Anticipazioni Uomini e Donne oggi 7 marzo 2023: Trono classico e over, ultime news

Uomini e Donne, la puntata di martedì 7 marzo 2023: cosa succederà oggi ai protagonisti del Trono Classico e Trono Over. Maria De Filippi conduce un nuovo episodio del popolare dating show che va in onda oggi alle 14:45 su Canale 5.

In studio, vedremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino come opinionisti, i tronisti del Trono Classico (Lavinia Mauro, Federico Nicotera, Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e dame del Trono Over.

Dove eravamo rimasti: nella scorsa puntata, abbiamo visto Alice lasciare lo studio in lacrime a causa di Federico, mentre Carola ha scritto una lettera confessando i suoi sentimenti. Riccardo ha espresso interesse per Cristina, ma lei ha deciso di non iniziare una frequentazione. Lavinia è uscita in esterna solo con Alessio Campoli, ma questa decisione non è piaciuta ad Alessio Corvino e Tina Cipollari ha accusato Campoli di non essere interessato a Lavinia.

Anticipazioni puntata 7 marzo 2023: vedremo l’esterna di Gemma con Silvio, che scatenerà una discussione coinvolgente Paola e Gianni Sperti. Lavinia porterà Alessio Corvino in esterna, scatenando l’ira di Alessio Campoli che lascerà lo studio.

Per guardare il programma, sintonizzati su Canale 5 o guarda in streaming su Mediaset Infinity dalle 14:45. Sul sito di Witty Tv puoi rivedere o recuperare le puntate precedenti. La replica della puntata odierna andrà in onda su La5 alle 19:50 circa. Seguiremo la puntata con il nostro liveblogging su Controcopertina.

La Saga di Uomini e Donne

Uomini e Donne è un programma televisivo italiano ideato e condotto da Maria De Filippi. Ha fatto il suo debutto su Canale 5 nel settembre 1996, evolvendosi da una versione “adulta” del precedente talk show Amici della De Filippi. All’inizio, Uomini e Donne era concepito come uno spazio in cui le coppie potessero condividere la loro storia e discuterne con il pubblico.

Nel gennaio 2001, il programma ha subito una trasformazione radicale, diventando uno show di incontri con l’obiettivo di facilitare la formazione di nuove relazioni sentimentali. Nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018, la versione classica del programma si è aperta anche agli omosessuali, mentre nella stagione 2021/2022 ha ospitato la prima tronista transgender.