talento sta conquistando l’attenzione nel panorama musicale italiano. Nonostante la sua giovane età, ha già un percorso notevole alle spalle e un futuro promettente.

Nato ad Asti nel 2000, Federico Castello è un artista che ama mantenere la sua vita privata riservata. Al contrario di molti suoi coetanei, non è solito condividere i dettagli della sua vita sui social media, mantenendo un profilo discreto e focalizzato sulla sua arte.

Fin da giovane, Federico ha dimostrato una passione innata per la musica. A soli 8 anni, ha iniziato a cantare, sfruttando l’opportunità offertagli dalla band locale di suo nonno. Attraverso esibizioni in eventi locali, ha iniziato a farsi conoscere per il suo talento straordinario.





Dopo aver completato le scuole medie, Federico ha deciso di perseguire la sua passione iscrivendosi al Liceo Musicale Cavour di Torino, dove ha iniziato a ricevere lezioni di canto. Questo è stato un momento determinante nella sua crescita artistica e nella costruzione della sua identità musicale.

Il Successo di Fellow: un Percorso Musicale Eclettico

Sotto il nome d’arte di Fellow, Federico ha iniziato a esibirsi a Torino e ha persino formato una band funky-jazz insieme ai suoi compagni di classe. Questo gli ha permesso di partecipare a eventi musicali di rilievo nella città.

La svolta è arrivata quando ha intrapreso la carriera da solista presso il Jazz Club di Torino, guadagnandosi l’ammirazione di molti per la sua abilità e la sua voce straordinaria.

Nel 2018, Fellow ha raggiunto le semifinali del Tour Music Fest, dimostrando la sua crescita costante come artista. Tuttavia, il momento più significativo è arrivato nel 2020, quando ha ottenuto un posto nella finale del prestigioso Festival di Castrocaro, condotto da Stefano De Martino. Durante la competizione, ha presentato la sua canzone “Fire,” mettendosi in luce tra altri giovani talenti emergenti.

La Vita Privata di Federico Castello: Un Artista Riservato

Sulla vita privata di Federico, ci sono poche informazioni disponibili. Non è chiaro se sia attualmente single o fidanzato, ma è probabile che in questo momento preferisca concentrarsi sulla sua carriera musicale in crescita. Vive attualmente a Torino, dove continua a perfezionare la sua tecnica di canto e a coltivare la sua passione per la musica.

Tre Curiosità su Federico Castello