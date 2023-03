Anticipazioni Uomini e Donne oggi 28 marzo 2023: in diretta Tv

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, sembra che la rottura tra Gemma e Silvio sia imminente. Inoltre, Alessio Corvino farà il suo ritorno e si vedrà Nicole scambiarsi un bacio con uno dei corteggiatori.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne che andranno in onda tra il 27 e il 28 marzo indicano che la puntata inizierà con Gemma Galgani e Silvio, come di consueto. La puntata della scorsa settimana si è conclusa con i due personaggi che avevano in programma di incontrarsi per alcuni momenti di intimità.

Potrebbe essere questo il caso? Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono stati visti insieme sul trono classico. Sembra che lui abbia chiesto di incontrarla dopo i litigi avvenuti durante la precedente registrazione. È certo che il trono di Nicole si infiammerà, perché è probabile che baci uno dei suoi corteggiatori.

Anticipazioni per Uomini e Donne sul Trono Over: Gemma in crisi, novità per Armando

Nella puntata del 28 marzo di Uomini e Donne, Gemma Galgani e Silvio parleranno della serata trascorsa insieme. Contrariamente a quanto dichiarato da Gemma in una recente intervista, pare che tra i due non ci sia stato alcun incontro romantico. I due spiegheranno di essersi incontrati a casa di lui, ma quando le cose hanno iniziato a diventare più intime, la Galgani si è tirata indietro.

Silvio ha fatto in modo di mostrarsi orgoglioso e di parlare alla signora in modo particolarmente espressivo. Tuttavia, questo non fece altro che irrigidire la Galgani. Di conseguenza, Silvio sarà deciso a porre fine all’interazione.

Alla fine si decideranno a procedere, ma si verificherà un colpo di scena. Due donne si presenteranno per lui e lui le tratterrà. Gemma sarà sopraffatta dall’emozione e uscirà dallo studio. Inoltre, arriverà una nuova donna per Armando Incarnato, mentre Riccardo Guarnieri sarà assente.

Il 28 marzo i telespettatori di Uomini e Donne assisteranno al ritorno di Corvino e al bacio tra Nicole e Andrea.

Nel rinomato trono di Uomini e Donne, le puntate del 27 e 28 marzo saranno incentrate su Lavinia Mauro e Nicole. Lavinia uscirà con Alessio Campoli, anche se non ci sarà alcun bacio. Nel frattempo, Alessio Corvino ha chiesto di incontrare Nicole e i due hanno avuto un’uscita. Durante questa occasione, lui ha espresso il suo rammarico per il fatto che lei non si sia fidata di lui.

Nicole e Carlo sono d’accordo una volta tornati in studio. Nicole, però, ha scelto di uscire sia con Carlo che con Andrea. Quando Carlo ha assistito al bacio appassionato tra Nicole e Andrea, è rimasto sconfortato perché credeva che tra loro ci fosse un forte legame.