Antonella Fiordelisi lascia Edoardo Donnamaria accusato di averle messo le mani addosso

Sono assolutamente sconcertata dal comportamento di Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip: non lo riconosco più! L’ultima puntata del reality di Alfonso Signorini è stata ricca di drammi e svolte inaspettate. Dopo l’eliminazione shock di George Ciupilan, il conduttore ha spostato l’attenzione sulla coppia Antonella Fiordelisi ed Edoardo. I due hanno avuto uno scambio appassionato, con Edoardo che si è scagliato contro Antonella, sostenendo che lei lo aveva accusato di averle messo le mani addosso per i buffet sotto le coperte dei giorni scorsi.

Lei ha dichiarato con veemenza che io le avevo messo le mani addosso!

Il concorrente ha negato con veemenza l’accusa, affermando di non aver mai fatto una simile dichiarazione e che gli altri lo hanno completamente cambiato: “Non riconosco nemmeno più chi è…”.

Antonella Fiordelisi è stata messa alle strette dal concorrente e Alfonso Signorini è intervenuto in aiuto!

Il conduttore del Grande Fratello Vip è poi salito sul palco, difendendo il giovane inquilino della casa, già spiato dagli italiani. Il conduttore ha mostrato una clip in cui la ragazza ha rivelato che Edoardo Donnamaria le ha dato solo qualche buffetto. Al termine della clip, l’atmosfera nella Casa di Cinecittà si è fatta sempre più tesa. Il giovane concorrente, ancora oggetto di pettegolezzi, ha dichiarato che quanto detto non significa nulla poiché, purtroppo, dopo i suoi buffet ha avuto una reazione decisamente fuori luogo.

“Alfonso, sono così deluso che abbia cercato di negare! Ho visto la sua reazione, non può prendermi in giro! È scandaloso che cerchi di far finta che non sia successo!”.

Signorini ha poi chiesto alla produzione di indagare sui video: “Se è come dici tu che sta fingendo…”. A quel punto la Fiordelisi si è rivelata, lasciando tutti sbalorditi: “Quando mi ha afferrato gli ho detto che non doveva toccarmi… Non vi ho mai detto, però, che mi ha colpito…”. Il conduttore del reality le ha poi fatto notare che in confessionale ha detto l’esatto contrario: “È assolutamente inaccettabile…”.

Sonia Bruganelli è appassionatamente incattivita con la concorrente: “Non sei veramente devoto a lei!”.

L’opinionista del Grande Fratello Vip è poi intervenuta, rimproverando fermamente Edoardo Donnamaria per non aver rispettato la volontà di Antonella Fiordelisi e aver tentato addirittura di toccarla con un fiore!

“Non trattarla con questa condiscendenza, come se non fosse sana di mente… Non darle false speranze… Non sei innamorato di lei…”.

In studio è scoppiata la furia, con le due parti che si sono scambiate parole accese, inducendo Alfonso Signorini a intervenire per cercare di calmare la situazione. Bruganelli ha poi esortato Fiordelisi a intraprendere questo viaggio da sola, esclamando: “Vai da solo…”. Cosa attende il Donnalisi?