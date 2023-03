Anticipazioni Uomini e Donne oggi 21 marzo 2023: Trono Classico e Over, ultime news

Uomini e Donne, episodio del 21 marzo 2023: avvenimenti odierni per i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, sarà trasmesso anche oggi, 21 marzo 2023, con un nuovo episodio. Gli spettatori di Canale 5 potranno sintonizzarsi alle 14:45.

Nello studio, troveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino come commentatori, i partecipanti del Trono Classico (Lavinia Mauro, Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nell’episodio trasmesso ieri pomeriggio, abbiamo assistito a Gemma che discuteva con Silvio al centro dello studio. Durante un’appuntamento organizzato da Gemma, è scoppiata una discussione poiché Silvio non si sentiva desiderato fisicamente. In studio, Gemma ha affermato di volere più romanticismo da parte di Silvio.

Per i commentatori, le esitazioni di Gemma sono causate dalla sua mancanza di interesse per Silvio. Quest’ultimo, invece, sembrava intenzionato a concludere la conoscenza. Gemma, in lacrime, ha detto di sentirsi derisa da Silvio.

Alla fine dell’episodio, però, è avvenuta una riconciliazione attraverso una danza.

Uomini e Donne, episodio del 21 marzo 2023: anticipazioni

Nell’episodio di oggi, vedremo Lavinia che è uscita sia con Alessio Campoli che con Alessio Corvino. In studio, si discuterà di una nuova segnalazione riguardante A. Corvino che sarebbe stato avvistato a una festa di un amico con la presenza della sua ex. Per questa ragione, la partecipante e A. Corvino discuteranno.Uomini e Donne: come guardarlo in tv e in streaming

È possibile vedere il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle 14.45.

Sul sito di Witty Tv, è possibile rivedere o recuperare tutti gli episodi. Su La5, inoltre, intorno alle ore 19:50, sarà trasmessa la replica dell’episodio odierno. Noi di Controcopertina seguiremo l’episodio con il nostro liveblogging.